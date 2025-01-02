https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/beyzbol-sopasiyla-darp-4-supheli-tutuklandi-1092302464.html
Beyzbol sopasıyla darp: 4 şüpheli tutuklandı
Beyzbol sopasıyla darp: 4 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale’de bir kişinin 4 saldırgan tarafından beyzbol sopası ve kesici aletlerle yaralanmasıyla ilgili zanlılar yakalandı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T22:22+0300
2025-01-02T22:22+0300
2025-01-02T22:22+0300
türkiye
beyzbol sopası
saldırı
kırıkkale
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Kırıkkale’de E.A, Çalılıöz Mahallesi’nde tanımadığı kişiler tarafından beyzbol sopasıyla daredildiği ve kesici aletle yaralandığı iddiasıyla polise başvurdu.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre olaya karıştıkları tespit edilen F.M.Ö, İ.A, E.Ç. ve E.A. polis tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-babasi-intihar-susu-verilerek-cesedi-gole-birakildi-1092294390.html
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beyzbol sopası, saldırı, kırıkkale
beyzbol sopası, saldırı, kırıkkale
Beyzbol sopasıyla darp: 4 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale’de bir kişinin 4 saldırgan tarafından beyzbol sopası ve kesici aletlerle yaralanmasıyla ilgili zanlılar yakalandı.
Kırıkkale’de E.A, Çalılıöz Mahallesi’nde tanımadığı kişiler tarafından beyzbol sopasıyla daredildiği ve kesici aletle yaralandığı iddiasıyla polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre olaya karıştıkları tespit edilen F.M.Ö, İ.A, E.Ç. ve E.A. polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.