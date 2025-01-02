https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/burak-kuttan-cevap-herkesin-bir-sikintisi-oldugu-gunlerde-iyi-ve-yuksek-enerjili-bir-gosteri-1092272513.html

Burak Kut'tan cevap: Herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde iyi ve yüksek enerjili bir gösteri hazırlamalıydım

Burak Kut'tan cevap: Herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde iyi ve yüksek enerjili bir gösteri hazırlamalıydım

Sputnik Türkiye

Yılbaşı akşamı özel programla ekrana gelen O Ses Türkiye'deki performansı çok beğenilen ve 'en çok konuşulanlar' arasında giren Burak Kut'tan cevap geldi. 51... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T10:41+0300

2025-01-02T10:41+0300

2025-01-02T10:41+0300

yaşam

o ses türkiye

burak kut

yılbaşı

bebeto

90'lar pop müzik

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O Ses Türkiye şarkı yarışmasının 'Yılbaşı Özel' programında sahne alan 90'ların pop yıldızı Burak Kut, 'Benimle Oynama', 'Bebeğim' ve 'Yaşandı Bitti' şarkılarını dansçılar eşliğinde stüdyoda canlı söyledi. 51 yaşındaki Burak Kut'un hem ses hem de dansçılarla birlikte sahne performansı büyük beğeni alırken sosyal medyada trendlere girdi. 'Efsane döndü' yorumları yapılan Burak Kut, performansıyla 31 Aralık'ın en çok konuşulanları arasında yer aldı.Sosyal medyada gösterilen ilgiye cevap veren Burak Kut, O Ses Yılbaşı 2025 çekimine davet edilince içinde uyanan ilk duygunun "Zaten herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde, hiç değilse yeni yıla hep beraber iyi ve yüksek enerjiyle girebileceğimiz, moralimizi düzeltecek hafızalarda yer edecek bir gösteri hazırlamalıyım” olduğunu ifade etti. 'Bir zamanlar bende bebe idim'Burak Kut, yorumlara teşekkür ederek sesinin güçlülüğü konusunda gelen iltifatlara ise "Yıllar içinde sahne performansını koruyup arttırmak, yaptığın işi sevince, sesi bir enstrüman gibi düşünüp, çalışınca oluyor" ifadelerini kullandı.Yeni çıkan şarkıcıların kendisiyle kıyaslanmasına ise ünlü şarkıcı şöyle cevap verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/o-ses-turkiyede-burak-kut-surprizi-yilbasi-aksami-performansi-begeni-topladi-1092242352.html

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o ses türkiye, burak kut, yılbaşı, bebeto, 90'lar pop müzik