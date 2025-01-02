https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/donald-trump-ulkemiz-tam-bir-felaket-dunyanin-her-tarafinda-alay-konusu-1092280366.html
Donald Trump: Ülkemiz tam bir felaket, dünyanın her tarafında alay konusu
Donald Trump: Ülkemiz tam bir felaket, dünyanın her tarafında alay konusu
Sputnik Türkiye
Donald Trump, ABD'deki saldırılar sonrasında Adalet Bakanlığı, FBI ve Demokrat Partili eyaletlere yüklenerek "Ülkemiz tam bir felaket, tüm dünyada alay konusu!.. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T13:15+0300
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Yasa dışı göç ve göçmen karşıtı söylemleriyle ABD'nin 47. Başkanlığını ezici üstünlükle kazanan Donald Trump, New Orleans'taki saldırı sonrasında Demokrat partili ABD eyaletlerine, Adalet Bakanlığı'na ve iç güvenlikten sorumlu federal kolluk kuvveti FBI'a yüklendi. Trump, sahibi olduğu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ülkemiz tam bir felaket, tüm dünyada alay konusu! Bu, zayıf, etkisiz ve neredeyse hiç var olmayan bir liderlikle AÇIK SINIRLAR olduğunda olan şeydir. Adalet Bakanlığı, FBI ve Demokrat eyalet ve yerel savcılar işlerini yapmadılar" dedi.'20 Ocak'ta görüşmek üzere'Trump, güvenlik güçlerinin suçlulara yönelerek ABD'lileri korumaktansa kendisinin peşine düştüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abddeki-saldirinin-faili-belli-oldu-polis-deastan-supheleniyor-1092259362.html
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new orleans, abd, fbi, donald trump, abd, araçlı saldırı, işid, araç kalabalığa daldı, saldırı
new orleans, abd, fbi, donald trump, abd, araçlı saldırı, işid, araç kalabalığa daldı, saldırı
Donald Trump: Ülkemiz tam bir felaket, dünyanın her tarafında alay konusu
13:15 02.01.2025 (güncellendi: 14:11 02.01.2025)
Donald Trump, ABD'deki saldırılar sonrasında Adalet Bakanlığı, FBI ve Demokrat Partili eyaletlere yüklenerek "Ülkemiz tam bir felaket, tüm dünyada alay konusu! Bu, zayıf, etkisiz ve neredeyse hiç var olmayan bir liderlikle açık sınırlar olduğunda olan şeydir" dedi.
Yasa dışı göç ve göçmen karşıtı söylemleriyle ABD'nin 47. Başkanlığını ezici üstünlükle kazanan Donald Trump, New Orleans'taki saldırı sonrasında Demokrat partili ABD eyaletlerine, Adalet Bakanlığı'na ve iç güvenlikten sorumlu federal kolluk kuvveti FBI'a yüklendi.
Trump, sahibi olduğu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ülkemiz tam bir felaket, tüm dünyada alay konusu! Bu, zayıf, etkisiz ve neredeyse hiç var olmayan bir liderlikle AÇIK SINIRLAR olduğunda olan şeydir. Adalet Bakanlığı, FBI ve Demokrat eyalet ve yerel savcılar işlerini yapmadılar" dedi.
'20 Ocak'ta görüşmek üzere'
Trump, güvenlik güçlerinin suçlulara yönelerek ABD'lileri korumaktansa kendisinin peşine düştüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Demokratlar, ülkemizin başına böyle bir şey gelmesine izin verdikleri için kendilerinden utanmalılar. CIA, çok geç olmadan, HEMEN, müdahil olmalı. ABD çöküyor - Ülkemizin her yerinde Güvenlik, Ulusal Güvenlik ve Demokrasi'de şiddetli bir erozyon yaşanıyor. Bunu yalnızca güç ve güçlü liderlik durdurabilir. 20 Ocak'ta görüşmek üzere."