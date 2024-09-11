BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İdam cezası geri getirilmeli

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hair Stylist Sabit Akkaya, Gün Ortası'nın konuğu oldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son zamanlar Türkiye'de artan çoçuk cinayetleri...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de kişi başı 3 bin dolar fakirleşeceğiz
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne Suriye'nin onayı olmadan çağrıldı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
2 dk
YOL ARKADAŞI
'Ailenin Hizbullah ile hiçbir bağı yok'
17:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi sektöründe tartışmalı teşvik kararı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
ABD, Kızıldeniz'deki savaşı yitirdi mi?
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
19:09
1 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
19:34
1 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
20:03
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/bbp-genel-baskani-mustafa-destici-idam-cezasi-geri-getirilmeli-1087911119.html
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İdam cezası geri getirilmeli
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İdam cezası geri getirilmeli
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında teröristler ve Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T15:18+0300
2024-09-11T15:20+0300
politika
mustafa destici
büyük birlik partisi (bbp)
büyük birlik partisi
bbp
terör
şehit
ceza
ceza kanunu
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/16/1070062448_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_5b7365f74e5bad6d6bdc66dc50ca30a7.jpg
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın katilleri için idam cezasının geri getirilmesini istedi.Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici basın mensupları ile genel merkezde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilleri için idam istediğini belirten BBP lideri Destici "Narin kızımıza bu kötülüğü kim yapmışsa en ağır şekilde cezalarını alması gerekir. En ağır şekilde ceza almasından kastımızı, bana göre bugünkü cezalar karşılamıyor. Kim kızımızın canına kıymışsa, müebbet hapis cezası alacak. Türkiye'de müebbet hapis cezası alanlar da ömür boyu yatmıyor belli bir süre sonra çıkıyor. Yapılması gereken idamdır, 2018'de Meclis'e girdiğimizde ben idamla ilgili anayasa değişikliği teklifi verdim. Şimdi idam diyen bazı partiler ve milletvekilleri var, o gün Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen bizim bu teklifimize imza attı, onun dışında hiçbir milletvekili imza atmadı" dedi.'İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmeli'Ekim ayında açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sapıklar ve teröristler için idam meselesinin gündeme alınmasını isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/emniyet-genel-mudurlugu-acikladi-sosyal-medyada-uygunsuz-davranislarda-bulunan-polis-aciga-alindi-1087909170.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/16/1070062448_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6aee6fb33f2028c72d98a87c3213d5d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), büyük birlik partisi, bbp, terör, şehit, ceza, ceza kanunu, cinayet, narin güran
mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), büyük birlik partisi, bbp, terör, şehit, ceza, ceza kanunu, cinayet, narin güran

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İdam cezası geri getirilmeli

15:18 11.09.2024 (güncellendi: 15:20 11.09.2024)
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde "Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programı"na katılarak konuşma yaptı. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programına katılarak konuşma yaptı. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA
Abone ol
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında teröristler ve Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın katilleri için müebbet hapis cezasının yeterli olmayacağını idam cezasının mecliste tekrar görüşülerek geri getirilmesini istedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın katilleri için idam cezasının geri getirilmesini istedi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici basın mensupları ile genel merkezde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilleri için idam istediğini belirten BBP lideri Destici "Narin kızımıza bu kötülüğü kim yapmışsa en ağır şekilde cezalarını alması gerekir. En ağır şekilde ceza almasından kastımızı, bana göre bugünkü cezalar karşılamıyor. Kim kızımızın canına kıymışsa, müebbet hapis cezası alacak. Türkiye'de müebbet hapis cezası alanlar da ömür boyu yatmıyor belli bir süre sonra çıkıyor. Yapılması gereken idamdır, 2018'de Meclis'e girdiğimizde ben idamla ilgili anayasa değişikliği teklifi verdim. Şimdi idam diyen bazı partiler ve milletvekilleri var, o gün Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen bizim bu teklifimize imza attı, onun dışında hiçbir milletvekili imza atmadı" dedi.

'İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmeli'

Ekim ayında açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sapıklar ve teröristler için idam meselesinin gündeme alınmasını isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici şöyle konuştu:
İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmelidir. Birincisi, 8 yaşındaki masum yavrumuz Narin'i öldüren bu sapıklar, bu hainler, bu katiller için. Daha kaç yavrumuzu biz bu sapık canilere kurban vereceğiz? Birisini ibretialem için sallandıracaksın, bak bir daha bir başkası buna yeltenebiliyor mu. İkincisi de, şehitlerimiz var, bizzat bombayı patlatan teröristler ve onun emrini veren teröristlerin lider kadroları için idam cezası geri getirilmelidir. Bunun başka yolu yok, hem adaletin tam olarak tecelli etmesi açısından hem suçların caydırıcılığı açısından bu idam cezasının mutlaka bu iki suç için geri getirilmesi lazım
Polis, Emniyet Genel Müdürlüğü, amblem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
TÜRKİYE
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
14:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала