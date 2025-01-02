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300 bin araç analiz edildi, dünyanın en güvenilir otomobili seçildi: Sırrı ne?
300 bin araç analiz edildi, dünyanın en güvenilir otomobili seçildi: Sırrı ne?
Sputnik Türkiye
Consumer Reports'un 2024 marka güvenilirlik raporuna göre, yıllardır zirvede yer alan Toyota ve Lexus, liderliklerini kaybetti. 300 bin araç üzerinde yapılan... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T08:42+0300
2025-01-02T08:42+0300
ekonomi
toyota
alfa romeo
subaru
land rover
lexus
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Consumer Reports, 2024 yılına ait marka güvenilirlik raporunu açıkladı. Yıllardır liderliği elinde tutan Toyota ve alt markası Lexus, bu yıl zirvedeki yerlerini kaybetti. Rapora göre, Subaru, dünyanın en güvenilir otomobil markası olarak belirlendi.Rapor, 2000-2025 yılları arasında satılan 300 binden fazla otomobil, SUV ve kamyonu analiz ederek, güvenilirlik sıralamasını oluşturdu.Güvenilirlik raporu nasıl hazırlandı?Consumer Reports’un güvenilirlik sıralamaları, şu kriterlerin ortalaması alınarak belirlendi:Ayrıca rapor, tüketicileri doğrudan etkileyen araç problemlerini, küçük boyama ve trim kusurlarından motor ve şanzıman gibi kritik sorunlara kadar yirmi farklı problem alanını inceledi.Subaru’yu zirveye taşıyan faktörlerSubaru’nun başarısının ardındaki en büyük neden, şirketin parçalarını birden fazla model yılında kullanması. Consumer Reports Araç Veri Analitiği Programı Başkanı Steven Elek, bu stratejinin yeni sorunların ortaya çıkma olasılığını azalttığını belirtti.Anket sonuçlarında Subaru’nun yedi modelinden altısı, ortalama veya üzeri puanlar alırken, sadece Toyota ile ortak üretilen Solterra EV vasatın altında kaldı.Subaru’nun güvenilirlik skoru ve model performansıSubaru modelleri, 100 üzerinden yüksek güvenilirlik dereceleri ile dikkat çekti. Kullanıcı memnuniyeti anketleri ve iç test sonuçları da genel sıralamada etkili oldu. Şirketin güçlü içten yanmalı motorlara sahip araçları, müşteri beklentilerini karşılamada başarılı oldu.Toyota ve Lexus neden geriledi?Toyota ve Lexus, yıllardır zirvede yer almalarına rağmen, bu yıl güvenilirlik sıralamasında Subaru’nun gerisinde kaldı. Rapor, bu markaların son dönemde yaşadığı teknik aksaklıkların sıralamada düşüşe neden olduğunu ortaya koydu.Listeye dahil edilmeyen markalarConsumer Reports raporunda, yalnızca en az iki mevcut modeli için yeterli veri bulunan markalar değerlendirildi. Bu nedenle Lincoln, Alfa Romeo, Dodge ve Land Rover gibi markalar sıralamada yer almadı.
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subaru en güvenilir otomobil markası, 2024 güvenilir otomobil markaları, toyota ve lexus neden zirveyi kaybetti, consumer reports 2024 raporu, subaru güvenilirlik sıralaması, en güvenilir araç markası hangisi, subaru modelleri güvenilir mi, toyota lexus geriledi, güvenilirlik puanı 100 üzerinden, subaru solterra ev neden düşük puan aldı, consumer reports marka analizi, en iyi otomobil markası 2024, subaru neden lider oldu, otomobil güvenilirlik sıralaması 2024, subaru içten yanmalı motor başarı, toyota lexus düşüş nedeni, lincoln alfa romeo sıralamada yok, 300 bin araç analizi 2024, en iyi araba markası seçildi, subaru kullanıcı memnuniyeti

300 bin araç analiz edildi, dünyanın en güvenilir otomobili seçildi: Sırrı ne?

08:42 02.01.2025
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AA
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Consumer Reports'un 2024 marka güvenilirlik raporuna göre, yıllardır zirvede yer alan Toyota ve Lexus, liderliklerini kaybetti. 300 bin araç üzerinde yapılan analizlerde Subaru, dünyanın en güvenilir otomobil markası olarak belirlendi. İşte raporun detayları ve sıralamayı etkileyen kriterler.
Consumer Reports, 2024 yılına ait marka güvenilirlik raporunu açıkladı. Yıllardır liderliği elinde tutan Toyota ve alt markası Lexus, bu yıl zirvedeki yerlerini kaybetti. Rapora göre, Subaru, dünyanın en güvenilir otomobil markası olarak belirlendi.
Rapor, 2000-2025 yılları arasında satılan 300 binden fazla otomobil, SUV ve kamyonu analiz ederek, güvenilirlik sıralamasını oluşturdu.

Güvenilirlik raporu nasıl hazırlandı?

Consumer Reports’un güvenilirlik sıralamaları, şu kriterlerin ortalaması alınarak belirlendi:
Kullanıcı Memnuniyeti: Araç sahiplerinin deneyimleri
Güvenlik Dereceleri: Kaza ve test sonuçları
Beklenen Güvenilirlik: Uzun vadeli performans
Yol Testi Sonuçları: Araçların gerçek sürüş deneyimi
Ayrıca rapor, tüketicileri doğrudan etkileyen araç problemlerini, küçük boyama ve trim kusurlarından motor ve şanzıman gibi kritik sorunlara kadar yirmi farklı problem alanını inceledi.

Subaru’yu zirveye taşıyan faktörler

Subaru’nun başarısının ardındaki en büyük neden, şirketin parçalarını birden fazla model yılında kullanması. Consumer Reports Araç Veri Analitiği Programı Başkanı Steven Elek, bu stratejinin yeni sorunların ortaya çıkma olasılığını azalttığını belirtti.
Anket sonuçlarında Subaru’nun yedi modelinden altısı, ortalama veya üzeri puanlar alırken, sadece Toyota ile ortak üretilen Solterra EV vasatın altında kaldı.

Subaru’nun güvenilirlik skoru ve model performansı

Subaru modelleri, 100 üzerinden yüksek güvenilirlik dereceleri ile dikkat çekti. Kullanıcı memnuniyeti anketleri ve iç test sonuçları da genel sıralamada etkili oldu. Şirketin güçlü içten yanmalı motorlara sahip araçları, müşteri beklentilerini karşılamada başarılı oldu.

Toyota ve Lexus neden geriledi?

Toyota ve Lexus, yıllardır zirvede yer almalarına rağmen, bu yıl güvenilirlik sıralamasında Subaru’nun gerisinde kaldı. Rapor, bu markaların son dönemde yaşadığı teknik aksaklıkların sıralamada düşüşe neden olduğunu ortaya koydu.

Listeye dahil edilmeyen markalar

Consumer Reports raporunda, yalnızca en az iki mevcut modeli için yeterli veri bulunan markalar değerlendirildi. Bu nedenle Lincoln, Alfa Romeo, Dodge ve Land Rover gibi markalar sıralamada yer almadı.
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