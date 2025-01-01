https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/o-ses-turkiyede-burak-kut-surprizi-yilbasi-aksami-performansi-begeni-topladi-1092242352.html
O Ses Türkiye'de Burak Kut sürprizi: Yılbaşı akşamı performansı beğeni topladı
O Ses Türkiye'de Burak Kut sürprizi: Yılbaşı akşamı performansı beğeni topladı
Sputnik Türkiye
Yılbaşı akşamı özel programla ekrana gelen O Ses Türkiye'de gecenin sürprizi Burak Kut oldu. 51 yaşındaki Kut'un stüdyoda canlı seslendirdiği şarkıları büyük... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T13:14+0300
2025-01-01T13:14+0300
2025-01-01T14:09+0300
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'Benimle Oynama' ve 'Yaşandı Bitti' adlı şarkılarıyla 1990'ların ortasında büyük beğeni kazanarak ünlenen Burak Kut'un Yılbaşı akşamı sahne performansı büyük beğeni topladı. O Ses Türkiye şarkı yarışmasının 'Yılbaşı Özel' programında sahne alan Burak Kut, 'Benimle Oynama', 'Bebeğim' ve 'Yaşandı Bitti' şarkılarını dansçılar eşliğinde stüdyoda canlı söyledi.51 yaşındaki Burak Kut'un hem ses hem de dansçılarla birlikte sahne performansı büyük beğeni alırken sosyal medyada trendlere girdi. 'Efsane döndü' yorumları yapılan Burak Kut, performansıyla 31 Aralık'ın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Burak Kut kimdir?27 Ağustos 1973 İstanbul doğumlu şarkıcı ve söz yazarı Burak Kut, tiz seslerde rahatlıkla söyleyebilen esnek, hafif ve yumuşak olan leggiero tenor sesine sahip. Müzik ve sahne sanatçılığına lise yıllarından başlayan Burak Kut, 1994'te Hakan Peker ile "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla ilk albümü çıkardı. Hem sesinin yumuşaklığı hem de yüzünün özellikleri sebebiyle "Bebeto" lakabı yakıştırılan sanatçı, 1995'te New York'ta video klip çektiği şarkısı "Yaşandı Bitti" şarkısı büyük ses getirdi. Senfoni orkestrası eşliğinde opera ve pop müzik sanatçısı Sarah Brightman ile sahne alan Kut, diğer çalışmalarıyla sadece bir pop müzik sanatçısı olmadığını ve başarılı bir tenor olarak güçlü sesi ve yorumuyla opera, müzikal ve tango parçalarını da başarıyla seslendirdiğini gösterdi. 2011 yılında Burak Kut, doktor Cansel Yeni ile evlendi ve Aden Bucan adlı kızları dünyaya geldi.
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burak kut kaç yaşında, burak kut şarkıları
burak kut kaç yaşında, burak kut şarkıları
O Ses Türkiye'de Burak Kut sürprizi: Yılbaşı akşamı performansı beğeni topladı
13:14 01.01.2025 (güncellendi: 14:09 01.01.2025)
Yılbaşı akşamı özel programla ekrana gelen O Ses Türkiye'de gecenin sürprizi Burak Kut oldu. 51 yaşındaki Kut'un stüdyoda canlı seslendirdiği şarkıları büyük beğeni toplarken performansı ise sosyal medyada takdir topladı.
'Benimle Oynama' ve 'Yaşandı Bitti' adlı şarkılarıyla 1990'ların ortasında büyük beğeni kazanarak ünlenen Burak Kut'un Yılbaşı akşamı sahne performansı büyük beğeni topladı. O Ses Türkiye şarkı yarışmasının 'Yılbaşı Özel' programında sahne alan Burak Kut, 'Benimle Oynama', 'Bebeğim' ve 'Yaşandı Bitti' şarkılarını dansçılar eşliğinde stüdyoda canlı söyledi.
51 yaşındaki Burak Kut'un hem ses hem de dansçılarla birlikte sahne performansı büyük beğeni alırken sosyal medyada trendlere girdi. 'Efsane döndü' yorumları yapılan Burak Kut, performansıyla 31 Aralık'ın en çok konuşulanları arasında yer aldı.
27 Ağustos 1973 İstanbul doğumlu şarkıcı ve söz yazarı Burak Kut, tiz seslerde rahatlıkla söyleyebilen esnek, hafif ve yumuşak olan leggiero tenor sesine sahip. Müzik ve sahne sanatçılığına lise yıllarından başlayan Burak Kut, 1994'te Hakan Peker ile "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla ilk albümü çıkardı.
Hem sesinin yumuşaklığı hem de yüzünün özellikleri sebebiyle "Bebeto" lakabı yakıştırılan sanatçı, 1995'te New York'ta video klip çektiği şarkısı "Yaşandı Bitti" şarkısı büyük ses getirdi. Senfoni orkestrası eşliğinde opera ve pop müzik sanatçısı Sarah Brightman ile sahne alan Kut, diğer çalışmalarıyla sadece bir pop müzik sanatçısı olmadığını ve başarılı bir tenor olarak güçlü sesi ve yorumuyla opera, müzikal ve tango parçalarını da başarıyla seslendirdiğini gösterdi. 2011 yılında Burak Kut, doktor Cansel Yeni ile evlendi ve Aden Bucan adlı kızları dünyaya geldi.