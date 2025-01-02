https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2025te-dul-ve-yetim-maasi-ne-kadar-olacak-kimler-dul-ve-yetim-maasi-alabilir-1092282751.html
2025’te dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Kimler dul ve yetim maaşı alabilir?
2025’te dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Kimler dul ve yetim maaşı alabilir?
Sputnik Türkiye
Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam yapılan dul ve yetim aylıklarının, Ocak 2025’te memur maaşlarına uygulanacak zam oranıyla yeniden güncellenmesi... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T14:22+0300
2025-01-02T14:22+0300
2025-01-02T14:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
zam
dul maaşı
yetim aylığı
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2025 yılı
memur zammı
tl
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2025 yılı Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte, dul ve yetim maaşları, işsizlik ödeneği, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı gibi sosyal destek ödemelerinde artış bekleniyor. Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam yapılan dul ve yetim aylıklarının, Ocak 2025’te memur maaşlarına uygulanacak zam oranıyla yeniden güncellenmesi öngörülüyor. Peki, dul ve yetim aylığı 2025’te ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte, ayrıntılar.Dul ve yetim aylığı 2025'te ne kadar olacak?2025 yılında dul ve yetim maaşlarına yapılacak zam oranı, memur maaşlarına uygulanacak artışa göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 12 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artış, dul ve yetim aylıklarına da aynı oranda yansıyacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, sosyal destek ödemelerinden yararlanan milyonlarca kişi için gelir artışı sağlanacak.Güncel dul ve yetim maaşları ne kadar?Dul ve yetim aylığı alanlar, en düşük emekli maaşı üzerinden belirlenen oranlarla gelir elde ediyor. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasının ardından dul ve yetim maaşları aşağıdaki oranlardan düşük olmamıştı:Bu oranlar, Temmuz 2024’teki artışla birlikte güncellenmişti. Ocak 2025’te ise bu maaşlara yeni zam oranları eklenecek.Dul ve yetim aylığı başvuru şartları neler? Nereden başvuru yapılır?Dul ve yetim aylığından yararlanmak için, sigortalının 4(a) (SSK) veya 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamında olması gerekiyor. Başvuru için Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilebiliyor.Kimler başvuru yapabilir?Dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi için:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/tuik-enflasyon-verileriyle-kira-zammi-ne-olacak-kira-artisi-hangi-kriterlere-gore-belirleniyor--1092279782.html
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2025’te dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Kimler dul ve yetim maaşı alabilir?
Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam yapılan dul ve yetim aylıklarının, Ocak 2025’te memur maaşlarına uygulanacak zam oranıyla yeniden güncellenmesi öngörülüyor. Dul ve yetim aylığı 2025’te ne kadar olacak? Kimler başvuruda bulunabilir?
2025 yılı Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte, dul ve yetim maaşları, işsizlik ödeneği, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı gibi sosyal destek ödemelerinde artış bekleniyor. Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam yapılan dul ve yetim aylıklarının, Ocak 2025’te memur maaşlarına uygulanacak zam oranıyla yeniden güncellenmesi öngörülüyor. Peki, dul ve yetim aylığı 2025’te ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte, ayrıntılar.
Dul ve yetim aylığı 2025'te ne kadar olacak?
2025 yılında dul ve yetim maaşlarına yapılacak zam oranı, memur maaşlarına uygulanacak artışa göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 12 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artış, dul ve yetim aylıklarına da aynı oranda yansıyacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, sosyal destek ödemelerinden yararlanan milyonlarca kişi için gelir artışı sağlanacak.
Güncel dul ve yetim maaşları ne kadar?
Dul ve yetim aylığı alanlar, en düşük emekli maaşı üzerinden belirlenen oranlarla gelir elde ediyor. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasının ardından dul ve yetim maaşları aşağıdaki oranlardan düşük olmamıştı:
Yüzde 25 hisse oranıyla
: 3.125 TL
Yüzde 50 hisse oranıyla:
6.250 TL
Yüzde 75 hisse oranıyla
: 9.375 TL
Bu oranlar, Temmuz 2024’teki artışla birlikte güncellenmişti. Ocak 2025’te ise bu maaşlara yeni zam oranları eklenecek.
Dul ve yetim aylığı başvuru şartları neler? Nereden başvuru yapılır?
Dul ve yetim aylığından yararlanmak için, sigortalının 4(a) (SSK) veya 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamında olması gerekiyor. Başvuru için Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilebiliyor.
Kimler başvuru yapabilir?
Dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi için:
En az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması,
4(a) kapsamındaki sigortalılar için en az 5 yıldır sigortalı olunup toplam 900 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekiyor.