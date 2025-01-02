https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/eski-istihbarat-daire-baskani-sabri-uzun-kimdir-1092284603.html
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kimdir?
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kimdir?
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T14:57+0300
2025-01-02T14:57+0300
2025-01-02T14:57+0300
türkiye
sabri uzun
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanına hakaret
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Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.Sabri Uzun kimdir?Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, aslen Giresun Eynesilidir. Uzun, 1978 yılında emniyette göreve başladı, görevini 2013 yılına kadar sürdürdü.'İn' isimli bir kitap yazdı40 yıllık mesleki hayatında Türkiye'de yaşanan çok sayıda istihbarat olaylarının çoğunda önemli rol oynadı. Uzun, "İn" adlı kitabında 40 yıllık meslek hayatında tanık olduğu olaylara yer vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/eski-emniyet-istihbarat-muduru-sabri-uzun-gozaltina-alindi-1092273307.html
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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kimdir?
Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Peki, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kimdir?
Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, aslen Giresun Eynesilidir. Uzun, 1978 yılında emniyette göreve başladı, görevini 2013 yılına kadar sürdürdü.
'İn' isimli bir kitap yazdı
40 yıllık mesleki hayatında Türkiye'de yaşanan çok sayıda istihbarat olaylarının çoğunda önemli rol oynadı. Uzun, "İn" adlı kitabında 40 yıllık meslek hayatında tanık olduğu olaylara yer vermişti.