https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/btp-genel-baskani-huseyin-bas-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1091995368.html
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T02:22+0300
2024-12-25T02:22+0300
2024-12-25T02:25+0300
türkiye
bağımsız türkiye partisi
btp
cumhuriyet başsavcılığı
hüseyin baş
haberler
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084099821_0:0:3556:2000_1920x0_80_0_0_e369adbac9b5f564f75ef9fef106ddaf.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı BTP lideri Hüseyin Baş hakkında re’sen soruşturma başlattı.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/devlet-memurlarina-iliskin-duzenlemede-ilk-madde-kabul-edildi-ikinci-madde-yeter-sayisi-nedeniyle-1091994858.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084099821_445:0:3112:2000_1920x0_80_0_0_a6d8c14f5055ae1916d6dfe3c0a349d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bağımsız türkiye partisi, btp, cumhuriyet başsavcılığı, hüseyin baş, haberler, soruşturma
bağımsız türkiye partisi, btp, cumhuriyet başsavcılığı, hüseyin baş, haberler, soruşturma
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı
02:22 25.12.2024 (güncellendi: 02:25 25.12.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı BTP lideri Hüseyin Baş hakkında re’sen soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.