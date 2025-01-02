https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/dem-parti-bahceli-gorusmesi-basladi-1092285638.html

DEM Parti-Bahçeli görüşmesi başladı

DEM Parti-Bahçeli görüşmesi başladı

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile TBMM'de görüşüyor. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T15:02+0300

2025-01-02T15:02+0300

2025-01-02T15:02+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

dem parti

tbmm

abdullah öcalan

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DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli ile TBMM'de görüşüyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk var.DEM Parti heyeti Kurtulmuş ile de görüştüDEM Parti saat 13: 30'da TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü.Yaklaşık 50 dakika süren kabulün ardından Önder, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Kurtulmuş'a bilgi verdiklerini, konuya dair önerilerini dinlediklerini söyledi.Genel bir değerlendirme yaptıklarını, görüşmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devam edeceğini belirten Önder, Meclis'te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceklerini, zamanlamanın randevularla şekilleneceğini ifade etti.Önder, ziyaretlerin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, mhp, dem parti, tbmm, abdullah öcalan