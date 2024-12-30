https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/dso-genel-direktoru-gazzedeki-hastaneler-savas-alanina-dondu-1092166958.html
DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki hastaneler savaş alanına döndü
DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki hastaneler savaş alanına döndü
Sputnik Türkiye
İsrail'in son günlerde Gazze'deki hastane saldırılarında artış yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom, hastanelerin savaş... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T11:29+0300
2024-12-30T11:29+0300
2024-12-30T11:31+0300
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dünya sağlık örgütü (dsö)
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İsrail hafta sonu Hamas'ın faaliyette bulunduğunu ileri sürdüğü Gazze'deki hastane saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu IDF, en son El-Ehli Baptist Hastanesi ile El Vefa Hastanesi'ni bombalamıştı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, son günlerde Gazze'deki hastanelere yönelik artan İsrail saldırılarına dikkat çekerek "Gazze'deki hastaneler bir kez daha savaş alanına döndü ve sağlık sistemi ciddi tehdit altında" dedi. Dr. Adhanom, Kuzey Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'ne geçen hafta yapılan baskında Hastane Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın gözaltına alındığını ve hastanenin hizmet dışı kaldığını belirtip "Nerede olduğu bilinmiyor. Derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi. 'Dört hasta gözaltına alındı'DSÖ Genel Direktörü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/israil-lubnan-ile-bir-ayini-doldurmayan-ateskese-yonelik-300u-askin-ihlalde-bulundu-1092052290.html
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dünya sağlık örgütü (who), dünya sağlık örgütü (dsö), hamas, israil, gazze, el ahli hastanesi
dünya sağlık örgütü (who), dünya sağlık örgütü (dsö), hamas, israil, gazze, el ahli hastanesi
DSÖ Genel Direktörü: Gazze'deki hastaneler savaş alanına döndü
11:29 30.12.2024 (güncellendi: 11:31 30.12.2024)
İsrail'in son günlerde Gazze'deki hastane saldırılarında artış yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom, hastanelerin savaş alanına döndüğünü açıklayarak Gazze'deki sağlık hizmetlerinin tehlike altında olduğuna vurguladı. Genel Direktör Dr. Adhanom, "Hastanelere yönelik saldırıları durdurun" çağrısında bulundu.
İsrail hafta sonu Hamas'ın faaliyette bulunduğunu ileri sürdüğü Gazze'deki hastane saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu IDF, en son El-Ehli Baptist Hastanesi ile El Vefa Hastanesi'ni bombalamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, son günlerde Gazze'deki hastanelere yönelik artan İsrail saldırılarına dikkat çekerek "Gazze'deki hastaneler bir kez daha savaş alanına döndü ve sağlık sistemi ciddi tehdit altında" dedi. Dr. Adhanom, Kuzey Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'ne geçen hafta yapılan baskında Hastane Müdürü Dr. Hussam Abu Safiya'nın gözaltına alındığını ve hastanenin hizmet dışı kaldığını belirtip "Nerede olduğu bilinmiyor. Derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.
'Dört hasta gözaltına alındı'
DSÖ Genel Direktörü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kritik hastalar, kendisi de işlevsiz olan Endonezya Hastanesi'ne taşındı. Kuzey Gazze'de devam eden kaos ortamında, WHO ve ortakları bugün Endonezya Hastanesi'ne temel tıbbi ve hijyen malzemeleri, yiyecek ve su ulaştırdı ve 10 kritik hastayı Şifa Hastanesi'ne nakletti. Nakil sırasında dört hasta gözaltına alındı. İsrail'i sağlık bakım ihtiyaçlarının ve haklarının korunmasını sağlamaya çağırıyoruz.
Ağır hasar gören Endonezya Hastanesi'nde 15 bakıcı ve sağlık çalışanıyla birlikte yedi hasta kaldı ve hastanenin bakım sağlama kapasitesi yok. Gazze Şehri'ndeki El Ehli Hastanesi ve El Vefa Rehabilitasyon Hastanesi de bugün saldırılarla karşı karşıya kaldı ve ikisi de hasar gördü."