https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/donald-trump-ulkemiz-tam-bir-felaket-dunyanin-her-tarafinda-alay-konusu-1092280366.html

Donald Trump: Ülkemiz tam bir felaket, dünyanın her tarafında alay konusu

Donald Trump: Ülkemiz tam bir felaket, dünyanın her tarafında alay konusu

Sputnik Türkiye

Donald Trump, ABD'deki saldırılar sonrasında Adalet Bakanlığı, FBI ve Demokrat Partili eyaletlere yüklenerek "Ülkemiz tam bir felaket, tüm dünyada alay konusu!.. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T13:15+0300

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fbi

donald trump

abd

araçlı saldırı

işid

araç kalabalığa daldı

saldırı

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Yasa dışı göç ve göçmen karşıtı söylemleriyle ABD'nin 47. Başkanlığını ezici üstünlükle kazanan Donald Trump, New Orleans'taki saldırı sonrasında Demokrat partili ABD eyaletlerine, Adalet Bakanlığı'na ve iç güvenlikten sorumlu federal kolluk kuvveti FBI'a yüklendi. Trump, sahibi olduğu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ülkemiz tam bir felaket, tüm dünyada alay konusu! Bu, zayıf, etkisiz ve neredeyse hiç var olmayan bir liderlikle AÇIK SINIRLAR olduğunda olan şeydir. Adalet Bakanlığı, FBI ve Demokrat eyalet ve yerel savcılar işlerini yapmadılar" dedi.'20 Ocak'ta görüşmek üzere'Trump, güvenlik güçlerinin suçlulara yönelerek ABD'lileri korumaktansa kendisinin peşine düştüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abddeki-saldirinin-faili-belli-oldu-polis-deastan-supheleniyor-1092259362.html

new orleans

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new orleans, abd, fbi, donald trump, abd, araçlı saldırı, işid, araç kalabalığa daldı, saldırı