2025’te dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Kimler dul ve yetim maaşı alabilir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
07:00
3 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
07:09
29 dk
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
07:44
13 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
08:00
8 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
08:12
17 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
08:38
9 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
09:00
30 dk
TÜRKİYE'NİN 2024'Ü
Neler yaşandı neler
10:00
48 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
11:00
4 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:15
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
11:31
21 dk
2025'İN ZİRVELERİ
Herkesin gözü kulağı buralarda olacak
12:00
8 dk
2024'ÜN BULUŞLARI
Devrim niteliğinde ilerlemeler kaydedildi
12:16
40 dk
2024'ÜN DOĞAL AFETLERİ
Dengeyi bozan insan, felaketi yaşayan dünya
13:00
10 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:15
39 dk
2024 SAĞLIKLI MI GEÇTİ?
İlaç tekellerinin kazancı 1.5 trilyon dolar
14:00
13 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
14:21
7 dk
DÜNYANIN GÜNDEMİ OLACAK
2025'te kimler seçime gidecek?
14:33
24 dk
2024 SEÇİMLER YILI
Dünyanın sandıkla imtihanı
15:00
32 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
15:36
17 dk
2024'ÜN FATURASI
Kuraklık ve su krizleri
16:00
8 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
16:14
30 dk
2024'TE KÜLTÜR-SANAT HAYATIMIZ
Yıla damgasını vuran filmler, hafızaya kazınan konserler
17:00
17 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
17:30
7 dk
2024'ÜN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Erdoğan ve Fidan kimlerle görüştü?
18:00
16 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
20:00
105 dk
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
03:00
105 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
05:00
29 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
05:39
17 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
06:00
30 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
06:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
TÜGVA, İBB arazisini mahkeme kararıyla tahliye edecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem davalarının 16 kaçak sanığı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar geçinebilmek için çalışma gayreti gösteriyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'te yeni bir insan nesli başlıyor
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
2025’te ekonomide bizi ne bekliyor?
15:00
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
18:09
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2025te-dul-ve-yetim-maasi-ne-kadar-olacak-kimler-dul-ve-yetim-maasi-alabilir-1092282751.html
2025’te dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Kimler dul ve yetim maaşı alabilir?
2025’te dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Kimler dul ve yetim maaşı alabilir?
Sputnik Türkiye
Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam yapılan dul ve yetim aylıklarının, Ocak 2025’te memur maaşlarına uygulanacak zam oranıyla yeniden güncellenmesi... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T14:22+0300
2025-01-02T14:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
zam
dul maaşı
yetim aylığı
yetim
2025 yılı
memur zammı
tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg
2025 yılı Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte, dul ve yetim maaşları, işsizlik ödeneği, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı gibi sosyal destek ödemelerinde artış bekleniyor. Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam yapılan dul ve yetim aylıklarının, Ocak 2025’te memur maaşlarına uygulanacak zam oranıyla yeniden güncellenmesi öngörülüyor. Peki, dul ve yetim aylığı 2025’te ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte, ayrıntılar.Dul ve yetim aylığı 2025'te ne kadar olacak?2025 yılında dul ve yetim maaşlarına yapılacak zam oranı, memur maaşlarına uygulanacak artışa göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 12 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artış, dul ve yetim aylıklarına da aynı oranda yansıyacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, sosyal destek ödemelerinden yararlanan milyonlarca kişi için gelir artışı sağlanacak.Güncel dul ve yetim maaşları ne kadar?Dul ve yetim aylığı alanlar, en düşük emekli maaşı üzerinden belirlenen oranlarla gelir elde ediyor. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasının ardından dul ve yetim maaşları aşağıdaki oranlardan düşük olmamıştı:Bu oranlar, Temmuz 2024’teki artışla birlikte güncellenmişti. Ocak 2025’te ise bu maaşlara yeni zam oranları eklenecek.Dul ve yetim aylığı başvuru şartları neler? Nereden başvuru yapılır?Dul ve yetim aylığından yararlanmak için, sigortalının 4(a) (SSK) veya 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamında olması gerekiyor. Başvuru için Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilebiliyor.Kimler başvuru yapabilir?Dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi için:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/tuik-enflasyon-verileriyle-kira-zammi-ne-olacak-kira-artisi-hangi-kriterlere-gore-belirleniyor--1092279782.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_17bef2f7933da6831fae28247216fabf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dul ve yetim maaşı 2025, 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar, dul ve yetim maaşı başvuru şartları, dul ve yetim aylığı zammı, ocak 2025 dul maaşı, sosyal destek ödemeleri 2025, dul ve yetim maaşı kimler alabilir, memur maaşı zammı 2025, dul maaşı ne kadar oldu, yetim maaşı kaç tl, dul ve yetim aylığı hesaplama, dul maaşı başvuru şartları, 2025 sosyal destek zamları, dul ve yetim aylığı yüzde kaç arttı, en düşük dul ve yetim maaşı, dul maaşı nasıl alınır, yetim maaşı başvuru, dul maaşı başvuru belgesi, dul ve yetim aylığı zam oranı, ocak 2025 memur maaşı zammı.
dul ve yetim maaşı 2025, 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar, dul ve yetim maaşı başvuru şartları, dul ve yetim aylığı zammı, ocak 2025 dul maaşı, sosyal destek ödemeleri 2025, dul ve yetim maaşı kimler alabilir, memur maaşı zammı 2025, dul maaşı ne kadar oldu, yetim maaşı kaç tl, dul ve yetim aylığı hesaplama, dul maaşı başvuru şartları, 2025 sosyal destek zamları, dul ve yetim aylığı yüzde kaç arttı, en düşük dul ve yetim maaşı, dul maaşı nasıl alınır, yetim maaşı başvuru, dul maaşı başvuru belgesi, dul ve yetim aylığı zam oranı, ocak 2025 memur maaşı zammı.

2025’te dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Kimler dul ve yetim maaşı alabilir?

14:22 02.01.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© İHA
Abone ol
Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam yapılan dul ve yetim aylıklarının, Ocak 2025’te memur maaşlarına uygulanacak zam oranıyla yeniden güncellenmesi öngörülüyor. Dul ve yetim aylığı 2025’te ne kadar olacak? Kimler başvuruda bulunabilir?
2025 yılı Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte, dul ve yetim maaşları, işsizlik ödeneği, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı gibi sosyal destek ödemelerinde artış bekleniyor. Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam yapılan dul ve yetim aylıklarının, Ocak 2025’te memur maaşlarına uygulanacak zam oranıyla yeniden güncellenmesi öngörülüyor. Peki, dul ve yetim aylığı 2025’te ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte, ayrıntılar.

Dul ve yetim aylığı 2025'te ne kadar olacak?

2025 yılında dul ve yetim maaşlarına yapılacak zam oranı, memur maaşlarına uygulanacak artışa göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 12 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artış, dul ve yetim aylıklarına da aynı oranda yansıyacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, sosyal destek ödemelerinden yararlanan milyonlarca kişi için gelir artışı sağlanacak.

Güncel dul ve yetim maaşları ne kadar?

Dul ve yetim aylığı alanlar, en düşük emekli maaşı üzerinden belirlenen oranlarla gelir elde ediyor. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasının ardından dul ve yetim maaşları aşağıdaki oranlardan düşük olmamıştı:
Yüzde 25 hisse oranıyla: 3.125 TL
Yüzde 50 hisse oranıyla: 6.250 TL
Yüzde 75 hisse oranıyla: 9.375 TL
Bu oranlar, Temmuz 2024’teki artışla birlikte güncellenmişti. Ocak 2025’te ise bu maaşlara yeni zam oranları eklenecek.

Dul ve yetim aylığı başvuru şartları neler? Nereden başvuru yapılır?

Dul ve yetim aylığından yararlanmak için, sigortalının 4(a) (SSK) veya 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamında olması gerekiyor. Başvuru için Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilebiliyor.

Kimler başvuru yapabilir?

Dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi için:
En az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması,
4(a) kapsamındaki sigortalılar için en az 5 yıldır sigortalı olunup toplam 900 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekiyor.
Kira - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
TÜRKİYE
TÜİK enflasyon verileriyle kira zammı ne olacak? Kira artışı hangi kriterlere göre belirleniyor?
13:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала