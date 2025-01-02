https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/beyzbol-sopasiyla-darp-4-supheli-tutuklandi-1092302464.html

Beyzbol sopasıyla darp: 4 şüpheli tutuklandı

Beyzbol sopasıyla darp: 4 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale’de bir kişinin 4 saldırgan tarafından beyzbol sopası ve kesici aletlerle yaralanmasıyla ilgili zanlılar yakalandı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T22:22+0300

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2025-01-02T22:22+0300

türkiye

beyzbol sopası

saldırı

kırıkkale

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Kırıkkale’de E.A, Çalılıöz Mahallesi’nde tanımadığı kişiler tarafından beyzbol sopasıyla daredildiği ve kesici aletle yaralandığı iddiasıyla polise başvurdu.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre olaya karıştıkları tespit edilen F.M.Ö, İ.A, E.Ç. ve E.A. polis tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-babasi-intihar-susu-verilerek-cesedi-gole-birakildi-1092294390.html

türkiye

kırıkkale

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beyzbol sopası, saldırı, kırıkkale