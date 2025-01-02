https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/hawaiide-havai-fisek-kazasinda-3-kisi-hayatini-kaybetti-1092283047.html

Hawaii'de havai fişek kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Hawaii'de havai fişek kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Hawaii eyaletinde meydana gelen havai fişek kazası hakkında konuşan Hawaii Valisi Josh Green, kazada 3 kişinin öldüğünü, aralarında çocuklarında olduğu... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T14:08+0300

2025-01-02T14:08+0300

2025-01-02T14:08+0300

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havai fişek

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ABD'nin Hawaii eyaletinde yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen havai fişek kazasında 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Hawaii Valisi Josh Green tarafından düzenlenen basın toplantısında havai fişeklerin potansiyel tehlikesini vurgulamak için ölümleri ayrıntılı bir şekilde anlatan Green, "Savaş bölgesinde yaşanan ve hayatlarına mal olan en kötü yaralanmalardan bahsediyoruz" dedi.Yetkililer, aralarında çocukların da olduğu 20'den fazla kişinin ağır yanık ve şarapnel yaralarıyla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Havai fişeklerin patlamasıyla oluşan kazada iki kadının olay yerinde öldüğü, bir kadının ise hastanedeyken hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamanın, havai fişek demetinin masadan devrilmesi üzerine ateşin etrafta depolanan diğer havai fişek kutularına sıçramasıyla büyüdüğü söylendi. Yetkililer, Oahu'nun başka bir bölgesinde havai fişek patlaması nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yılbaşı gecesi boyunca meydana gelen kutlamalar sırasında havai fişek kazalarında en az dört ciddi yaralanma vakası daha meydan geldi.Honolulu İtfaiye Departmanı, maytap, havai fişeklerin ülkede yasadışı olmasına ve havai fişek patlatmak için özel izin gerekmesine rağmen, sosyal medyada gece boyunca yapılan paylaşımlarda Honolulu'nun genelinde bu uygulamanın sürdürüldüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/almanyada-yilbasi-kutlamalarinda-havai-fisek-kazasi-en-az-5-kisi-hayatini-kaybetti-1092240882.html

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