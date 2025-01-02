https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/eski-bakan-nahit-mentese-son-yolculuguna-ugurlandi-1092286263.html
Eski bakan Nahit Menteşe, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakan Nahit Menteşe, son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Eski bakan Nahit Menteşe, son yolculuğuna uğurlandı. Namazın ardından cenaze arabasına konulan Menteşe'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Karşıyaka... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T15:19+0300
2025-01-02T15:19+0300
2025-01-02T15:19+0300
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Eski bakan Nahit Menteşe'nin cenazesi TBMM'deki ilk törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bazı milletvekilleri, eski bakanlar, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.Namazın ardından cenaze arabasına konulan Menteşe'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.Nahit Menteşe kimdir?Muğla'nın Milas ilçesinde 1932 yılında doğan Menteşe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.Serbest avukat olan Menteşe, 13, 14, 15, 16, 19 ve 20. Dönem'de Aydın milletvekili olarak görev yaptı. Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, Milli Eğitim bakanlıkları ile İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Menteşe, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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bakan, nahit menteşe
Eski bakan Nahit Menteşe, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakan Nahit Menteşe, son yolculuğuna uğurlandı. Namazın ardından cenaze arabasına konulan Menteşe'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.
Eski bakan Nahit Menteşe'nin cenazesi TBMM'deki ilk törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.
Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bazı milletvekilleri, eski bakanlar, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından cenaze arabasına konulan Menteşe'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde 1932 yılında doğan Menteşe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
Serbest avukat olan Menteşe, 13, 14, 15, 16, 19 ve 20. Dönem'de Aydın milletvekili olarak görev yaptı. Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, Milli Eğitim bakanlıkları ile İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Menteşe, evli ve 2 çocuk babasıydı.