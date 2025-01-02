https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/cumhurbaskani-erdogan-sultanahmette-vatandaslarin-kandilini-kutladi-hatira-fotograf-cektirdi-1092296068.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te: Vatandaşların kandilini kutladı, hatıra fotoğraf çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te: Vatandaşların kandilini kutladı, hatıra fotoğraf çektirdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, kandillerini kutladı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T17:59+0300
2025-01-02T17:59+0300
2025-01-02T17:59+0300
türkiye
sultanahmet
recep tayyip erdoğan
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İstanbul'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'na gitti.Burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu. Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/cumhurbaskani-erdogandan-2024-yilinda-yogun-diplomasi-trafigi-16-ulkeye-19-kritik-ziyaret-1091202522.html
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sultanahmet, recep tayyip erdoğan
sultanahmet, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te: Vatandaşların kandilini kutladı, hatıra fotoğraf çektirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, kandillerini kutladı.
İstanbul'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.
Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'na gitti.
Burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu. Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.