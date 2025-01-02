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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
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02:00
17 dk
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4 dk
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ceza-kim-milyoner-olmak-isterde-tarih-yazdi-1-milyon-tllik-soruyu-actirdi-cocuk-esirgeme-kurumuna-1092265129.html
Ceza Kim Milyoner Olmak İster’de tarih yazdı: 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı
Ceza Kim Milyoner Olmak İster’de tarih yazdı: 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı
Sputnik Türkiye
Ünlü rapçi Ceza, Kim Milyoner Olmak İster’in yılbaşı özel bölümünde 1 milyon TL’lik soruya kadar ulaştı. Doğru cevaptan emin olamayan Ceza, 500 bin TL ile... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T07:47+0300
2025-01-02T07:47+0300
oktay kaynarca
çocuk esirgeme kurumu
kim milyoner olmak ister
tl
yaşam
soru
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ceza
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Ünlü rapçi Ceza, dün akşam Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde yarıştı. Programın sunuculuğunu Oktay Kaynarca üstlenirken, ünlü isimler kazandıkları ödülleri hayır kurumlarına bağışlamak için mücadele etti.Ceza, yarışma boyunca sorulara verdiği doğru yanıtlarla hızla 1 milyon TL’lik final sorusuna kadar ulaştı. Ancak büyük ödül sorusunda tereddüt yaşayan ünlü rapçi, doğru cevaptan emin olamayarak 500 bin TL ile yarışmadan çekilme kararı aldı.1 milyonluk final sorusu ne oldu?Ceza’nın tereddüt ettiği 1 milyon TL’lik soru şu şekildeydi:"Motorlu bir taşıta verilen ilk aşırı hız cezası, 28 Ocak 1896'da, saatte 3 kilometre hız limiti olan bölgede, Walter Arnold adlı birine saatte kaç kilometre hız yaptığı için kesilmiştir?"Şıklar arasında 13 km/s, 33 km/s, 53 km/s gibi seçenekler yer alıyordu. Ancak doğru cevaptan emin olamayan Ceza, risk almayarak yarışmadan çekildi.Kazandığı parayı çocuk esirgeme kurumu’na bağışladıCeza, yarışmadan kazandığı 500 bin TL’yi anlamlı bir şekilde Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını açıkladı. Ünlü rapçinin bu örnek davranışı, izleyicilerden büyük takdir topladı ve yılbaşı özel bölümüne damga vurdu.Ceza’nın yarışmadaki başarısı takdir topladıCeza’nın yarışmadaki performansı ve kazandığı ödülü bağışlama kararı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü rapçinin hem zekasını hem de yardımseverliğini öne çıkaran bu hareketine övgüler yağdırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2025-maaslari-belli-oluyor-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-refah-payi-eklenecek-mi-tuik-1092264339.html
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Ceza Kim Milyoner Olmak İster’de tarih yazdı: 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı

07:47 02.01.2025
© Fotoğraf : ATVCeza Kim Milyoner Olmak İster’de tarih yazdı: 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı
Ceza Kim Milyoner Olmak İster’de tarih yazdı: 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© Fotoğraf : ATV
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Ünlü rapçi Ceza, Kim Milyoner Olmak İster’in yılbaşı özel bölümünde 1 milyon TL’lik soruya kadar ulaştı. Doğru cevaptan emin olamayan Ceza, 500 bin TL ile yarışmadan çekildi. Kazandığı ödülü Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını açıklayan rapçi, izleyicilerin takdirini kazandı.
Ünlü rapçi Ceza, dün akşam Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde yarıştı. Programın sunuculuğunu Oktay Kaynarca üstlenirken, ünlü isimler kazandıkları ödülleri hayır kurumlarına bağışlamak için mücadele etti.
Ceza, yarışma boyunca sorulara verdiği doğru yanıtlarla hızla 1 milyon TL’lik final sorusuna kadar ulaştı. Ancak büyük ödül sorusunda tereddüt yaşayan ünlü rapçi, doğru cevaptan emin olamayarak 500 bin TL ile yarışmadan çekilme kararı aldı.

1 milyonluk final sorusu ne oldu?

Ceza’nın tereddüt ettiği 1 milyon TL’lik soru şu şekildeydi:
"Motorlu bir taşıta verilen ilk aşırı hız cezası, 28 Ocak 1896'da, saatte 3 kilometre hız limiti olan bölgede, Walter Arnold adlı birine saatte kaç kilometre hız yaptığı için kesilmiştir?"
Şıklar arasında 13 km/s, 33 km/s, 53 km/s gibi seçenekler yer alıyordu. Ancak doğru cevaptan emin olamayan Ceza, risk almayarak yarışmadan çekildi.

Kazandığı parayı çocuk esirgeme kurumu’na bağışladı

Ceza, yarışmadan kazandığı 500 bin TL’yi anlamlı bir şekilde Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını açıkladı. Ünlü rapçinin bu örnek davranışı, izleyicilerden büyük takdir topladı ve yılbaşı özel bölümüne damga vurdu.

Ceza’nın yarışmadaki başarısı takdir topladı

Ceza’nın yarışmadaki performansı ve kazandığı ödülü bağışlama kararı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü rapçinin hem zekasını hem de yardımseverliğini öne çıkaran bu hareketine övgüler yağdırdı.
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