DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki hastaneler savaş alanına döndü

"Kritik hastalar, kendisi de işlevsiz olan Endonezya Hastanesi'ne taşındı. Kuzey Gazze'de devam eden kaos ortamında, WHO ve ortakları bugün Endonezya Hastanesi'ne temel tıbbi ve hijyen malzemeleri, yiyecek ve su ulaştırdı ve 10 kritik hastayı Şifa Hastanesi'ne nakletti. Nakil sırasında dört hasta gözaltına alındı. İsrail'i sağlık bakım ihtiyaçlarının ve haklarının korunmasını sağlamaya çağırıyoruz.

Ağır hasar gören Endonezya Hastanesi'nde 15 bakıcı ve sağlık çalışanıyla birlikte yedi hasta kaldı ve hastanenin bakım sağlama kapasitesi yok. Gazze Şehri'ndeki El Ehli Hastanesi ve El Vefa Rehabilitasyon Hastanesi de bugün saldırılarla karşı karşıya kaldı ve ikisi de hasar gördü."