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Avustralya, 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı
Avustralya, 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı
Sputnik Türkiye
Avustralya parlamentosu, Başbakan Albanese'in daha önce duyurduğu 16 yaş altına sosyal medya yasağını oylayarak kabul etti. Yasağa uymayan sosyal medya... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T16:07+0300
2024-11-28T16:10+0300
dünya
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avustralya parlamentosu
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sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı
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Avustralya hükümeti, dünyada bir ilke imza atarak 16 yaş altı çocuk ve gençlerin sosyal medyayı kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Yasa, tam olarak 12 ay sonra, 2025 yılın sonundan itibaren geçerli olacak. Yasaya göre, 16 yaşın altındaki herkesin ruh sağlığını ve refahını korumak için sosyal medya platformları kullanmasının engellenecek. Avustralya'da gece geç saatte yapılan oylama sonrası kabul edilen yasaya göre sosyal medya şirketleri, 16 yaşın altındakileri platformlarından uzak tutmak için "makul adımlar" atmadıkları takdirde 50 milyon Avustralya dolara kadar para cezasına çarptırılabilir. Öte yandan kuralları ihlal eden gençler veya ebeveynler için herhangi bir ceza yok.Sosyal medya şirketleri ayrıca kullanıcıların yaşlarını kanıtlamaları için Dijital Kimlik de dahil olmak üzere hükümet kimliklerini vermelerini isteyemeyecek. "Mesajlaşma uygulamaları", "çevrimiçi oyun hizmetleri" ve "son kullanıcıların sağlığını ve eğitimini desteklemeyi amaçlayan hizmetler" yasağın kapsamına girmeyecek, ayrıca kullanıcıların platforma erişmek için oturum açmasını gerektirmeyen YouTube gibi siteler de yasak kapsamına girmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/avustralya-parlamentosunda-16-yasindan-kucuk-cocuklar-icin-sosyal-medya-yasagi-sunuldu-1090640100.html
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avustralya, avustralya parlamentosu, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı
avustralya, avustralya parlamentosu, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı

Avustralya, 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı

16:07 28.11.2024 (güncellendi: 16:10 28.11.2024)
© AASosyal medya
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
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Avustralya parlamentosu, Başbakan Albanese'in daha önce duyurduğu 16 yaş altına sosyal medya yasağını oylayarak kabul etti. Yasağa uymayan sosyal medya şirketlerine ciddi cezalar söz konusu olacak.
Avustralya hükümeti, dünyada bir ilke imza atarak 16 yaş altı çocuk ve gençlerin sosyal medyayı kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Yasa, tam olarak 12 ay sonra, 2025 yılın sonundan itibaren geçerli olacak.
Yasaya göre, 16 yaşın altındaki herkesin ruh sağlığını ve refahını korumak için sosyal medya platformları kullanmasının engellenecek. Avustralya'da gece geç saatte yapılan oylama sonrası kabul edilen yasaya göre sosyal medya şirketleri, 16 yaşın altındakileri platformlarından uzak tutmak için "makul adımlar" atmadıkları takdirde 50 milyon Avustralya dolara kadar para cezasına çarptırılabilir. Öte yandan kuralları ihlal eden gençler veya ebeveynler için herhangi bir ceza yok.
Sosyal medya şirketleri ayrıca kullanıcıların yaşlarını kanıtlamaları için Dijital Kimlik de dahil olmak üzere hükümet kimliklerini vermelerini isteyemeyecek. "Mesajlaşma uygulamaları", "çevrimiçi oyun hizmetleri" ve "son kullanıcıların sağlığını ve eğitimini desteklemeyi amaçlayan hizmetler" yasağın kapsamına girmeyecek, ayrıca kullanıcıların platforma erişmek için oturum açmasını gerektirmeyen YouTube gibi siteler de yasak kapsamına girmeyecek.
Sosyal medya ve çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
DÜNYA
Avustralya Parlamentosu'nda, 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı sunuldu
21 Kasım, 11:28
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