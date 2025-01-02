https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/bankalarin-2025-tahminleri-aciklandi-altin-fiyatlari-ne-kadar-olacak-1092295152.html
Bankaların 2025 tahminleri açıklandı: Altın fiyatları ne kadar olacak?
Bankaların 2025 tahminleri açıklandı: Altın fiyatları ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Wall Street bankalarından yapılan 2025 yılı altın tahminlerine göre yükselişin devam edeceği ancak geçen yılki yüzde 27'lik artışın ardından yükseliş hızında... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T17:44+0300
2025-01-02T17:44+0300
2025-01-02T17:44+0300
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Bankalar, 2025 yılında altında yükseliş beklerken yıl sonunda 3 bin dolar seviyesini göreceğini açıkladı.Amerika Birleşik Devletleri merkezli Wall Street bankalarından yapılan 2025 yılı altın tahminlerine göre en yüksek tahmini veren Golden Sachs altının 3 bin dolar olacağını açıkladı. En düşük tahmin ise 2 bin 500 dolar ile Barclays ve Macquarie'den geldi. 2025 yılında altında yükseliş öngören bankalar geçen yılki yüzde 27'lik artışın ardından bu sene yükseliş hızında yavaşlama görüleceğini belirtti.Altının mevcut fiyatı 2 bin 632 dolar seviyesinde seyrederken bankalar altın fiyatının yıl sonuna kadar ortalama 2 bin 795 dolar olmasını bekliyor. Heraeus Precious Metals, altının troy ons başına 2 bin 950 dolar seviyesine ulaşabileceğini belirtirken ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönem politikalarının zayıf dolar ve yüksek enflasyona yol açacağı, bunun da altın fiyatlarını artıracağı öngörüsünde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/altin-aliminda-yeni-uygulama-kimlik-zorunlu-mu-oldu-limit-ne-kadar-1092275967.html
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banka, altın, gram altın, külçe altın, dolar, dolar/tl, 2025 yılı, piyasa, serbest piyasa ekonomisi, yatırım
banka, altın, gram altın, külçe altın, dolar, dolar/tl, 2025 yılı, piyasa, serbest piyasa ekonomisi, yatırım
Bankaların 2025 tahminleri açıklandı: Altın fiyatları ne kadar olacak?
Wall Street bankalarından yapılan 2025 yılı altın tahminlerine göre yükselişin devam edeceği ancak geçen yılki yüzde 27'lik artışın ardından yükseliş hızında yavaşlama görüleceği açıklandı. En yüksek tahmini veren Golden Sachs altının 3 bin dolar olacağını belirtirken en düşük tahmin 2 bin 500 dolar ile Barclays ve Macquarie'den geldi.
Bankalar, 2025 yılında altında yükseliş beklerken yıl sonunda 3 bin dolar seviyesini göreceğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Wall Street bankalarından yapılan 2025 yılı altın tahminlerine göre en yüksek tahmini veren Golden Sachs altının 3 bin dolar olacağını açıkladı. En düşük tahmin ise 2 bin 500 dolar ile Barclays ve Macquarie'den geldi. 2025 yılında altında yükseliş öngören bankalar geçen yılki yüzde 27'lik artışın ardından bu sene yükseliş hızında yavaşlama görüleceğini belirtti.
Altının mevcut fiyatı 2 bin 632 dolar seviyesinde seyrederken bankalar altın fiyatının yıl sonuna kadar ortalama 2 bin 795 dolar olmasını bekliyor. Heraeus Precious Metals, altının troy ons başına 2 bin 950 dolar seviyesine ulaşabileceğini belirtirken ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönem politikalarının zayıf dolar ve yüksek enflasyona yol açacağı, bunun da altın fiyatlarını artıracağı öngörüsünde bulundu.