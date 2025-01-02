https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/altin-aliminda-yeni-uygulama-kimlik-zorunlu-mu-oldu-limit-ne-kadar-1092275967.html

Altın alımında yeni uygulama: Kimlik zorunlu mu oldu, limit ne kadar?

Altın alımında yeni uygulama: Kimlik zorunlu mu oldu, limit ne kadar?

Sputnik Türkiye

2025 yılı itibarıyla altın alımlarında 185 bin TL ve üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı zorunlu hale getirildi. MASAK tarafından dolandırıcılık ve kara... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T11:34+0300

2025-01-02T11:34+0300

2025-01-02T11:34+0300

ekonomi

türkiye

masak

altın

kimlik

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Yürürlüğe giren yeni düzenleme, 185 bin TL ve üzerindeki altın alımlarında kimlik ibrazını zorunlu kıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenleme, kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadeleyi hedefliyor. Düzenleme, yalnızca tek seferde yapılan 185 bin TL üzerindeki işlemleri değil, birbiriyle bağlantılı işlemleri de kapsıyor. Bu tutarı aşan tüm işlemlerde kimlik ibraz edilmesi gerekiyor.İşletmelere ağır yaptırımlarHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan düzenlemeye uymayan işletmelere ciddi cezalar verilecek. Düzenleme, kuyum sektöründe daha fazla şeffaflık sağlanmasını ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesini amaçlıyor.Kamuoyunun düzenleme hakkında bilinçlendirilmesi için çeşitli platformlarda kamu spotları hazırlanacak. Bu kapsamda vatandaşlara, kimlik ibrazının neden gerekli olduğu ve sürecin nasıl işleyeceği detaylı bir şekilde anlatılacak.MASAK’ın açıklamasına göre, bu zorunluluk:

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Sputnik Türkiye

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