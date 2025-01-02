https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/2025te-dul-ve-yetim-maasi-ne-kadar-olacak-kimler-dul-ve-yetim-maasi-alabilir-1092282751.html

2025’te dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Kimler dul ve yetim maaşı alabilir?

2025’te dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Kimler dul ve yetim maaşı alabilir?

Sputnik Türkiye

Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam yapılan dul ve yetim aylıklarının, Ocak 2025’te memur maaşlarına uygulanacak zam oranıyla yeniden güncellenmesi... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T14:22+0300

2025-01-02T14:22+0300

2025-01-02T14:22+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

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2025 yılı Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte, dul ve yetim maaşları, işsizlik ödeneği, yaşlılık aylığı ve engelli maaşı gibi sosyal destek ödemelerinde artış bekleniyor. Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam yapılan dul ve yetim aylıklarının, Ocak 2025’te memur maaşlarına uygulanacak zam oranıyla yeniden güncellenmesi öngörülüyor. Peki, dul ve yetim aylığı 2025’te ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte, ayrıntılar.Dul ve yetim aylığı 2025'te ne kadar olacak?2025 yılında dul ve yetim maaşlarına yapılacak zam oranı, memur maaşlarına uygulanacak artışa göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 12 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artış, dul ve yetim aylıklarına da aynı oranda yansıyacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, sosyal destek ödemelerinden yararlanan milyonlarca kişi için gelir artışı sağlanacak.Güncel dul ve yetim maaşları ne kadar?Dul ve yetim aylığı alanlar, en düşük emekli maaşı üzerinden belirlenen oranlarla gelir elde ediyor. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasının ardından dul ve yetim maaşları aşağıdaki oranlardan düşük olmamıştı:Bu oranlar, Temmuz 2024’teki artışla birlikte güncellenmişti. Ocak 2025’te ise bu maaşlara yeni zam oranları eklenecek.Dul ve yetim aylığı başvuru şartları neler? Nereden başvuru yapılır?Dul ve yetim aylığından yararlanmak için, sigortalının 4(a) (SSK) veya 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamında olması gerekiyor. Başvuru için Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilebiliyor.Kimler başvuru yapabilir?Dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi için:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/tuik-enflasyon-verileriyle-kira-zammi-ne-olacak-kira-artisi-hangi-kriterlere-gore-belirleniyor--1092279782.html

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