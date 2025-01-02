https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ak-partili-huseyin-yayman-tarih-verdi-artik-turkiyede-silahlarin-birakilacagi-bir-iklimin-olacagini-1092296876.html

AK Partili Hüseyin Yayman tarih verdi: 'Artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin olacağını görüyorum'

AK Partili Hüseyin Yayman tarih verdi: 'Artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin olacağını görüyorum'

Sputnik Türkiye

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı çağrı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T18:28+0300

2025-01-02T18:28+0300

2025-01-02T18:28+0300

politika

ak parti

hüseyin yayman

devlet bahçeli

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Suriye'de yaşanan gelişmelerin Devlet Bahçeli'nin nasıl bir kehanetle konuştuğunun ispatı olduğuna işaret eden TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman gelişmeleri olumlu gördüğünü vurguladı.Yayman, Türkiye'nin terörden çok acılar çektiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Hüseyin Yayman, bir gazetecinin, "Öcalan'dan gelen mesajda, 'adres Meclis' vurgusu vardı. Silah bırakma çağrısı gelmedi. Onun zamana yayılması mı söz konusu?" sorusu üzerine, Bahçeli'nin başlattığı sürecin nasıl bir devlet aklının ortada olduğunu gösterdiğini söyledi.Yayman, sözlerini şöyle tamamladı:Suriye'deki gelişmelere dikkati çeken Yayman, Suriye'de asla bir 'Teröristan' ya da Davut Koridoru'na müsaade edilmeyeceğini belirtti.Yayman, Suriye'de, milli iradenin tecelli etmesini önemli bulduğunu vurgulayarak, kapsayıcı bir yönetim modelinin Suriye için çok önemli olduğunun altını çizdi.'Sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili bir düzenleme yapacağız'TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, "Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, AK Parti Grubumuzla beraber Komisyonumuz ortak bir çalışma içerisinde. Değerlendirmelerimiz devam ediyor. Sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili bir düzenleme yapacağız" dedi.Komisyonun 2025 yılında gerçekleştireceği çalışmalara ilişkin bilgi veren Yayman, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştüklerini belirterek, "İnşallah 2025 yılı gündemimizde 'dijital telif yasası'nın bir an önce çıkması var. Artık emek hırsızlığı, bizleri sözün bittiği yere getirdi" ifadelerini kullandı.Bir taraftan '5N 1K' kuralıyla çalışan gazetecilerin olduğunu anlatan Yayman, diğer tarafta ise bu gazetecilerin emekleri üzerinden etkileşim almaya çalışan, 'emek hırsızlığı yapan, copy paste gazeteciliği ile aslında kendisine gazeteci bile denmeyen' insanların yaptığı bir faaliyetin bulunduğunu belirtti.Yayman, etkileşim almak için her türlü absürtlüğü yapan anlayışa asla katılmadıklarını, dijital telif gündemini olmazsa olmaz bir unsur olarak gördüklerini söyledi.Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin tartışmalara dikkati çeken Yayman, şöyle konuştu:Hüseyin Yayman, Komisyon olarak 2025 yılında dijital platformların temsilcilerini dinlemeye devam edeceklerini bildirerek, ilk olarak Netflix'in dinleneceğini kaydetti. Yayman, Komisyona, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlarının da geleceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/chp-genel-baskani-ozelden-imrali-degerlendirmesi-bir-surec-yasanacaksa-bu-meclis-odakli-olmali-1092292005.html

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ak parti, hüseyin yayman, devlet bahçeli, pkk, ahmet türk, dem parti, alparslan türkeş, leyla zana, abdullah öcalan, suriye, sosyal medya