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2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
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00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
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7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
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CHP Genel Başkanı Özel'den İmralı değerlendirmesi: 'Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı'
CHP Genel Başkanı Özel'den İmralı değerlendirmesi: 'Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı'
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sürecin açık ve şeffaf yürütülmesi vurgusu yaptı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
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DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı diyoruz. Açık, şeffaf yürütülmelidir diyoruz" dedi. Özel, toplumsal mutabakatın önemli olduğunu dile getirirken, "Bunun için de ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım. Onların 'olur' dediği sürecin içinde olurum" ifadelerini kullandı. Meclis odaklı vurgusu yaptıManisa'da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerle bir araya geldi. DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, yaşanacak sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi odaklı olması gerektiğini söyledi.Sürecin şeffaf yürütülmesinin önemini dile getiren Özel, "Ne varsa onun için her zaman hazırız. Bunu bugün söylemiyoruz, yıllardır söylüyoruz. Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı diyoruz. Açık, şeffaf yürütülmelidir diyoruz. İki partinin birbiriyle kurduğu çıkar ilişkisi gibi süreçleri geçmişte çok acı bir şekilde deneyimledik. Onun için Meclis odaklı, kimsenin dışlanmadığı, toplumsal mutabakata dayanan bir süreç yürümesi lazım diyoruz." ifadelerini kullandı.Randevu taleplerini değerlendireceğimPartisinden randevu talep edildiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: Özel, şehit ailesi ve gazilerin güvencesinin CHP olduğunu belirterek, "Ben bir tek şey söylüyorum, toplumsal mutabakat çok önemli. Bunun için de ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım. Onların 'olur' dediği sürecin içinde olurum. Onların yüreğini yaralayacak, sanki evladını boşuna kaybetmiş hissiyatı yaratacak, onlarda bir aldatılmış duygusu yaratacak bir şeyin içinde olmayız. Zaten şu ana kadar 70'in üzerinde derneğe ziyarette bulundu arkadaşlarımız. Tepe dernekleri, iki dernek ve bir vakfı devletin protokolünde yer alan kamu yararına çalışan şehit aileleri, gazilerle ilgili iki dernek, bir vakfı da şahsen ben ziyaret ettim. Kendilerini tedirgin hissediyorlar ve güvencelerinin bizim ifademiz olduğunu söylüyorlardı." diye konuştu.CHP Genel Başkanı Özel, "PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 4 bin 750 PKK terör örgütü üyesinin tahliyesini istediği" iddiasının sorulması üzerine de bilgisi olmadığını kaydetti.Tüm siyasi partileri kapsamalıHiçbir aktörün dışlanmaması gerektiğini ifade eden Özel, "Sürecin Meclis'te tüm siyasi partileri kapsayarak milletin tamamını şeffaf şekilde bilgilendirerek ilerlemesi lazım. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bayrağına, şehidine, gazisine saygılı, çıkarlarını gözeten, birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
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özgür özel, imralı, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, abdullah öcalan, dem parti, tbmm
özgür özel, imralı, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, abdullah öcalan, dem parti, tbmm

CHP Genel Başkanı Özel'den İmralı değerlendirmesi: 'Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı'

16:32 02.01.2025
© Ahmet BayramÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© Ahmet Bayram
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DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sürecin açık ve şeffaf yürütülmesi vurgusu yaptı.
DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı diyoruz. Açık, şeffaf yürütülmelidir diyoruz" dedi. Özel, toplumsal mutabakatın önemli olduğunu dile getirirken, "Bunun için de ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım. Onların 'olur' dediği sürecin içinde olurum" ifadelerini kullandı.

Meclis odaklı vurgusu yaptı

Manisa'da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerle bir araya geldi. DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, yaşanacak sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi odaklı olması gerektiğini söyledi.
Sürecin şeffaf yürütülmesinin önemini dile getiren Özel, "Ne varsa onun için her zaman hazırız. Bunu bugün söylemiyoruz, yıllardır söylüyoruz. Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı diyoruz. Açık, şeffaf yürütülmelidir diyoruz. İki partinin birbiriyle kurduğu çıkar ilişkisi gibi süreçleri geçmişte çok acı bir şekilde deneyimledik. Onun için Meclis odaklı, kimsenin dışlanmadığı, toplumsal mutabakata dayanan bir süreç yürümesi lazım diyoruz." ifadelerini kullandı.

Randevu taleplerini değerlendireceğim

Partisinden randevu talep edildiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde bu sürece ilişkin olarak bizden randevu talebinde bulunulduğunda sordum 'kimlerle görüşeceksiniz' diye. Bizim açımızdan iktidardaki iki parti AK Parti ve MHP. Birkaç ortakları var ama Yeniden Refah ayrıldı, DSP ve diğer partinin ne dediği konusunu çok fazla bilmiyoruz. Ama ana aktör iki parti, AKP ve MHP'ye bir gidilsin. Bu bizim için önemli. Adalet ve Kalkınma Partisinin bir kenarda durduğu, MHP üzerinden yürütüldüğü bir süreci de doğru bulmayız. Ardından da öyle sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil bütün muhalefet partilerinin dışlanmadan, ayrılmadan bilgilendirilmesi lazım. Birileri muhalefeti bölmeye çalışıyorsa biz bölünen değil, muhalefeti birleştiren, bütünleştiren hep birlikte olmasını savunan tarafta olacağız. Kimse şöyle düşünmesin; 'acaba Cumhuriyet Halk Partisi de muhalefetten bir aktör olarak ön plana çıkacak ve başka partileri yok mu sayacak?' Böyle bir şey yok.

Bizden randevu talep edenlere doğrudan şunu söyledik, tüm partilere gidilsin. AK Parti ve MHP'ye de mutlaka gidilsin. Bugün de öğrendiğime göre bizim bu söylediklerimizden sonra buna uygun bir sürecin yürütüleceği anlaşılıyor. Ben şimdi buradan Ardahan, Kars, Erzurum'da pazar akşamına kadar sürecek programım var. Pazartesi gününden sonra Ankara'da olacağım. Randevu taleplerini değerlendireceğim."

Özel, şehit ailesi ve gazilerin güvencesinin CHP olduğunu belirterek, "Ben bir tek şey söylüyorum, toplumsal mutabakat çok önemli. Bunun için de ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım. Onların 'olur' dediği sürecin içinde olurum. Onların yüreğini yaralayacak, sanki evladını boşuna kaybetmiş hissiyatı yaratacak, onlarda bir aldatılmış duygusu yaratacak bir şeyin içinde olmayız. Zaten şu ana kadar 70'in üzerinde derneğe ziyarette bulundu arkadaşlarımız. Tepe dernekleri, iki dernek ve bir vakfı devletin protokolünde yer alan kamu yararına çalışan şehit aileleri, gazilerle ilgili iki dernek, bir vakfı da şahsen ben ziyaret ettim. Kendilerini tedirgin hissediyorlar ve güvencelerinin bizim ifademiz olduğunu söylüyorlardı." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Özel, "PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 4 bin 750 PKK terör örgütü üyesinin tahliyesini istediği" iddiasının sorulması üzerine de bilgisi olmadığını kaydetti.

Tüm siyasi partileri kapsamalı

Hiçbir aktörün dışlanmaması gerektiğini ifade eden Özel, "Sürecin Meclis'te tüm siyasi partileri kapsayarak milletin tamamını şeffaf şekilde bilgilendirerek ilerlemesi lazım. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bayrağına, şehidine, gazisine saygılı, çıkarlarını gözeten, birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
DEM Parti-Bahçeli görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
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