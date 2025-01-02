https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/islam-memisten-20-ocak-icin-kritik-uyari-geldi-elimde-tl-olsa-onu-alirdim-1092267062.html

İslam Memiş'ten 20 Ocak için kritik uyarı geldi: 'Elimde TL olsa onu alırdım'

İslam Memiş'ten 20 Ocak için kritik uyarı geldi: 'Elimde TL olsa onu alırdım'

Sputnik Türkiye

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı için altın, dolar, Euro ve borsa ekseninde değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 20 Ocak 2025 tarihine... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T09:16+0300

2025-01-02T09:16+0300

2025-01-02T09:16+0300

islam memiş

ekonomi

borsa istanbul

donald trump

abd

altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

ons altın

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Finansal analist İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, 2025 yılında altın, dolar, Euro ve borsa ile ilgili beklentilerini açıkladı. Memiş, özellikle 20 Ocak 2025 tarihine dikkat çekerken, yatırım kararlarında stratejik adımlar önerdi.Altın alımı i̇çin fırsat zamanı mı?Memiş, ons altının şu anda 2600-2658 dolar bandında işlem gördüğünü ve kısa vadede bu seviyelerde yatay bir hareket beklediğini söyledi. Ayrıca, 20 Ocak 2025 tarihinden sonra, Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamasıyla piyasalarda hareketlilik yaşanabileceğine işaret etti.Gram altın içinse şu ifadeleri kullandı:"Bugün cebimde param olsaydı tereddüt etmeden altın alırdım. 2025 yılı içinde gram altının 4000-4500 TL bandına ulaşmasını bekliyorum."Dolar ve euro tahminleriMemiş, dolar yatırımıyla ilgili uyarılarda bulunarak, dövizin yatırım aracı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Ancak Euro-Dolar paritesinde Euro’nun daha avantajlı bir seçenek olduğunu vurguladı:"Euro ticareti yapanlar için bugün 36,84 TL seviyesindeki fiyatlar hâlâ düşük. 2025 yılında Euro/TL’nin 40 TL seviyesini geçmesini bekliyorum."Dolar içinse baskılamanın sürdüğünü ifade eden Memiş, şu anki durumun sistem müdahalesiyle yönetildiğini belirtti.Borsa İstanbul i̇çin pozitif beklentilerBorsa İstanbul için beklentilerini de paylaşan Memiş, borsadaki yükseliş trendinin devam edeceğini belirtti."Borsa İstanbul’da 9900 puanın altındaki her seviye alım fırsatı. 2025 yılında borsadaki beklentim pozitif yönde," dedi.2025 yılında fiyat yerine miktara odaklanınİslam Memiş, 2025 yılında yatırım stratejilerinin miktar artırmaya odaklanması gerektiğini ifade etti."Önemli olan varlıklarınızın miktarını artırmak. Yıla 100 gram altınla başladıysanız, bu yıl sonunda bunu 200 grama çıkarabilir misiniz? Önemli olan bu," dedi.20 Ocak ve sonrası i̇çin kritik süreçMemiş’e göre, 20 Ocak 2025, piyasalarda hareketliliğin başlayacağı önemli bir tarih. Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte:Bitcoin ve kripto yatırımlarıKripto paralar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, miktar artırma stratejisini Bitcoin için de önerdi."10 bin dolarlık Bitcoin yatırımınızı 20 bin dolara çıkarabilir misiniz? Fiyata değil, varlık miktarına odaklanın," dedi.

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