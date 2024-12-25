https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/btp-genel-baskani-huseyin-bas-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1091995368.html

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

bağımsız türkiye partisi

btp

cumhuriyet başsavcılığı

hüseyin baş

haberler

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı BTP lideri Hüseyin Baş hakkında re’sen soruşturma başlattı.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/devlet-memurlarina-iliskin-duzenlemede-ilk-madde-kabul-edildi-ikinci-madde-yeter-sayisi-nedeniyle-1091994858.html

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bağımsız türkiye partisi, btp, cumhuriyet başsavcılığı, hüseyin baş, haberler, soruşturma