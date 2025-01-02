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13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
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Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/israil-ordusunda-intiharlar-artiyor-son-13-yilin-en-yuksek-vaka-sayisi-1092293428.html
İsrail ordusunda intiharlar artıyor: Son 13 yılın en yüksek vaka sayısı
İsrail ordusunda intiharlar artıyor: Son 13 yılın en yüksek vaka sayısı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 28 askerinin intihar ettiğini açıkladı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T16:53+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail ordusunun açıkladığı verilere göre, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana intihar eden asker sayısında ciddi artış görüldüğü belirtildi.İsrail ordusu, 2024 yılında intihar eden asker sayısını 21 olarak duyururken bu sayı son 13 yılın en yüksek sayısı oldu.Geçen yıl intihar eden 21 askerden 7'sinin rütbesiz er, ikisinin muvazzaf asker ve 12'sinin de yedek asker olduğu belirtildi.İsrail ordusu verilerine göre, 2023 yılında ise 17 asker intihar etti. Söz konusu intihar vakalarının yedisi 7 Ekim sonrası gerçekleşti.Bu sayı, 2022'de 14 olarak duyurulmuş, 2021'de ise 11 intihar vakası kayıtlara geçmişti.Ayrıca İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce İsrail askerinin ruhsal sıkıntılar nedeniyle saldırılara katıldıkları sahalardan çekildiği vurgulandı.İntihar vakalarındaki artışın, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası ordunun 300 bin yedek askeri göreve çağırmasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.Son iki yılda İsrail'in yürüttüğü saldırılar sırasında ölen İsrail askerlerinin sayısı 2023 yılında 512, geçen yıl ise 295 olmak üzere 807 olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/dso-genel-direktoru-gazzedeki-hastaneler-savas-alanina-dondu-1092166958.html
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israil, gazze, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), intihar, intihar oranı
israil, gazze, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), intihar, intihar oranı

İsrail ordusunda intiharlar artıyor: Son 13 yılın en yüksek vaka sayısı

16:53 02.01.2025
© Fotoğrafİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 28 askerinin intihar ettiğini açıkladı.
İsrail ordusunun açıkladığı verilere göre, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana intihar eden asker sayısında ciddi artış görüldüğü belirtildi.
İsrail ordusu, 2024 yılında intihar eden asker sayısını 21 olarak duyururken bu sayı son 13 yılın en yüksek sayısı oldu.
Geçen yıl intihar eden 21 askerden 7'sinin rütbesiz er, ikisinin muvazzaf asker ve 12'sinin de yedek asker olduğu belirtildi.
İsrail ordusu verilerine göre, 2023 yılında ise 17 asker intihar etti. Söz konusu intihar vakalarının yedisi 7 Ekim sonrası gerçekleşti.
Bu sayı, 2022'de 14 olarak duyurulmuş, 2021'de ise 11 intihar vakası kayıtlara geçmişti.
Ayrıca İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce İsrail askerinin ruhsal sıkıntılar nedeniyle saldırılara katıldıkları sahalardan çekildiği vurgulandı.
İntihar vakalarındaki artışın, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası ordunun 300 bin yedek askeri göreve çağırmasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.
Son iki yılda İsrail'in yürüttüğü saldırılar sırasında ölen İsrail askerlerinin sayısı 2023 yılında 512, geçen yıl ise 295 olmak üzere 807 olarak açıklanmıştı.
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