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13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
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00:16
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TURİZMİN REKOR YILI
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7 dk
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Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
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01:15
8 dk
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TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
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Aile hekimlerinde yeni uygulama başladı: Hastanede muayeneye girmeden hangi testler yapılıyor?
Aile hekimlerinde yeni uygulama başladı: Hastanede muayeneye girmeden hangi testler yapılıyor?
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Hastaneler ve aile hekimlikleri arasında dijital entegrasyon sağlandı. 1 Ocak itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanan düzenlemeyle röntgen, mamografi gibi... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T09:56+0300
2025-01-02T09:56+0300
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Birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları tamamlandı. 1 Ocak itibari ile aile hekimleri bazı tetkikleri devlet hastanelerinden isteyebilecek. Aile hekimleri hangi tetkikleri isteyebilecek?Yeni düzenleme ile röntgen, mamografi ve bazı kan tetkiklerini hastalar, hastaneye muayeneye gitmeden, aile hekiminden alacakları numarayla yaptırabilecek.Yeni sistemde aile hekiminde neler değişti?Entegrasyon çerçevesinde aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastanelerle dijital olarak entegre olacak. Sistem sayesinde aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Sonuçlar aile hekiminde de görülecekHastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek, sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek.MHRS'den randevu sistemiAile hekimlerinin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden alabildiği muayene randevularına ek olarak yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu. Bu hastaların ikinci ve üçüncü basamak muayenelerinde MHRS’den randevu alan hastaya uygulanan işlem basamakları uygulanacak.Sevk ve hekim notu özeliğiAile hekimleri, kendisine kayıtlı hastasını muayene veya değerlendirmesi sonucunda hastaneye yönlendirilmesine karar verdiğinde kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecek. Oluşturulan not bilgisi ise hastanedeki hekimler tarafından görülebilecek.İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, aile hekimleri tarafından yönlendirilen hastaları veya doğrudan hastaneye başvuran hastaları değerlendirdikten sonra sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden aile hekimine geri bildirim notu yazabilecek. Aile hekimleri ise bu geri bildirim notlarını kendi sağlık bilgi yönetim sistemi ekranları üzerinden görüntüleyebilecek.Hastalara özel kod verilecek: Nedir bu kod?Aile hekimleri, laboratuvar tetkikleri için istem yaptıktan hemen sonra hastaya e-Nabız tarafından benzersiz, özel bir kod üretilecek olup aile hekimi bu kodu hastası ile paylaşacaktır. Bu işlem esnasında hastalar için hastanelerde ayrıca muayene girişi yapılmayacak, herhangi bir randevu sorgulanmayacak ve hastanedeki hekimler tarafından tekrar tetkik isteminde bulunulmayacaktır. Hasta, mamografi ve ultrason hariç, istem tarihinden itibaren en geç 3 iş günü hastaneye müracaat etmezse ilgili kod geçersiz olacak.Tetkikler için randevu oluşturulabilecekAile hekimleri kendisine kayıtlı hastalar için görüntüleme tetkiklerini, kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi aracılığıyla doğrudan ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından isteyebilecek. Bu işlemlerden mamografi ile Gelişimsel Kalça Displazisi kapsamında uygun yaş grubundan istenilecek ultrason tetkiki için aile hekimleri kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden kişiye randevu oluşturabilecek olup randevu bilgilerini hastası ile paylaşacak. Direkt grafi istemlerinde ise laboratuvar tetkiki ile ilgili yöntem uygulanacak.Laboratuvar tetkiki ve görüntüleme tetkikleri için ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına aile sağlığı merkezinden yönlendirilen hastalara, kendileri için planlanan hasta kayıt bankosunda kayıt işlemleri yapılarak kişi kan alma veya radyoloji birimine yönlendirilecek.Kan tetkikleri ve görüntüleme sonuçları aile hekimlerinin kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi ekranlarına uyarı olarak düşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/aile-hekimliklerinde-yeni-donem-5-gun-sonra-dogrudan-talep-edilebilecek-1092099459.html
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aile hekimliğinde yeni dönem, aile hekimleri hangi tetkikleri isteyebilecek, aile hekimliğinin istediği tetkikler, aile hekimi röntgen hastane, aile hekimleri yeni düzenleme, aile hekimi hangi tetkikleri isteyebiliyor
aile hekimliğinde yeni dönem, aile hekimleri hangi tetkikleri isteyebilecek, aile hekimliğinin istediği tetkikler, aile hekimi röntgen hastane, aile hekimleri yeni düzenleme, aile hekimi hangi tetkikleri isteyebiliyor

Aile hekimlerinde yeni uygulama başladı: Hastanede muayeneye girmeden hangi testler yapılıyor?

09:56 02.01.2025
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AA
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Hastaneler ve aile hekimlikleri arasında dijital entegrasyon sağlandı. 1 Ocak itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanan düzenlemeyle röntgen, mamografi gibi bazı tetkikler ile bazı kan tahlilleri için aile hekimine gitmek yeterli olacak. Aile hekimlerinin verecekleri özel kodu alan hastalar, hastanede bu testleri yaptırabilecek.
Birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları tamamlandı. 1 Ocak itibari ile aile hekimleri bazı tetkikleri devlet hastanelerinden isteyebilecek.

Aile hekimleri hangi tetkikleri isteyebilecek?

Yeni düzenleme ile röntgen, mamografi ve bazı kan tetkiklerini hastalar, hastaneye muayeneye gitmeden, aile hekiminden alacakları numarayla yaptırabilecek.

Yeni sistemde aile hekiminde neler değişti?

Entegrasyon çerçevesinde aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastanelerle dijital olarak entegre olacak. Sistem sayesinde aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

Sonuçlar aile hekiminde de görülecek

Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek, sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek.

MHRS'den randevu sistemi

Aile hekimlerinin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden alabildiği muayene randevularına ek olarak yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu.
Bu hastaların ikinci ve üçüncü basamak muayenelerinde MHRS’den randevu alan hastaya uygulanan işlem basamakları uygulanacak.

Sevk ve hekim notu özeliği

Aile hekimleri, kendisine kayıtlı hastasını muayene veya değerlendirmesi sonucunda hastaneye yönlendirilmesine karar verdiğinde kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecek. Oluşturulan not bilgisi ise hastanedeki hekimler tarafından görülebilecek.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, aile hekimleri tarafından yönlendirilen hastaları veya doğrudan hastaneye başvuran hastaları değerlendirdikten sonra sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden aile hekimine geri bildirim notu yazabilecek. Aile hekimleri ise bu geri bildirim notlarını kendi sağlık bilgi yönetim sistemi ekranları üzerinden görüntüleyebilecek.

Hastalara özel kod verilecek: Nedir bu kod?

Aile hekimleri, laboratuvar tetkikleri için istem yaptıktan hemen sonra hastaya e-Nabız tarafından benzersiz, özel bir kod üretilecek olup aile hekimi bu kodu hastası ile paylaşacaktır.
Bu işlem esnasında hastalar için hastanelerde ayrıca muayene girişi yapılmayacak, herhangi bir randevu sorgulanmayacak ve hastanedeki hekimler tarafından tekrar tetkik isteminde bulunulmayacaktır. Hasta, mamografi ve ultrason hariç, istem tarihinden itibaren en geç 3 iş günü hastaneye müracaat etmezse ilgili kod geçersiz olacak.

Tetkikler için randevu oluşturulabilecek

Aile hekimleri kendisine kayıtlı hastalar için görüntüleme tetkiklerini, kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi aracılığıyla doğrudan ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından isteyebilecek. Bu işlemlerden mamografi ile Gelişimsel Kalça Displazisi kapsamında uygun yaş grubundan istenilecek ultrason tetkiki için aile hekimleri kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden kişiye randevu oluşturabilecek olup randevu bilgilerini hastası ile paylaşacak. Direkt grafi istemlerinde ise laboratuvar tetkiki ile ilgili yöntem uygulanacak.

Laboratuvar tetkiki ve görüntüleme tetkikleri için ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına aile sağlığı merkezinden yönlendirilen hastalara, kendileri için planlanan hasta kayıt bankosunda kayıt işlemleri yapılarak kişi kan alma veya radyoloji birimine yönlendirilecek.

Kan tetkikleri ve görüntüleme sonuçları aile hekimlerinin kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi ekranlarına uyarı olarak düşecek.
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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Aile hekimliklerinde yeni dönem: 5 gün sonra doğrudan talep edilebilecek
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