https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/aile-hekimliklerinde-yeni-donem-5-gun-sonra-dogrudan-talep-edilebilecek-1092099459.html
Aile hekimliklerinde yeni dönem: 5 gün sonra doğrudan talep edilebilecek
Aile hekimliklerinde yeni dönem: 5 gün sonra doğrudan talep edilebilecek
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'nın entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Aile hekimlikleri 1 Ocak'tan itibaren hastaneler ile dijital olarak entegre olacak ve aile hekimleri... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T14:16+0300
2024-12-27T14:16+0300
2024-12-27T15:05+0300
türkiye
aile hekimliği
son dakika
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında aile hekimlikleri ve hastaneler arasındaki entegrasyonu tamamladığını duyurdu. Yeni sistem, 1 Ocak 2024 itibarıyla devreye girecek ve aile hekimleri hastanelerle doğrudan dijital bağlantı kurabilecek.Tetkik taleplerini doğrudan yapabileceklerEntegrasyon sayesinde aile hekimleri, hastalarının INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkiklerini doğrudan talep edebilecek. Bu, hem hasta hem de sağlık hizmeti sağlayıcıları için işlemlerin hızlanmasını sağlayarak süreci kolaylaştıracak.Dijital entegrasyonun bir diğer önemli yeniliği, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yalnızca aile hekimlerinin kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturulması oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbullular-dikkat-meteorolojinin-ardindan-akomdan-da-uyari-bu-ilcelerde-kar-yagabilir-1092092357.html
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aile hekimliği, son dakika, sağlık bakanlığı
aile hekimliği, son dakika, sağlık bakanlığı
Aile hekimliklerinde yeni dönem: 5 gün sonra doğrudan talep edilebilecek
14:16 27.12.2024 (güncellendi: 15:05 27.12.2024)
Sağlık Bakanlığı'nın entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Aile hekimlikleri 1 Ocak'tan itibaren hastaneler ile dijital olarak entegre olacak ve aile hekimleri bazı tetkikleri doğrudan talep edebilecek.
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında aile hekimlikleri ve hastaneler arasındaki entegrasyonu tamamladığını duyurdu. Yeni sistem, 1 Ocak 2024 itibarıyla devreye girecek ve aile hekimleri hastanelerle doğrudan dijital bağlantı kurabilecek.
Tetkik taleplerini doğrudan yapabilecekler
Entegrasyon sayesinde aile hekimleri, hastalarının INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkiklerini doğrudan talep edebilecek. Bu, hem hasta hem de sağlık hizmeti sağlayıcıları için işlemlerin hızlanmasını sağlayarak süreci kolaylaştıracak.
Dijital entegrasyonun bir diğer önemli yeniliği, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yalnızca aile hekimlerinin kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturulması oldu.