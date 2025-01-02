https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/btp-genel-baskani-huseyin-bas-sorusturmasinda-yeni-gelisme-1092292839.html

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş soruşturmasında yeni gelişme

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş soruşturmasında yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T16:42+0300

2025-01-02T16:42+0300

2025-01-02T16:59+0300

türkiye

hüseyin baş

btp

cumhuriyet başsavcılığı

bağımsız türkiye partisi

soruşturma

cumhurbaşkanına hakaret

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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı.Baş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Aralık'ta partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan resen soruşturma kapsamında bugün savcılıkta ifade verdi. Hüseyin Baş, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Baş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/btp-genel-baskani-huseyin-bas-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1091995368.html

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Sputnik Türkiye

hüseyin baş, btp, cumhuriyet başsavcılığı, bağımsız türkiye partisi, soruşturma, cumhurbaşkanına hakaret