https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/95-yasinda-ayakkabi-boyuyor-burada-benden-yaslisi-yok-1092298435.html
95 Yaşında ayakkabı boyuyor: 'Burada benden yaşlısı yok'
95 Yaşında ayakkabı boyuyor: 'Burada benden yaşlısı yok'
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki ayakkabı boyacısı Ahmet Metiner baba mesleğine ilerleyen yaşına rağmen 70 yıldır devam ediyor... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T19:26+0300
2025-01-02T19:26+0300
2025-01-02T19:30+0300
türkiye
ayakkabı
boya
yaşlı
yaşlı nüfus
meslek
esnaf
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esnaf odaları
kırklareli
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95 yaşındaki Ahmet Metiner isimli yaşlı adam kentin en eski ayakkabı boyacısı oldu.Askerlikten döndükten sonra babasının ölüm haberini alan Ahmet Metiner 70 yıldır Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapıyor. 1955 yılından beri işe devam ettiğini belirten Metiner, bölgenin en yaşlı ayakkabıcısı olduğunu söyledi. Babasından kalma sandıkla ilçenin belirli noktalarında çalışan yaşlı adam son 10 yıldır belediyenin kendileri için oluşturduğu Lostro Salonu'nda mesleğini sürdürüyor.5 çocuk ve 4 torun sahibi olduğunu belirten Ahmet Metiner ''Baba mesleği bu. Babamdan gördüm, ben de boyacı oldum. Allah yatağa yatırmasın. Kapılara baktırmasın. Burada benden yaşlısı yok. Burada çok iyi vakit geçiriyorum. Evde başım ağrıyor. Bazen müşteri geliyor, arkadaşlarla şakalaşıyoruz. Namazımı kılıyorum. Bazıları 'ne geliyorsun' diyor. Çalışmak ayıp mı elim ayağım tutuyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/konyada-bir-ayakkabi-imalatcisi-200-numara-sandalet-uretti-yeni-hedefini-de-acikladi-1089213841.html
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ayakkabı, boya, yaşlı, yaşlı nüfus, meslek, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), esnaf odaları, kırklareli, kırklareli belediyesi, kırklareli valiliği
ayakkabı, boya, yaşlı, yaşlı nüfus, meslek, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), esnaf odaları, kırklareli, kırklareli belediyesi, kırklareli valiliği
95 Yaşında ayakkabı boyuyor: 'Burada benden yaşlısı yok'
19:26 02.01.2025 (güncellendi: 19:30 02.01.2025)
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki ayakkabı boyacısı Ahmet Metiner baba mesleğine ilerleyen yaşına rağmen 70 yıldır devam ediyor. Babasının ölümü sonrası 25 yaşında işe başlayan Metiner, 10 yıldır belediyenin kendisine ayırdığı alanda ayakkabı boyadığını açıkladı.
95 yaşındaki Ahmet Metiner isimli yaşlı adam kentin en eski ayakkabı boyacısı oldu.
Askerlikten döndükten sonra babasının ölüm haberini alan Ahmet Metiner 70 yıldır Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapıyor. 1955 yılından beri işe devam ettiğini belirten Metiner, bölgenin en yaşlı ayakkabıcısı olduğunu söyledi. Babasından kalma sandıkla ilçenin belirli noktalarında çalışan yaşlı adam son 10 yıldır belediyenin kendileri için oluşturduğu Lostro Salonu'nda mesleğini sürdürüyor.
5 çocuk ve 4 torun sahibi olduğunu belirten Ahmet Metiner ''Baba mesleği bu. Babamdan gördüm, ben de boyacı oldum. Allah yatağa yatırmasın. Kapılara baktırmasın. Burada benden yaşlısı yok. Burada çok iyi vakit geçiriyorum. Evde başım ağrıyor. Bazen müşteri geliyor, arkadaşlarla şakalaşıyoruz. Namazımı kılıyorum. Bazıları 'ne geliyorsun' diyor. Çalışmak ayıp mı elim ayağım tutuyor'' açıklamasında bulundu.