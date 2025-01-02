https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/15-tatil-icin-geri-sayim-basladi-somestr-tatili-ne-zaman-basliyor-1092265885.html

15 tatil için geri sayım başladı: Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

15 tatil için geri sayım başladı: Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

Sputnik Türkiye

MEB’in açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, 15 tatil 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak. 17 Ocak’ta karnelerini alacak öğrenciler, 15 günlük... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T08:13+0300

2025-01-02T08:13+0300

2025-01-02T08:13+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb)

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okullar tatil

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2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm detayları ve tatil takvimi öğrenciler ve veliler için şimdiden netleşti.Sömestr tatili ne zaman başlıyor?2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte karnelerini aldıktan sonra 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla 15 günlük yarıyıl tatiline başlayacaklar. Sömestr tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.Ara tatiller ne zaman?Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında iki ara tatil yapılacak:Bu ara tatiller, öğrencilerin hem dinlenmesi hem de eksiklerini tamamlaması için önemli bir fırsat sunuyor.Yaz tatili tarihi belli olduEğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline çıkacaklar. Yaz tatili, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak.2024-2025 MEB tatil takvimiMilli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim doğrultusunda 2024-2025 eğitim yılı tatil tarihleri şu şekilde:15 tatilde öğrenciler i̇çin dinlenme ve hazırlık dönemi15 tatil, öğrencilerin yoğun geçen bir dönemin ardından hem dinlenmesi hem de ikinci döneme hazırlanması için önemli bir fırsat sunuyor. Tatil boyunca hem akademik eksiklerini tamamlamak hem de sosyal aktivitelerle zaman geçirmek isteyen öğrenciler, bu süreyi verimli bir şekilde değerlendirebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/istanbula-kar-geliyor-tarih-vererek-uyardi-saatler-kaldi-2025te-kis-sert-gececek-1092265703.html

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15 tatil ne zaman, sömestr tatili ne zaman başlıyor, meb tatil takvimi 2024-2025, 15 tatil tarihleri, yarıyıl tatili 2025, okullar ne zaman kapanacak, 2025 sömestr tatili başlangıç tarihi, 15 tatil kaç gün sürecek, ikinci dönem ne zaman başlayacak, meb ikinci ara tatil tarihleri, yaz tatili 2025 ne zaman, okullar 20 haziran 2025’te kapanıyor, meb 2025 tatil takvimi, sömestr tatilinde ne yapılır, karneler ne zaman verilecek, 15 tatil için geri sayım, 2025 eğitim öğretim yılı tatilleri, sömestr tatili hazırlıkları, öğrenciler için tatil planları, okulların kapanış tarihi