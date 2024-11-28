https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/avustralya-16-yas-altina-sosyal-medyayi-yasaklayan-yasayi-cikartan-ilk-ulke-oldu-1090933741.html

Avustralya, 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı

Avustralya, 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı

Sputnik Türkiye

Avustralya parlamentosu, Başbakan Albanese'in daha önce duyurduğu 16 yaş altına sosyal medya yasağını oylayarak kabul etti. Yasağa uymayan sosyal medya... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T16:07+0300

2024-11-28T16:07+0300

2024-11-28T16:10+0300

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sosyal medya yasası

sosyal medya düzenlemesi

16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı

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Avustralya hükümeti, dünyada bir ilke imza atarak 16 yaş altı çocuk ve gençlerin sosyal medyayı kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Yasa, tam olarak 12 ay sonra, 2025 yılın sonundan itibaren geçerli olacak. Yasaya göre, 16 yaşın altındaki herkesin ruh sağlığını ve refahını korumak için sosyal medya platformları kullanmasının engellenecek. Avustralya'da gece geç saatte yapılan oylama sonrası kabul edilen yasaya göre sosyal medya şirketleri, 16 yaşın altındakileri platformlarından uzak tutmak için "makul adımlar" atmadıkları takdirde 50 milyon Avustralya dolara kadar para cezasına çarptırılabilir. Öte yandan kuralları ihlal eden gençler veya ebeveynler için herhangi bir ceza yok.Sosyal medya şirketleri ayrıca kullanıcıların yaşlarını kanıtlamaları için Dijital Kimlik de dahil olmak üzere hükümet kimliklerini vermelerini isteyemeyecek. "Mesajlaşma uygulamaları", "çevrimiçi oyun hizmetleri" ve "son kullanıcıların sağlığını ve eğitimini desteklemeyi amaçlayan hizmetler" yasağın kapsamına girmeyecek, ayrıca kullanıcıların platforma erişmek için oturum açmasını gerektirmeyen YouTube gibi siteler de yasak kapsamına girmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/avustralya-parlamentosunda-16-yasindan-kucuk-cocuklar-icin-sosyal-medya-yasagi-sunuldu-1090640100.html

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avustralya, avustralya parlamentosu, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı