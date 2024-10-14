https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/konyada-bir-ayakkabi-imalatcisi-200-numara-sandalet-uretti-yeni-hedefini-de-acikladi-1089213841.html

Konya'da bir ayakkabı imalatçısı 200 numara sandalet üretti: Yeni hedefini de açıkladı

Konya'da bir ayakkabı imalatçısı 200 numara sandalet üretti: Yeni hedefini de açıkladı

Sputnik Türkiye

Konya'da ayakkabı imalatçışı Yasin Kulcu 4 usta birlikte günde 7 saat çalışarak 30 günde 200 numara sandalet üretti. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T15:56+0300

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türkiye

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guiness komisyonu

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Konya'da ayakkabı imalatçısı, fuarda sergilemek üzere 200 numara sandalet üretti.Kentte sandalet imal eden bir firmanın sahibi, bu ay düzenlenecek fuarda sergilemek üzere farklı bir ayakkabı yapmaya karar verdi. İşletme sahibi Yasin Kulcu, yaptığı açıklamada, daha önce yapılan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 455 numara ayakkabıdan ilham alarak işe başladığını söyledi.Yaklaşık 20 yıldır mesleğini icra ettiğini ifade eden Kulcu, şöyle konuştu:Kulcu, sandaleti satmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.

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ayakkabı, altın ayakkabı ödülü, dünyanın en pahalı ayakkabısı, konya, cha kon-il, guiness rekorlar kitabı, guiness komisyonu