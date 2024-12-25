https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/papa-francisten-once-once-defineciler-geldi-iznikte-kacak-kazi-yaparken-yakalandilar-1092006499.html
Papa Francis'ten önce defineciler geldi: İznik'te kaçak kazı yaparken yakalandılar
Papa Francis'ten önce defineciler geldi: İznik'te kaçak kazı yaparken yakalandılar
Sputnik Türkiye
İznik'e Papa Francis'in geleceğini duyan defineciler İznik'e akın etti. Daha önce üç kişinin hayatını kaybettiği çukurda define arayan üç kişi yakalandı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T11:15+0300
2024-12-25T11:15+0300
2024-12-25T11:16+0300
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papa francis
define
kaçak kazı
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Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis'in dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarih kenti İznik'e geleceğini duyan defineciler adeta bölgeye akın etti. Daha önce 3 defineciye mezar olan ve son olarak içerisinden 9 definecinin yakalandığı ölüm çukuruna girip gece yarısı kazı yapan 3 şüpheli kişi jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Kazdıkları 30 metrelik çukurdan tek tek çıkarılan defineciler gözaltına alındı.30 metre derinliğindeki çukurda yakalandılarİznik ilçe jandarma komutanlığı definecilere göz açtırmıyor. İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkinde bulunan halk arasında ölüm mağarası diye bilinen alanda fiziki takip başlatan İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 3 defineciyi suç üstü yakaladı. Yapılan operasyon neticesinde A.D (58), H.A (66) ve F.Ç (45) adlı 3 şüpheli kazı yaptıkları mağarada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, 30 metre derinliğinde çukur içerisinde 1 adet jeneratör ele geçirildi.Aynı çukurda daha önce 3 kişi öldüÖte yandan aynı yerde 2019 yılında yapılan izinsiz kazıda çukur kazan 3 erkek şahsın karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri, devamında 2023 yılında yine aynı bölgede 9 erkek şahsın yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklandığı, izinsiz kazı yapanlara bölgede göz açtırılmadığı olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/denizde-altin-arayan-adam-gozaltina-alindi-sahilde-dedektor-kullanmak-yasak-mi-1091373643.html
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türkiye, iznik, katolik kilisesi, papa francis, define, kaçak kazı
türkiye, iznik, katolik kilisesi, papa francis, define, kaçak kazı
Papa Francis'ten önce defineciler geldi: İznik'te kaçak kazı yaparken yakalandılar
11:15 25.12.2024 (güncellendi: 11:16 25.12.2024)
İznik'e Papa Francis'in geleceğini duyan defineciler İznik'e akın etti. Daha önce üç kişinin hayatını kaybettiği çukurda define arayan üç kişi yakalandı.
Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis'in dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarih kenti İznik'e geleceğini duyan defineciler adeta bölgeye akın etti. Daha önce 3 defineciye mezar olan ve son olarak içerisinden 9 definecinin yakalandığı ölüm çukuruna girip gece yarısı kazı yapan 3 şüpheli kişi jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Kazdıkları 30 metrelik çukurdan tek tek çıkarılan defineciler gözaltına alındı.
30 metre derinliğindeki çukurda yakalandılar
İznik ilçe jandarma komutanlığı definecilere göz açtırmıyor. İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkinde bulunan halk arasında ölüm mağarası diye bilinen alanda fiziki takip başlatan İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 3 defineciyi suç üstü yakaladı. Yapılan operasyon neticesinde A.D (58), H.A (66) ve F.Ç (45) adlı 3 şüpheli kazı yaptıkları mağarada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede, 30 metre derinliğinde çukur içerisinde 1 adet jeneratör ele geçirildi.
Aynı çukurda daha önce 3 kişi öldü
Öte yandan aynı yerde 2019 yılında yapılan izinsiz kazıda çukur kazan 3 erkek şahsın karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri, devamında 2023 yılında yine aynı bölgede 9 erkek şahsın yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklandığı, izinsiz kazı yapanlara bölgede göz açtırılmadığı olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.