https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/doviz-yukumlulugu-olan-firmalara-verilen-kur-koruma-destegi-kaldirildi-1092274069.html

Döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteği kaldırıldı

Döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteği kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteğini kaldırdı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T11:09+0300

2025-01-02T11:09+0300

2025-01-02T11:09+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye

döviz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, "Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Yürürlükten kaldırılan tebliğ, ithalat bedeli veya döviz kredilerinin geri ödemelerine ilişkin yükümlülükleri bulunan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin, döviz yükümlülükleri tutarı kadar açılan döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına kur koruması desteği sağlamak amacıyla 30 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti.Söz konusu tebliğ, hesap sahiplerine 1 ay ile 1 yıl arası vadelerde sınırlı olmak üzere hesap açma imkanı veriyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/merkez-bankasindan-kur-korumali-mevduatla-ilgili-yeni-karar-1092261482.html

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merkez bankası, türkiye, döviz