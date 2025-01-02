https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/hawaiide-havai-fisek-kazasinda-3-kisi-hayatini-kaybetti-1092283047.html
Hawaii'de havai fişek kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
Hawaii'de havai fişek kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin Hawaii eyaletinde meydana gelen havai fişek kazası hakkında konuşan Hawaii Valisi Josh Green, kazada 3 kişinin öldüğünü, aralarında çocuklarında olduğu... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T14:08+0300
2025-01-02T14:08+0300
2025-01-02T14:08+0300
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ABD'nin Hawaii eyaletinde yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen havai fişek kazasında 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Hawaii Valisi Josh Green tarafından düzenlenen basın toplantısında havai fişeklerin potansiyel tehlikesini vurgulamak için ölümleri ayrıntılı bir şekilde anlatan Green, "Savaş bölgesinde yaşanan ve hayatlarına mal olan en kötü yaralanmalardan bahsediyoruz" dedi.Yetkililer, aralarında çocukların da olduğu 20'den fazla kişinin ağır yanık ve şarapnel yaralarıyla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Havai fişeklerin patlamasıyla oluşan kazada iki kadının olay yerinde öldüğü, bir kadının ise hastanedeyken hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamanın, havai fişek demetinin masadan devrilmesi üzerine ateşin etrafta depolanan diğer havai fişek kutularına sıçramasıyla büyüdüğü söylendi. Yetkililer, Oahu'nun başka bir bölgesinde havai fişek patlaması nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yılbaşı gecesi boyunca meydana gelen kutlamalar sırasında havai fişek kazalarında en az dört ciddi yaralanma vakası daha meydan geldi.Honolulu İtfaiye Departmanı, maytap, havai fişeklerin ülkede yasadışı olmasına ve havai fişek patlatmak için özel izin gerekmesine rağmen, sosyal medyada gece boyunca yapılan paylaşımlarda Honolulu'nun genelinde bu uygulamanın sürdürüldüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/almanyada-yilbasi-kutlamalarinda-havai-fisek-kazasi-en-az-5-kisi-hayatini-kaybetti-1092240882.html
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abd, honolulu, hawaii, havai fişek
abd, honolulu, hawaii, havai fişek
Hawaii'de havai fişek kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Hawaii eyaletinde meydana gelen havai fişek kazası hakkında konuşan Hawaii Valisi Josh Green, kazada 3 kişinin öldüğünü, aralarında çocuklarında olduğu 20'den fazla kişinin ise ağır yaralandığını bildirdi. Yaralıların hastanede tedavi altında oldukları açıklandı.
ABD'nin Hawaii eyaletinde yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen havai fişek kazasında 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Hawaii Valisi Josh Green tarafından düzenlenen basın toplantısında havai fişeklerin potansiyel tehlikesini vurgulamak için ölümleri ayrıntılı bir şekilde anlatan Green, "Savaş bölgesinde yaşanan ve hayatlarına mal olan en kötü yaralanmalardan bahsediyoruz" dedi.
Yetkililer, aralarında çocukların da olduğu 20'den fazla kişinin ağır yanık ve şarapnel yaralarıyla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Havai fişeklerin patlamasıyla oluşan kazada iki kadının olay yerinde öldüğü, bir kadının ise hastanedeyken hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamanın, havai fişek demetinin masadan devrilmesi üzerine ateşin etrafta depolanan diğer havai fişek kutularına sıçramasıyla büyüdüğü söylendi.
Yetkililer, Oahu'nun başka bir bölgesinde havai fişek patlaması nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yılbaşı gecesi boyunca meydana gelen kutlamalar sırasında havai fişek kazalarında en az dört ciddi yaralanma vakası daha meydan geldi.
Honolulu İtfaiye Departmanı, maytap, havai fişeklerin ülkede yasadışı olmasına ve havai fişek patlatmak için özel izin gerekmesine rağmen, sosyal medyada gece boyunca yapılan paylaşımlarda Honolulu'nun genelinde bu uygulamanın sürdürüldüğünü belirtti.