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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2024 yılında yoğun diplomasi trafiği: 16 ülkeye 19 kritik ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2024 yılında yoğun diplomasi trafiği: 16 ülkeye 19 kritik ziyaret
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. 16 ülkeye 19 ziyaret yapan Erdoğan, NATO, BRICS ve G20 zirvelerine... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T14:46+0300
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aleksandr lukaşenko
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılında da yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Erdoğan Türkiye'nin diplomasi politikası çerçevesinde yıl içerisinde 16 ülkeye 19 gezi gerçekleştirdi.Diplomasi trafiğine 13 Şubat’ta Birleşik Arap Emirliği ziyareti ile başlayan Erdoğan yıl içerisinde BRICS, G20, NATO zirvesi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi uluslararası toplantılara da katıldı.12 yıllık sürecin ardından Mısır ile ilk temasErdoğan’ın 14 Şubat’ta Mısır'a giderek Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için en üst düzey ziyaret olma özelliği taşıdı. Türkiye ile Mısır ilişkileri 12 yıllık bir sürecin ardından yeni bir boyuta evrilmiş oldu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de 4 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Kahire ve Ankara’da gerçekleşen görüşmelerin öncelikli gündem maddesi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve sivillere insani yardımın ulaştırılması oldu. Erdoğan ile Sisi’nin görüşmesi iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini de sağlamış oldu.Yıllar sonra gelen bir ziyaret daha: Kalkınma Yolu Projesi'nde imzalar atıldıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli ziyaretlerden bir tanesi de Irak ziyareti oldu. 12 yıl sonra geniş bir heyetle Irak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Bağdat’ı ziyaret etti ardından da Erbil’e geçti. Üzerinde uzun süredir çalışılan bu ziyaret, Ankara-Bağdat ilişkilerini yeni bir düzeye taşınmış oldu. Ziyarette Kalkınma Yolu Projesi'nde imzalar atıldı. Basra kentini Türkiye sınırına bağlayacak bin 200 km'lik tren yolu ile tedarik zinciri ve ulaştırma alanında geniş bir işbirliği amaçlamıştır.Milli takıma destek için Almanya'ya gittiCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Millî Futbol Takımı ile Hollanda Millî Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere 6 Temmuz 2024 tarihinde Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.ŞİÖ Zirvesi için Kazakistan’a gittiErdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 03-04 Temmuz 2024 tarihlerinde Kazakistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 04 Temmuz 2024 Perşembe günü, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.NATO toplantısı için ABD'de bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 09-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi temasları kapsamında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.BRICS Zirvesi için Rusya'da pek çok liderle görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere 23-24 Ekim 2024 tarihlerinde Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim 2024 Perşembe günü Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu’na” katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.G-20 için gittiği Brezilya'da diplomasi trafiğinde bulundu2024 yılındaki son ziyaretini Brezilya’ya gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesine katıldı. “Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek” temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ 17-19 Kasım 2024 tarihlerinde Brezilya'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, MIKTA üyesi ülkelerin liderleri ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.Yılın son ziyareti de Mısır’a olduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen, D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen ‘Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturuma’ katıldı. 2024 yılının son ziyaretinde Erdoğan “Filistin’in, Lübnan’ın ve Suriye’nin iç barışının sağlanması için yeni dinamiklerin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Bölge ülkelerinin birbirlerinin iç işlerine karışmadan kendi aralarında güçlü bir dayanışma içine girmesi şüphesiz büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2024 yılında yoğun diplomasi trafiği: 16 ülkeye 19 kritik ziyaret

14:46 31.12.2024
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC. TRK" ile , Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC. TRK ile , Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’a hareket etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI
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Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. 16 ülkeye 19 ziyaret yapan Erdoğan, NATO, BRICS ve G20 zirvelerine katıldı, Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinde tarihi adımlar attı. Mısır ile normalleşme, Irak’ta Kalkınma Yolu Projesi ve küresel liderlerle temaslar öne çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılında da yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Erdoğan Türkiye'nin diplomasi politikası çerçevesinde yıl içerisinde 16 ülkeye 19 gezi gerçekleştirdi.
Diplomasi trafiğine 13 Şubat’ta Birleşik Arap Emirliği ziyareti ile başlayan Erdoğan yıl içerisinde BRICS, G20, NATO zirvesi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi uluslararası toplantılara da katıldı.

12 yıllık sürecin ardından Mısır ile ilk temas

Erdoğan’ın 14 Şubat’ta Mısır'a giderek Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için en üst düzey ziyaret olma özelliği taşıdı. Türkiye ile Mısır ilişkileri 12 yıllık bir sürecin ardından yeni bir boyuta evrilmiş oldu. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de 4 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Kahire ve Ankara’da gerçekleşen görüşmelerin öncelikli gündem maddesi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve sivillere insani yardımın ulaştırılması oldu. Erdoğan ile Sisi’nin görüşmesi iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini de sağlamış oldu.

Yıllar sonra gelen bir ziyaret daha: Kalkınma Yolu Projesi'nde imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli ziyaretlerden bir tanesi de Irak ziyareti oldu. 12 yıl sonra geniş bir heyetle Irak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Bağdat’ı ziyaret etti ardından da Erbil’e geçti. Üzerinde uzun süredir çalışılan bu ziyaret, Ankara-Bağdat ilişkilerini yeni bir düzeye taşınmış oldu. Ziyarette Kalkınma Yolu Projesi'nde imzalar atıldı. Basra kentini Türkiye sınırına bağlayacak bin 200 km'lik tren yolu ile tedarik zinciri ve ulaştırma alanında geniş bir işbirliği amaçlamıştır.

Milli takıma destek için Almanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Millî Futbol Takımı ile Hollanda Millî Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere 6 Temmuz 2024 tarihinde Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

ŞİÖ Zirvesi için Kazakistan’a gitti

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 03-04 Temmuz 2024 tarihlerinde Kazakistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 04 Temmuz 2024 Perşembe günü, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

NATO toplantısı için ABD'de bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 09-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi temasları kapsamında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

BRICS Zirvesi için Rusya'da pek çok liderle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere 23-24 Ekim 2024 tarihlerinde Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim 2024 Perşembe günü Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu’na” katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.

G-20 için gittiği Brezilya'da diplomasi trafiğinde bulundu

2024 yılındaki son ziyaretini Brezilya’ya gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesine katıldı. “Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek” temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ 17-19 Kasım 2024 tarihlerinde Brezilya'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, MIKTA üyesi ülkelerin liderleri ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.

Yılın son ziyareti de Mısır’a oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen, D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen ‘Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturuma’ katıldı. 2024 yılının son ziyaretinde Erdoğan “Filistin’in, Lübnan’ın ve Suriye’nin iç barışının sağlanması için yeni dinamiklerin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Bölge ülkelerinin birbirlerinin iç işlerine karışmadan kendi aralarında güçlü bir dayanışma içine girmesi şüphesiz büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
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