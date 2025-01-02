https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ingilterede-166-milyon-yil-oncesine-ait-200-dinozor-ayak-izi-bulundu-1092292972.html

İngiltere'de 166 milyon yıl öncesine ait 200 dinozor ayak izi bulundu

İngiltere'de 166 milyon yıl öncesine ait 200 dinozor ayak izi bulundu

Sputnik Türkiye

İngiltere’de yapılan kazılarda en uzununun 150 metreye ulaştığı dinozor ayak izi yolları keşfedildi. Oxfordshire'da bir taş ocağında yapılan kazılarda ocağın... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T17:07+0300

2025-01-02T17:07+0300

2025-01-02T17:07+0300

yaşam

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İngiltere’nin Oxfordshire bölgesindeki bir taş ocağında, yaklaşık 166 milyon yıl öncesine ait 200 dinozorun ayak izi bulundu. Bu keşif, İngiltere’nin şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük dinozor ayak izi alanı olarak tarihe geçti.İlk olarak bir taş ocağı çalışanının kilden çıkıntılar fark etmesiyle başlayan süreç, bilim insanlarının beş büyük ayak izi yolunu incelemesiyle devam etti. 1997'de Oxfordshire'daki Ardley taş ocağında bir megalosaurus'un ayak izi yolu keşfedildi. Bunun üzerine taş ocağında çalışan Gary Johnson, kireç zeminde bulduğu tümsek ve çukurların aslında dinozor ayak izleri olup olmadığını düşünmeye itti.Bu ayak izi yollarından biri tam 150 metre uzunluğunda. Araştırmalar, izlerin iki farklı dinozor türüne ait olduğunu ortaya koydu. Bunlardan biri dokuz metre uzunluğundaki yırtıcı Megalosaurus, diğeri ise 18 metre uzunluğundaki otobur Cetiosaurus.166 milyon yıl öncesine yolculukBu fosil alan, dinozorların davranışları ve hareketlerini incelemek için büyük bir fırsat sunuyor. İzlerin olağanüstü bir şekilde korunmuş olması, bu tarih öncesi yaratıkların sosyal etkileşimlerine dair önemli ipuçları sağlıyor.Kazı çalışmalarına 100’den fazla kişi katıldı ve alanın detaylı bir şekilde belgelenmesi için 20 binden fazla fotoğraf çekilerek 3D bir model oluşturuldu. Bu yöntem sayesinde dinozorların 'Orta Jura Dönemi''ndeki yaşamları hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olacak.Tarih öncesinin izleriKeşif, İngiltere'deki dinozor fosilleri ve ayak izi çalışmaları açısından büyük bir öneme sahip. Aynı zamanda bölgenin, bu devasa yaratıkların yaşam alanlarından biri olduğunu doğruluyor. Bilim insanları, bu tür keşiflerin, dinozor ayak izleri, fosil alanları ve tarih öncesi yaşam üzerine yapılan çalışmalara katkı sağladığını belirtiyor.BBC’nin popüler belgesel serisi "Digging for Britain"da bu büyüleyici keşfe dair daha fazla bilgi paylaşılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/milyonlarca-yil-suren-karniyen-yagmurlari-iklim-degisimi-ve-dinozorlarin-evrimsel-avantaji-1090478286.html

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