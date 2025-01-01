https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/zimbabve-devlet-baskani-ulkede-idam-cezasi-kaldiran-yasayi-imzaladi-1092244981.html

Zimbabve Devlet Başkanı, ülkede idam cezası kaldıran yasayı imzaladı

Zimbabve Devlet Başkanı, ülkede idam cezası kaldıran yasayı imzaladı

Sputnik Türkiye

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, dün ölüm cezasına kaldıran yasa tasarısını imzaladı. Mnangagwa, 1960'daki ülkenin bağımsızlık savaşında kendisi de... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T14:36+0300

2025-01-01T14:36+0300

2025-01-01T14:36+0300

dünya

zimbabve

afrika

idam cezası

emmerson mnangagwa

zimbabve devlet başkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092246211_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_2a291f8515326cd0840e219b2ecbe49a.jpg

En son idam cezasının 2005'te uygulandığı Zimbabve'de Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, 2024 yılının son günü 31 Aralık'ta idam cezasını kaldıran yasayı imzaladı. Yerel medyaya göre idam cezası alan 60 mahkumun cezası da hapis cezasına çevrildi. İngiltere'den 1980 yılında ayrılarak bağımsızlığını kazanan güney Afrika ülkesi Zimbabve'de parlamento idam cezasını kaldıran yasayı kabul etmişti. Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, 1960'larda bağımsızlık savaş sırasında idam cezası almış ancak daha sonra cezası hapis cezasına çevrilmişti. Adalet Bakanı Ziyambi Ziyambi, ölüm cezasının kaldırılmasının "yasal bir reformdan daha fazlası olduğunu, adalete ve insanlığa olan bağlılığın bir ifadesi olduğunu" açıkladı. Zimbabve'de ölüm cezası, İngiliz sömürge yönetimi sırasında getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/bbp-genel-baskani-mustafa-destici-idam-cezasi-geri-getirilmeli-1087911119.html

zimbabve

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zimbabve, afrika, idam cezası, emmerson mnangagwa, zimbabve devlet başkanı