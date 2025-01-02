https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/doviz-yukumlulugu-olan-firmalara-verilen-kur-koruma-destegi-kaldirildi-1092274069.html
Döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteği kaldırıldı
Döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteği kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteğini kaldırdı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T11:09+0300
2025-01-02T11:09+0300
2025-01-02T11:09+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye
döviz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, "Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Yürürlükten kaldırılan tebliğ, ithalat bedeli veya döviz kredilerinin geri ödemelerine ilişkin yükümlülükleri bulunan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin, döviz yükümlülükleri tutarı kadar açılan döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına kur koruması desteği sağlamak amacıyla 30 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti.Söz konusu tebliğ, hesap sahiplerine 1 ay ile 1 yıl arası vadelerde sınırlı olmak üzere hesap açma imkanı veriyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/merkez-bankasindan-kur-korumali-mevduatla-ilgili-yeni-karar-1092261482.html
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merkez bankası, türkiye, döviz
merkez bankası, türkiye, döviz
Döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteği kaldırıldı
Merkez Bankası, döviz yükümlülüğü olan firmalara verilen kur koruma desteğini kaldırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, "Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ, ithalat bedeli veya döviz kredilerinin geri ödemelerine ilişkin yükümlülükleri bulunan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin, döviz yükümlülükleri tutarı kadar açılan döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına kur koruması desteği sağlamak amacıyla 30 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti.
Söz konusu tebliğ, hesap sahiplerine 1 ay ile 1 yıl arası vadelerde sınırlı olmak üzere hesap açma imkanı veriyordu.