BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İdam cezası geri getirilmeli

İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmelidir. Birincisi, 8 yaşındaki masum yavrumuz Narin'i öldüren bu sapıklar, bu hainler, bu katiller için. Daha kaç yavrumuzu biz bu sapık canilere kurban vereceğiz? Birisini ibretialem için sallandıracaksın, bak bir daha bir başkası buna yeltenebiliyor mu. İkincisi de, şehitlerimiz var, bizzat bombayı patlatan teröristler ve onun emrini veren teröristlerin lider kadroları için idam cezası geri getirilmelidir. Bunun başka yolu yok, hem adaletin tam olarak tecelli etmesi açısından hem suçların caydırıcılığı açısından bu idam cezasının mutlaka bu iki suç için geri getirilmesi lazım