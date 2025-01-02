https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/disisleri-bakani-fidan-suriyede-cogunluk-ya-da-azinlik-kim-olursa-olsun-turkiye-bunlarin-da-1092297402.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de çoğunluk ya da azınlık, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de çoğunluk ya da azınlık, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ankara’da bir araya geldi. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T18:41+0300

2025-01-02T18:41+0300

2025-01-02T18:41+0300

politika

türkiye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

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suriye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Quintin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “(Suriye’de) Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir" dedi.Bakan Fidan açıklamasında, Suriye'de özellikle terör örgütü PKK'nın sadece Suriye'yi değil, Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ettiğinin altını çizerek, "Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz" cümlesini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/bakan-fidan-yillar-sonra-gerceklestirdigimiz--bu-ziyaret-suriye-halki-icin-yeni-umut-dolu-bir-1091883346.html

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