https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/burak-kuttan-cevap-herkesin-bir-sikintisi-oldugu-gunlerde-iyi-ve-yuksek-enerjili-bir-gosteri-1092272513.html
Burak Kut'tan cevap: Herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde iyi ve yüksek enerjili bir gösteri hazırlamalıydım
Burak Kut'tan cevap: Herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde iyi ve yüksek enerjili bir gösteri hazırlamalıydım
Sputnik Türkiye
Yılbaşı akşamı özel programla ekrana gelen O Ses Türkiye'deki performansı çok beğenilen ve 'en çok konuşulanlar' arasında giren Burak Kut'tan cevap geldi. 51... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T10:41+0300
2025-01-02T10:41+0300
2025-01-02T10:41+0300
yaşam
o ses türkiye
burak kut
yılbaşı
bebeto
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O Ses Türkiye şarkı yarışmasının 'Yılbaşı Özel' programında sahne alan 90'ların pop yıldızı Burak Kut, 'Benimle Oynama', 'Bebeğim' ve 'Yaşandı Bitti' şarkılarını dansçılar eşliğinde stüdyoda canlı söyledi. 51 yaşındaki Burak Kut'un hem ses hem de dansçılarla birlikte sahne performansı büyük beğeni alırken sosyal medyada trendlere girdi. 'Efsane döndü' yorumları yapılan Burak Kut, performansıyla 31 Aralık'ın en çok konuşulanları arasında yer aldı.Sosyal medyada gösterilen ilgiye cevap veren Burak Kut, O Ses Yılbaşı 2025 çekimine davet edilince içinde uyanan ilk duygunun "Zaten herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde, hiç değilse yeni yıla hep beraber iyi ve yüksek enerjiyle girebileceğimiz, moralimizi düzeltecek hafızalarda yer edecek bir gösteri hazırlamalıyım” olduğunu ifade etti. 'Bir zamanlar bende bebe idim'Burak Kut, yorumlara teşekkür ederek sesinin güçlülüğü konusunda gelen iltifatlara ise "Yıllar içinde sahne performansını koruyup arttırmak, yaptığın işi sevince, sesi bir enstrüman gibi düşünüp, çalışınca oluyor" ifadelerini kullandı.Yeni çıkan şarkıcıların kendisiyle kıyaslanmasına ise ünlü şarkıcı şöyle cevap verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/o-ses-turkiyede-burak-kut-surprizi-yilbasi-aksami-performansi-begeni-topladi-1092242352.html
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o ses türkiye, burak kut, yılbaşı, bebeto, 90'lar pop müzik
o ses türkiye, burak kut, yılbaşı, bebeto, 90'lar pop müzik
Burak Kut'tan cevap: Herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde iyi ve yüksek enerjili bir gösteri hazırlamalıydım
Yılbaşı akşamı özel programla ekrana gelen O Ses Türkiye'deki performansı çok beğenilen ve 'en çok konuşulanlar' arasında giren Burak Kut'tan cevap geldi. 51 yaşındaki Kut "İçimde ilk uyanan duygu, 'zaten herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde, yeni yıla hep beraber iyi ve yüksek enerjiyle girebileceğimiz bir gösteri hazırlamalıyım' oldu" dedi.
O Ses Türkiye şarkı yarışmasının 'Yılbaşı Özel' programında sahne alan 90'ların pop yıldızı Burak Kut, 'Benimle Oynama', 'Bebeğim' ve 'Yaşandı Bitti' şarkılarını dansçılar eşliğinde stüdyoda canlı söyledi. 51 yaşındaki Burak Kut'un hem ses hem de dansçılarla birlikte sahne performansı büyük beğeni alırken sosyal medyada trendlere girdi. 'Efsane döndü' yorumları yapılan Burak Kut, performansıyla 31 Aralık'ın en çok konuşulanları arasında yer aldı.
Sosyal medyada gösterilen ilgiye cevap veren Burak Kut, O Ses Yılbaşı 2025 çekimine davet edilince içinde uyanan ilk duygunun "Zaten herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde, hiç değilse yeni yıla hep beraber iyi ve yüksek enerjiyle girebileceğimiz, moralimizi düzeltecek hafızalarda yer edecek bir gösteri hazırlamalıyım” olduğunu ifade etti.
'Bir zamanlar bende bebe idim'
Burak Kut, yorumlara teşekkür ederek sesinin güçlülüğü konusunda gelen iltifatlara ise "Yıllar içinde sahne performansını koruyup arttırmak, yaptığın işi sevince, sesi bir enstrüman gibi düşünüp, çalışınca oluyor" ifadelerini kullandı.
Yeni çıkan şarkıcıların kendisiyle kıyaslanmasına ise ünlü şarkıcı şöyle cevap verdi:
"Ek olarak bebelerde pistte kalmalı bence :) kimseyi küçümseyemem, bir zamanlar ben de bebe idim çünkü..:) müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü etrafında toplanıp, ülkemizin sanat kültür seviyesini yukarı taşımak için elimizden geleni yapalım beraberce…:)"