https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/bbp-genel-baskani-mustafa-destici-idam-cezasi-geri-getirilmeli-1087911119.html
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İdam cezası geri getirilmeli
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İdam cezası geri getirilmeli
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında teröristler ve Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T15:18+0300
2024-09-11T15:18+0300
2024-09-11T15:20+0300
politika
mustafa destici
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büyük birlik partisi
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şehit
ceza
ceza kanunu
cinayet
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın katilleri için idam cezasının geri getirilmesini istedi.Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici basın mensupları ile genel merkezde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilleri için idam istediğini belirten BBP lideri Destici "Narin kızımıza bu kötülüğü kim yapmışsa en ağır şekilde cezalarını alması gerekir. En ağır şekilde ceza almasından kastımızı, bana göre bugünkü cezalar karşılamıyor. Kim kızımızın canına kıymışsa, müebbet hapis cezası alacak. Türkiye'de müebbet hapis cezası alanlar da ömür boyu yatmıyor belli bir süre sonra çıkıyor. Yapılması gereken idamdır, 2018'de Meclis'e girdiğimizde ben idamla ilgili anayasa değişikliği teklifi verdim. Şimdi idam diyen bazı partiler ve milletvekilleri var, o gün Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen bizim bu teklifimize imza attı, onun dışında hiçbir milletvekili imza atmadı" dedi.'İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmeli'Ekim ayında açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sapıklar ve teröristler için idam meselesinin gündeme alınmasını isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/emniyet-genel-mudurlugu-acikladi-sosyal-medyada-uygunsuz-davranislarda-bulunan-polis-aciga-alindi-1087909170.html
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mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), büyük birlik partisi, bbp, terör, şehit, ceza, ceza kanunu, cinayet, narin güran
mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), büyük birlik partisi, bbp, terör, şehit, ceza, ceza kanunu, cinayet, narin güran
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İdam cezası geri getirilmeli
15:18 11.09.2024 (güncellendi: 15:20 11.09.2024)
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında teröristler ve Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın katilleri için müebbet hapis cezasının yeterli olmayacağını idam cezasının mecliste tekrar görüşülerek geri getirilmesini istedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın katilleri için idam cezasının geri getirilmesini istedi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici basın mensupları ile genel merkezde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilleri için idam istediğini belirten BBP lideri Destici "Narin kızımıza bu kötülüğü kim yapmışsa en ağır şekilde cezalarını alması gerekir. En ağır şekilde ceza almasından kastımızı, bana göre bugünkü cezalar karşılamıyor. Kim kızımızın canına kıymışsa, müebbet hapis cezası alacak. Türkiye'de müebbet hapis cezası alanlar da ömür boyu yatmıyor belli bir süre sonra çıkıyor. Yapılması gereken idamdır, 2018'de Meclis'e girdiğimizde ben idamla ilgili anayasa değişikliği teklifi verdim. Şimdi idam diyen bazı partiler ve milletvekilleri var, o gün Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen bizim bu teklifimize imza attı, onun dışında hiçbir milletvekili imza atmadı" dedi.
'İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmeli'
Ekim ayında açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sapıklar ve teröristler için idam meselesinin gündeme alınmasını isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şöyle konuştu:
İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmelidir. Birincisi, 8 yaşındaki masum yavrumuz Narin'i öldüren bu sapıklar, bu hainler, bu katiller için. Daha kaç yavrumuzu biz bu sapık canilere kurban vereceğiz? Birisini ibretialem için sallandıracaksın, bak bir daha bir başkası buna yeltenebiliyor mu. İkincisi de, şehitlerimiz var, bizzat bombayı patlatan teröristler ve onun emrini veren teröristlerin lider kadroları için idam cezası geri getirilmelidir. Bunun başka yolu yok, hem adaletin tam olarak tecelli etmesi açısından hem suçların caydırıcılığı açısından bu idam cezasının mutlaka bu iki suç için geri getirilmesi lazım