https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/zimbabve-devlet-baskani-ulkede-idam-cezasi-kaldiran-yasayi-imzaladi-1092244981.html
Zimbabve Devlet Başkanı, ülkede idam cezası kaldıran yasayı imzaladı
Zimbabve Devlet Başkanı, ülkede idam cezası kaldıran yasayı imzaladı
Sputnik Türkiye
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, dün ölüm cezasına kaldıran yasa tasarısını imzaladı. Mnangagwa, 1960'daki ülkenin bağımsızlık savaşında kendisi de... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T14:36+0300
2025-01-01T14:36+0300
2025-01-01T14:36+0300
dünya
zimbabve
afrika
idam cezası
emmerson mnangagwa
zimbabve devlet başkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092246211_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_2a291f8515326cd0840e219b2ecbe49a.jpg
En son idam cezasının 2005'te uygulandığı Zimbabve'de Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, 2024 yılının son günü 31 Aralık'ta idam cezasını kaldıran yasayı imzaladı. Yerel medyaya göre idam cezası alan 60 mahkumun cezası da hapis cezasına çevrildi. İngiltere'den 1980 yılında ayrılarak bağımsızlığını kazanan güney Afrika ülkesi Zimbabve'de parlamento idam cezasını kaldıran yasayı kabul etmişti. Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, 1960'larda bağımsızlık savaş sırasında idam cezası almış ancak daha sonra cezası hapis cezasına çevrilmişti. Adalet Bakanı Ziyambi Ziyambi, ölüm cezasının kaldırılmasının "yasal bir reformdan daha fazlası olduğunu, adalete ve insanlığa olan bağlılığın bir ifadesi olduğunu" açıkladı. Zimbabve'de ölüm cezası, İngiliz sömürge yönetimi sırasında getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/bbp-genel-baskani-mustafa-destici-idam-cezasi-geri-getirilmeli-1087911119.html
zimbabve
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092246211_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_51d26ed44a1cc9937a4b9c27886d7151.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zimbabve, afrika, idam cezası, emmerson mnangagwa, zimbabve devlet başkanı
zimbabve, afrika, idam cezası, emmerson mnangagwa, zimbabve devlet başkanı
Zimbabve Devlet Başkanı, ülkede idam cezası kaldıran yasayı imzaladı
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, dün ölüm cezasına kaldıran yasa tasarısını imzaladı. Mnangagwa, 1960'daki ülkenin bağımsızlık savaşında kendisi de idam cezası almış ancak cezası daha sonra hapis cezasına çevrilmişti.
En son idam cezasının 2005'te uygulandığı Zimbabve'de Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, 2024 yılının son günü 31 Aralık'ta idam cezasını kaldıran yasayı imzaladı. Yerel medyaya göre idam cezası alan 60 mahkumun cezası da hapis cezasına çevrildi.
İngiltere'den 1980 yılında ayrılarak bağımsızlığını kazanan güney Afrika ülkesi Zimbabve'de parlamento idam cezasını kaldıran yasayı kabul etmişti. Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, 1960'larda bağımsızlık savaş sırasında idam cezası almış ancak daha sonra cezası hapis cezasına çevrilmişti.
Adalet Bakanı Ziyambi Ziyambi, ölüm cezasının kaldırılmasının "yasal bir reformdan daha fazlası olduğunu, adalete ve insanlığa olan bağlılığın bir ifadesi olduğunu" açıkladı. Zimbabve'de ölüm cezası, İngiliz sömürge yönetimi sırasında getirilmişti.