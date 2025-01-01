https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/almanyada-yilbasi-kutlamalarinda-havai-fisek-kazasi-en-az-5-kisi-hayatini-kaybetti-1092240882.html

Almanya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kazası: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kazası: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Yeni yıl, dünyanın dört bir yanında büyük şölenlerle kutlandı. Ancak bazı kutlamalar, yeterli tedbirler alınmadığından ölüme yol açtı. Almanya'nın bazı... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T12:29+0300

2025-01-01T12:29+0300

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Almanya'nın çeşitli şehirlerinde, 2025 yılına girerken yaşanan havai fişek kazaları sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya ve Hamburg gibi bölgelerde meydana gelen patlamalar, bu yılbaşı kutlamalarında yaşanan trajik olayların başında geldi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yetkililer, el yapımı havai fişeklerin tehlikeli olduğunu ve yalnızca onaylı ürünlerin kullanılmasını öneriyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer olaylar rapor edilmişti, ancak bu yılbaşındaki ölümler, ülke genelinde güvenlik önlemlerinin tekrar gözden geçirilmesine neden oldu.Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/dunya-2025i-karsiladi-pek-cok-ulkede-kutlamalar-geceyi-aydinlatti-1092230955.html

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