https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/dem-parti-bahceli-gorusmesi-basladi-1092285638.html
DEM Parti-Bahçeli görüşmesi başladı
DEM Parti-Bahçeli görüşmesi başladı
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile TBMM'de görüşüyor. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T15:02+0300
2025-01-02T15:02+0300
2025-01-02T15:02+0300
politika
devlet bahçeli
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dem parti
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DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile TBMM'de görüşüyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk var.DEM Parti heyeti Kurtulmuş ile de görüştüDEM Parti saat 13: 30'da TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü.Yaklaşık 50 dakika süren kabulün ardından Önder, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Kurtulmuş'a bilgi verdiklerini, konuya dair önerilerini dinlediklerini söyledi.Genel bir değerlendirme yaptıklarını, görüşmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devam edeceğini belirten Önder, Meclis'te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceklerini, zamanlamanın randevularla şekilleneceğini ifade etti.Önder, ziyaretlerin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.
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devlet bahçeli, mhp, dem parti, tbmm, abdullah öcalan
devlet bahçeli, mhp, dem parti, tbmm, abdullah öcalan
DEM Parti-Bahçeli görüşmesi başladı
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile TBMM'de görüşüyor.
DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile TBMM'de görüşüyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk var.
DEM Parti heyeti Kurtulmuş ile de görüştü
DEM Parti saat 13: 30'da TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü.
Yaklaşık 50 dakika süren kabulün ardından Önder, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Kurtulmuş'a bilgi verdiklerini, konuya dair önerilerini dinlediklerini söyledi.
Genel bir değerlendirme yaptıklarını, görüşmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devam edeceğini belirten Önder, Meclis'te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceklerini, zamanlamanın randevularla şekilleneceğini ifade etti.
Önder, ziyaretlerin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.