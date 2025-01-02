https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/300-bin-arac-analiz-edildi-dunyanin-en-guvenilir-otomobili-secildi-sirri-ne-1092266587.html

300 bin araç analiz edildi, dünyanın en güvenilir otomobili seçildi: Sırrı ne?

300 bin araç analiz edildi, dünyanın en güvenilir otomobili seçildi: Sırrı ne?

Sputnik Türkiye

Consumer Reports'un 2024 marka güvenilirlik raporuna göre, yıllardır zirvede yer alan Toyota ve Lexus, liderliklerini kaybetti. 300 bin araç üzerinde yapılan... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T08:42+0300

2025-01-02T08:42+0300

2025-01-02T08:42+0300

ekonomi

toyota

alfa romeo

subaru

land rover

lexus

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Consumer Reports, 2024 yılına ait marka güvenilirlik raporunu açıkladı. Yıllardır liderliği elinde tutan Toyota ve alt markası Lexus, bu yıl zirvedeki yerlerini kaybetti. Rapora göre, Subaru, dünyanın en güvenilir otomobil markası olarak belirlendi.Rapor, 2000-2025 yılları arasında satılan 300 binden fazla otomobil, SUV ve kamyonu analiz ederek, güvenilirlik sıralamasını oluşturdu.Güvenilirlik raporu nasıl hazırlandı?Consumer Reports’un güvenilirlik sıralamaları, şu kriterlerin ortalaması alınarak belirlendi:Ayrıca rapor, tüketicileri doğrudan etkileyen araç problemlerini, küçük boyama ve trim kusurlarından motor ve şanzıman gibi kritik sorunlara kadar yirmi farklı problem alanını inceledi.Subaru’yu zirveye taşıyan faktörlerSubaru’nun başarısının ardındaki en büyük neden, şirketin parçalarını birden fazla model yılında kullanması. Consumer Reports Araç Veri Analitiği Programı Başkanı Steven Elek, bu stratejinin yeni sorunların ortaya çıkma olasılığını azalttığını belirtti.Anket sonuçlarında Subaru’nun yedi modelinden altısı, ortalama veya üzeri puanlar alırken, sadece Toyota ile ortak üretilen Solterra EV vasatın altında kaldı.Subaru’nun güvenilirlik skoru ve model performansıSubaru modelleri, 100 üzerinden yüksek güvenilirlik dereceleri ile dikkat çekti. Kullanıcı memnuniyeti anketleri ve iç test sonuçları da genel sıralamada etkili oldu. Şirketin güçlü içten yanmalı motorlara sahip araçları, müşteri beklentilerini karşılamada başarılı oldu.Toyota ve Lexus neden geriledi?Toyota ve Lexus, yıllardır zirvede yer almalarına rağmen, bu yıl güvenilirlik sıralamasında Subaru’nun gerisinde kaldı. Rapor, bu markaların son dönemde yaşadığı teknik aksaklıkların sıralamada düşüşe neden olduğunu ortaya koydu.Listeye dahil edilmeyen markalarConsumer Reports raporunda, yalnızca en az iki mevcut modeli için yeterli veri bulunan markalar değerlendirildi. Bu nedenle Lincoln, Alfa Romeo, Dodge ve Land Rover gibi markalar sıralamada yer almadı.

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