https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/disisleri-bakani-fidan-suriyede-cogunluk-ya-da-azinlik-kim-olursa-olsun-turkiye-bunlarin-da-1092297402.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de çoğunluk ya da azınlık, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de çoğunluk ya da azınlık, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ankara’da bir araya geldi. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T18:41+0300
2025-01-02T18:41+0300
2025-01-02T18:41+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Quintin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “(Suriye’de) Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir" dedi.Bakan Fidan açıklamasında, Suriye'de özellikle terör örgütü PKK'nın sadece Suriye'yi değil, Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ettiğinin altını çizerek, "Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/bakan-fidan-yillar-sonra-gerceklestirdigimiz--bu-ziyaret-suriye-halki-icin-yeni-umut-dolu-bir-1091883346.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, belçika, suriye
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de çoğunluk ya da azınlık, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ankara’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Quintin ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “(Suriye’de) Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir" dedi.
Bakan Fidan açıklamasında, Suriye'de özellikle terör örgütü PKK'nın sadece Suriye'yi değil, Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ettiğinin altını çizerek, "Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz" cümlesini kaydetti.