15 tatil için geri sayım başladı: Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
07:00
3 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
07:09
29 dk
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
07:44
13 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
08:00
8 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
08:12
17 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
08:38
9 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
09:00
30 dk
TÜRKİYE'NİN 2024'Ü
Neler yaşandı neler
10:00
48 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
11:00
4 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:15
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
11:31
21 dk
2025'İN ZİRVELERİ
Herkesin gözü kulağı buralarda olacak
12:00
8 dk
2024'ÜN BULUŞLARI
Devrim niteliğinde ilerlemeler kaydedildi
12:16
40 dk
2024'ÜN DOĞAL AFETLERİ
Dengeyi bozan insan, felaketi yaşayan dünya
13:00
10 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:15
39 dk
2024 SAĞLIKLI MI GEÇTİ?
İlaç tekellerinin kazancı 1.5 trilyon dolar
14:00
13 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
14:21
7 dk
DÜNYANIN GÜNDEMİ OLACAK
2025'te kimler seçime gidecek?
14:33
24 dk
2024 SEÇİMLER YILI
Dünyanın sandıkla imtihanı
15:00
32 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
15:36
17 dk
2024'ÜN FATURASI
Kuraklık ve su krizleri
16:00
8 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
16:14
30 dk
2024'TE KÜLTÜR-SANAT HAYATIMIZ
Yıla damgasını vuran filmler, hafızaya kazınan konserler
17:00
17 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
17:30
7 dk
2024'ÜN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Erdoğan ve Fidan kimlerle görüştü?
18:00
16 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
20:00
105 dk
DÜNYAYI NE BEKLİYOR
2025'e damga vuracak 25 olay
00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
21 dk
2024'ÜN SİYASİ GELİŞMELERİ
Kimler masayı terk etti, kimler el sıkıştı?
03:00
105 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
05:00
29 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
05:39
17 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
06:00
30 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
06:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yurt dışına çıkışta 'dijital' ödeme dönemi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/15-tatil-icin-geri-sayim-basladi-somestr-tatili-ne-zaman-basliyor-1092265885.html
15 tatil için geri sayım başladı: Sömestr tatili ne zaman başlıyor?
15 tatil için geri sayım başladı: Sömestr tatili ne zaman başlıyor?
Sputnik Türkiye
MEB’in açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, 15 tatil 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak. 17 Ocak’ta karnelerini alacak öğrenciler, 15 günlük... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T08:13+0300
2025-01-02T08:13+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
sömestr tatili
tatil
resmi tatil
tatil planı
okullar tatil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101598/06/1015980630_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_194ebc3f74347c6527ba48865cf78970.jpg
2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm detayları ve tatil takvimi öğrenciler ve veliler için şimdiden netleşti.Sömestr tatili ne zaman başlıyor?2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte karnelerini aldıktan sonra 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacaklar. Sömestr tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.Ara tatiller ne zaman?Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında iki ara tatil yapılacak:Bu ara tatiller, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de eksiklerini tamamlaması için önemli bir fırsat sunuyor.Yaz tatili tarihi belli olduEğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline çıkacaklar. Yaz tatili, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak.2024-2025 MEB tatil takvimiMilli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim doğrultusunda 2024-2025 eğitim yılı tatil tarihleri şu şekilde:15 tatilde öğrenciler i̇çin dinlenme ve hazırlık dönemi15 tatil, öğrencilerin yoğun geçen bir dönemin ardından hem dinlenmesi hem de ikinci döneme hazırlanması için önemli bir fırsat sunuyor. Tatil boyunca hem akademik eksiklerini tamamlamak hem de sosyal aktivitelerle zaman geçirmek isteyen öğrenciler, bu süreyi verimli bir şekilde değerlendirebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/istanbula-kar-geliyor-tarih-vererek-uyardi-saatler-kaldi-2025te-kis-sert-gececek-1092265703.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101598/06/1015980630_55:0:970:686_1920x0_80_0_0_566070a26aba41e5596a874419a3d88a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15 tatil ne zaman, sömestr tatili ne zaman başlıyor, meb tatil takvimi 2024-2025, 15 tatil tarihleri, yarıyıl tatili 2025, okullar ne zaman kapanacak, 2025 sömestr tatili başlangıç tarihi, 15 tatil kaç gün sürecek, ikinci dönem ne zaman başlayacak, meb ikinci ara tatil tarihleri, yaz tatili 2025 ne zaman, okullar 20 haziran 2025’te kapanıyor, meb 2025 tatil takvimi, sömestr tatilinde ne yapılır, karneler ne zaman verilecek, 15 tatil için geri sayım, 2025 eğitim öğretim yılı tatilleri, sömestr tatili hazırlıkları, öğrenciler için tatil planları, okulların kapanış tarihi
15 tatil ne zaman, sömestr tatili ne zaman başlıyor, meb tatil takvimi 2024-2025, 15 tatil tarihleri, yarıyıl tatili 2025, okullar ne zaman kapanacak, 2025 sömestr tatili başlangıç tarihi, 15 tatil kaç gün sürecek, ikinci dönem ne zaman başlayacak, meb ikinci ara tatil tarihleri, yaz tatili 2025 ne zaman, okullar 20 haziran 2025’te kapanıyor, meb 2025 tatil takvimi, sömestr tatilinde ne yapılır, karneler ne zaman verilecek, 15 tatil için geri sayım, 2025 eğitim öğretim yılı tatilleri, sömestr tatili hazırlıkları, öğrenciler için tatil planları, okulların kapanış tarihi

15 tatil için geri sayım başladı: Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

08:13 02.01.2025
© AA / Hüseyin DemirciOkul tatili, karne
Okul tatili, karne - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AA / Hüseyin Demirci
Abone ol
MEB’in açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, 15 tatil 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak. 17 Ocak’ta karnelerini alacak öğrenciler, 15 günlük yarıyıl tatilinde dinlenme fırsatı bulacak. İkinci dönem 3 Şubat’ta başlayacak. İşte sömestr tatili, ara tatiller ve yaz tatili hakkında tüm detaylar.
2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm detayları ve tatil takvimi öğrenciler ve veliler için şimdiden netleşti.

Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte karnelerini aldıktan sonra 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacaklar. Sömestr tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Ara tatiller ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında iki ara tatil yapılacak:
Birinci Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.
İkinci Ara Tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Bu ara tatiller, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de eksiklerini tamamlaması için önemli bir fırsat sunuyor.

Yaz tatili tarihi belli oldu

Eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline çıkacaklar. Yaz tatili, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak.

2024-2025 MEB tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim doğrultusunda 2024-2025 eğitim yılı tatil tarihleri şu şekilde:
Birinci Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili (15 Tatil): 20 Ocak - 31 Ocak 2025
İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların Kapanışı: 20 Haziran 2025

15 tatilde öğrenciler i̇çin dinlenme ve hazırlık dönemi

15 tatil, öğrencilerin yoğun geçen bir dönemin ardından hem dinlenmesi hem de ikinci döneme hazırlanması için önemli bir fırsat sunuyor. Tatil boyunca hem akademik eksiklerini tamamlamak hem de sosyal aktivitelerle zaman geçirmek isteyen öğrenciler, bu süreyi verimli bir şekilde değerlendirebilir.
İstanbul'da Taksim Meydanı'nda yoğun kar yağışı altında taksi taksi dolaşanlar, taksimetre açmayıp yüksek fiyat isteyen bazı sürücüler nedeniyle kar altında beklemek zorunda kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
YAŞAM
İstanbul'a kar geliyor, tarih vererek uyardı: 'Saatler kaldı, 2025’te kış sert geçecek'
08:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала