https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/22-yas-fark-olan-aski-ile-tepki-cekmisti-bulent-sakraktan-yanit-geldi-1092299721.html
22 yaş fark olan aşkı ile tepki çekmişti: Bülent Şakrak'tan yanıt geldi
22 yaş fark olan aşkı ile tepki çekmişti: Bülent Şakrak'tan yanıt geldi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini ihanet iddialarıyla bitiren Bülent Şakrak gönlünü 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman'a kaptırmıştı. Sosyal... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T19:59+0300
2025-01-02T19:59+0300
2025-01-02T20:03+0300
türkiye
bülent şakrak
aşk
yaş farkı
oyuncu
yerli oyuncu
kadın oyuncu
profesyonel oyuncu
ceyda düvenci
tartışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092238405_0:510:1243:1209_1920x0_80_0_0_be593aed2a12a7109d15bd3486843830.jpg
Yeni yılın ilk gününde kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile pozlarını paylaşan Bülent Şakrak tepkiler hakkında konuştu.Sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanan Bülent Şakrak o dönem ihanet iddialarıyla gündemi sarsmıştı. Bir süredir yalnız kalan oyuncu Bülent Şakrak, 22 yaş küçük sevgisiyle yeni yılın ilk saatlerinde aşk pozlarını paylaştı. Sosyal medyada tepki gören pozlar sonrası GİBİ dizisinden bir sahne paylaşan Şakrak ''Ben de kendimi 25 sanıyorum'' dedi.Bülent Şakrak kimdir?26 Ağustos 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen Bülent Şakrak 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarıyla tiyatroya başladı. 2006 yılında oyuncu Özge Borak ile evlenen Şakrak, 2010 yılında boşandı. 2015 yılında ise oyuncu Ceyda Düvenci'yle evlenen Bülent Şakrak, 2023 yılında 8 yıllık evliliğini noktaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-oyuncu-bulent-sakrak-askini-sosyal-medyadan-ilan-etti-1092238595.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092238405_0:394:1243:1326_1920x0_80_0_0_45d2f3e3ebf3d78ee5bcd173816096b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bülent şakrak, aşk, yaş farkı, oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu, profesyonel oyuncu, ceyda düvenci, tartışma, gibi
bülent şakrak, aşk, yaş farkı, oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu, profesyonel oyuncu, ceyda düvenci, tartışma, gibi
22 yaş fark olan aşkı ile tepki çekmişti: Bülent Şakrak'tan yanıt geldi
19:59 02.01.2025 (güncellendi: 20:03 02.01.2025)
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini ihanet iddialarıyla bitiren Bülent Şakrak gönlünü 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman'a kaptırmıştı. Sosyal medyada yaş farkı nedeniyle yoğun tepki alan Şakrak ilk kez cevap verdi.
Yeni yılın ilk gününde kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile pozlarını paylaşan Bülent Şakrak tepkiler hakkında konuştu.
Sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanan Bülent Şakrak o dönem ihanet iddialarıyla gündemi sarsmıştı. Bir süredir yalnız kalan oyuncu Bülent Şakrak, 22 yaş küçük sevgisiyle yeni yılın ilk saatlerinde aşk pozlarını paylaştı. Sosyal medyada tepki gören pozlar sonrası GİBİ dizisinden bir sahne paylaşan Şakrak ''Ben de kendimi 25 sanıyorum'' dedi.
26 Ağustos 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen Bülent Şakrak 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarıyla tiyatroya başladı. 2006 yılında oyuncu Özge Borak ile evlenen Şakrak, 2010 yılında boşandı. 2015 yılında ise oyuncu Ceyda Düvenci'yle evlenen Bülent Şakrak, 2023 yılında 8 yıllık evliliğini noktaladı.