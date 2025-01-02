https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/altin-aliminda-yeni-uygulama-kimlik-zorunlu-mu-oldu-limit-ne-kadar-1092275967.html
Altın alımında yeni uygulama: Kimlik zorunlu mu oldu, limit ne kadar?
Altın alımında yeni uygulama: Kimlik zorunlu mu oldu, limit ne kadar?
Sputnik Türkiye
2025 yılı itibarıyla altın alımlarında 185 bin TL ve üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı zorunlu hale getirildi. MASAK tarafından dolandırıcılık ve kara... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T11:34+0300
2025-01-02T11:34+0300
2025-01-02T11:34+0300
ekonomi
türkiye
masak
altın
kimlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg
Yürürlüğe giren yeni düzenleme, 185 bin TL ve üzerindeki altın alımlarında kimlik ibrazını zorunlu kıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenleme, kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadeleyi hedefliyor. Düzenleme, yalnızca tek seferde yapılan 185 bin TL üzerindeki işlemleri değil, birbiriyle bağlantılı işlemleri de kapsıyor. Bu tutarı aşan tüm işlemlerde kimlik ibraz edilmesi gerekiyor.İşletmelere ağır yaptırımlarHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan düzenlemeye uymayan işletmelere ciddi cezalar verilecek. Düzenleme, kuyum sektöründe daha fazla şeffaflık sağlanmasını ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesini amaçlıyor.Kamuoyunun düzenleme hakkında bilinçlendirilmesi için çeşitli platformlarda kamu spotları hazırlanacak. Bu kapsamda vatandaşlara, kimlik ibrazının neden gerekli olduğu ve sürecin nasıl işleyeceği detaylı bir şekilde anlatılacak.MASAK’ın açıklamasına göre, bu zorunluluk:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/yemek-kartiyla-market-alisverisi-yapanlar-dikkat-danistaydan-dikkat-ceken-karar-1092273896.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1a94831f3bd00bcdc9447807d5864b39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın alımında kimlik zorunluluğu, 185 bin tl üzeri altın işlemleri, masak kimlik düzenlemesi, altın alımında kimlik ibrazı, 2025 altın düzenlemesi, kuyumcularda kimlik şartı, kimliksiz altın alımı yasak mı, 185 bin tl üzeri altın için kimlik, altın işlemleri kimlik zorunluluğu, kuyumculara kimlik düzenlemesi, altın alımında yeni dönem, masak kara para düzenlemesi, altın kimlik zorunluluğu cezası, altın ticaretinde kimlik şartı, hazine ve maliye bakanlığı altın düzenlemesi
altın alımında kimlik zorunluluğu, 185 bin tl üzeri altın işlemleri, masak kimlik düzenlemesi, altın alımında kimlik ibrazı, 2025 altın düzenlemesi, kuyumcularda kimlik şartı, kimliksiz altın alımı yasak mı, 185 bin tl üzeri altın için kimlik, altın işlemleri kimlik zorunluluğu, kuyumculara kimlik düzenlemesi, altın alımında yeni dönem, masak kara para düzenlemesi, altın kimlik zorunluluğu cezası, altın ticaretinde kimlik şartı, hazine ve maliye bakanlığı altın düzenlemesi
Altın alımında yeni uygulama: Kimlik zorunlu mu oldu, limit ne kadar?
2025 yılı itibarıyla altın alımlarında 185 bin TL ve üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı zorunlu hale getirildi. MASAK tarafından dolandırıcılık ve kara para aklamayı önlemek amacıyla getirilen düzenlemeye uymayan işletmeler ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Düzenleme, bağlantılı işlemleri de kapsıyor.
Yürürlüğe giren yeni düzenleme, 185 bin TL ve üzerindeki altın alımlarında kimlik ibrazını zorunlu kıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenleme, kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadeleyi hedefliyor. Düzenleme, yalnızca tek seferde yapılan 185 bin TL üzerindeki işlemleri değil, birbiriyle bağlantılı işlemleri de kapsıyor. Bu tutarı aşan tüm işlemlerde kimlik ibraz edilmesi gerekiyor.
İşletmelere ağır yaptırımlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan düzenlemeye uymayan işletmelere ciddi cezalar verilecek. Düzenleme, kuyum sektöründe daha fazla şeffaflık sağlanmasını ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesini amaçlıyor.
Kamuoyunun düzenleme hakkında bilinçlendirilmesi için çeşitli platformlarda kamu spotları hazırlanacak. Bu kapsamda vatandaşlara, kimlik ibrazının neden gerekli olduğu ve sürecin nasıl işleyeceği detaylı bir şekilde anlatılacak.
MASAK’ın açıklamasına göre, bu zorunluluk:
Kara para aklama faaliyetlerini önlemek
,
Dolandırıcılık ve yasa dışı ticareti engellemek
,
Ekonomide şeffaflığı artırmak
amacıyla getirildi.