https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/btp-genel-baskani-huseyin-bas-sorusturmasinda-yeni-gelisme-1092292839.html
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş soruşturmasında yeni gelişme
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş soruşturmasında yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T16:42+0300
2025-01-02T16:42+0300
2025-01-02T16:59+0300
türkiye
hüseyin baş
btp
cumhuriyet başsavcılığı
bağımsız türkiye partisi
soruşturma
cumhurbaşkanına hakaret
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı.Baş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Aralık'ta partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan resen soruşturma kapsamında bugün savcılıkta ifade verdi. Hüseyin Baş, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Baş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/btp-genel-baskani-huseyin-bas-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1091995368.html
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hüseyin baş, btp, cumhuriyet başsavcılığı, bağımsız türkiye partisi, soruşturma, cumhurbaşkanına hakaret
hüseyin baş, btp, cumhuriyet başsavcılığı, bağımsız türkiye partisi, soruşturma, cumhurbaşkanına hakaret
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş soruşturmasında yeni gelişme
16:42 02.01.2025 (güncellendi: 16:59 02.01.2025)
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı.
Baş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Aralık'ta partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan resen soruşturma kapsamında bugün savcılıkta ifade verdi. Hüseyin Baş, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Baş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.