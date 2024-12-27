https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/aile-hekimliklerinde-yeni-donem-5-gun-sonra-dogrudan-talep-edilebilecek-1092099459.html

Aile hekimliklerinde yeni dönem: 5 gün sonra doğrudan talep edilebilecek

Aile hekimliklerinde yeni dönem: 5 gün sonra doğrudan talep edilebilecek

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı'nın entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Aile hekimlikleri 1 Ocak'tan itibaren hastaneler ile dijital olarak entegre olacak ve aile hekimleri... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T14:16+0300

2024-12-27T14:16+0300

2024-12-27T15:05+0300

türkiye

aile hekimliği

son dakika

sağlık bakanlığı

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Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında aile hekimlikleri ve hastaneler arasındaki entegrasyonu tamamladığını duyurdu. Yeni sistem, 1 Ocak 2024 itibarıyla devreye girecek ve aile hekimleri hastanelerle doğrudan dijital bağlantı kurabilecek.Tetkik taleplerini doğrudan yapabileceklerEntegrasyon sayesinde aile hekimleri, hastalarının INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkiklerini doğrudan talep edebilecek. Bu, hem hasta hem de sağlık hizmeti sağlayıcıları için işlemlerin hızlanmasını sağlayarak süreci kolaylaştıracak.Dijital entegrasyonun bir diğer önemli yeniliği, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yalnızca aile hekimlerinin kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturulması oldu.

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aile hekimliği, son dakika, sağlık bakanlığı