https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/almanyada-yilbasi-kutlamalarinda-havai-fisek-kazasi-en-az-5-kisi-hayatini-kaybetti-1092240882.html
Almanya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kazası: En az 5 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kazası: En az 5 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Yeni yıl, dünyanın dört bir yanında büyük şölenlerle kutlandı. Ancak bazı kutlamalar, yeterli tedbirler alınmadığından ölüme yol açtı. Almanya'nın bazı... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T12:29+0300
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Almanya'nın çeşitli şehirlerinde, 2025 yılına girerken yaşanan havai fişek kazaları sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya ve Hamburg gibi bölgelerde meydana gelen patlamalar, bu yılbaşı kutlamalarında yaşanan trajik olayların başında geldi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yetkililer, el yapımı havai fişeklerin tehlikeli olduğunu ve yalnızca onaylı ürünlerin kullanılmasını öneriyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer olaylar rapor edilmişti, ancak bu yılbaşındaki ölümler, ülke genelinde güvenlik önlemlerinin tekrar gözden geçirilmesine neden oldu.Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/dunya-2025i-karsiladi-pek-cok-ulkede-kutlamalar-geceyi-aydinlatti-1092230955.html
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avrupa, almanya, avusturya, hamburg, kuzey ren-vestfalya, saksonya, yeni yıl, yeni yıl kutlama, kutlama, havai fişek
Almanya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kazası: En az 5 kişi hayatını kaybetti
Yeni yıl, dünyanın dört bir yanında büyük şölenlerle kutlandı. Ancak bazı kutlamalar, yeterli tedbirler alınmadığından ölüme yol açtı. Almanya'nın bazı şehirlerinde havai fişekler nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Almanya'nın çeşitli şehirlerinde, 2025 yılına girerken yaşanan havai fişek kazaları sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya ve Hamburg gibi bölgelerde meydana gelen patlamalar, bu yılbaşı kutlamalarında yaşanan trajik olayların başında geldi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yetkililer, el yapımı havai fişeklerin tehlikeli olduğunu ve yalnızca onaylı ürünlerin kullanılmasını öneriyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer olaylar rapor edilmişti, ancak bu yılbaşındaki ölümler, ülke genelinde güvenlik önlemlerinin tekrar gözden geçirilmesine neden oldu.
Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.