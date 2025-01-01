https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abddeki-saldirinin-faili-belli-oldu-polis-deastan-supheleniyor-1092259362.html
ABD'deki saldırının faili belli oldu: Polis IŞİD'ten şüpheleniyor
ABD'deki saldırının faili belli oldu: Polis IŞİD'ten şüpheleniyor
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New Orleans Eyaleti'nde yılbaşı gecesi 10 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 35 kişinin yaralandığı saldırının faili... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T21:36+0300
2025-01-01T21:36+0300
2025-01-01T21:50+0300
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ABD'nin New Orleans Eyaleti'nde aracıyla kalabalığa saldırı düzenleyen kişinin Şemsettin Cabbar olduğu belirlendi.Yetkililer, Şemsettin Cabbar'ın pickup kamyonetiyle gece saat 03.15 sularında Bourbon Caddesi'ndeki Yeni Yıl kutlaması yapan kalabalığın üzerine kasten sürdüğünü belirtti. FBI, şüphelinin öldüğünü doğrularken IŞİD ile bağlantılı olduğunu düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/abdnin-new-orleans-kentinde-bir-kisi-aracini-kalabaligin-ustune-surdu-cok-sayida-yarili-var-1092247573.html
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şemsettin cabbar kimdir
ABD'deki saldırının faili belli oldu: Polis IŞİD'ten şüpheleniyor
21:36 01.01.2025 (güncellendi: 21:50 01.01.2025)
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Orleans Eyaleti'nde yılbaşı gecesi 10 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 35 kişinin yaralandığı saldırının faili açıklandı. New Orleans'taki araçla çarpma saldırısında şüpheli olarak ön belirlemelere göre 42 yaşındaki Şemsettin Cabbar olarak tespit edildi.
ABD'nin New Orleans Eyaleti'nde aracıyla kalabalığa saldırı düzenleyen kişinin Şemsettin Cabbar olduğu belirlendi.
Yetkililer, Şemsettin Cabbar'ın pickup kamyonetiyle gece saat 03.15 sularında Bourbon Caddesi'ndeki Yeni Yıl kutlaması yapan kalabalığın üzerine kasten sürdüğünü belirtti. FBI, şüphelinin öldüğünü doğrularken IŞİD ile bağlantılı olduğunu düşünüyor.