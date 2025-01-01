https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/uc-cocuk-annesi-kadin-dis-hekimini-bicakladi-arkasinin-doner-donmez-omzuna-sapladi-1092258755.html
Üç çocuk annesi kadın diş hekimini bıçakladı: Arkasını döner dönmez omzuna sapladı
Üç çocuk annesi kadın diş hekimini bıçakladı: Arkasını döner dönmez omzuna sapladı
Sputnik Türkiye
Bursa'da 3 çocuğuyla birlikte geldiği diş hekimini omzundan bıçaklayarak kaçtı. Yakalanan kadın tutuklandı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T21:09+0300
2025-01-01T21:09+0300
2025-01-01T21:13+0300
türkiye
anne
diş hekimi
bıçaklama
bıçakla yaralama
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 28 Aralık Cumartesi günün özel bir diş kliniğine 3 çocuğuyla birlikte gelen H.H.Y. adlı kadın kendisine yoğunluk olduğunu söyleyen diş hekimi Hakkı Nail Ö.'yü bıçakladı. Doktora arkasını döndüğü sırada çantasından çıkardığı bıçakla saldıran kadın, bıçağı Hakkı Nail Ö.'nün omzuna saplayıp çocuklarını klinikte bırakıp kaçtı. Bıçak ameliyatla çıkarıldıKlinikteki doktorlar 112 ekiplerini araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hakkı Nail Ö.'nün omzuna saplanan bıçak ameliyatla alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 25 yaşında olduğu belirtilen kadının tutuklandığını duyurdu. Başsavcılık, gözaltına alınan şüpheli H.H.Y.'nin, 'Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Sağlık Görevlilerine Karşı Silahla Yaralama' suçundan tutuklanarak konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-rapci-reckol-kibrista-tutuklandi-aracindan-uyusturucu-cikti-1092253407.html
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anne, diş hekimi, bıçaklama, bıçakla yaralama
anne, diş hekimi, bıçaklama, bıçakla yaralama
Üç çocuk annesi kadın diş hekimini bıçakladı: Arkasını döner dönmez omzuna sapladı
21:09 01.01.2025 (güncellendi: 21:13 01.01.2025)
Bursa'da 3 çocuğuyla birlikte geldiği diş hekimini omzundan bıçaklayarak kaçtı. Yakalanan kadın tutuklandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 28 Aralık Cumartesi günün özel bir diş kliniğine 3 çocuğuyla birlikte gelen H.H.Y. adlı kadın kendisine yoğunluk olduğunu söyleyen diş hekimi Hakkı Nail Ö.'yü bıçakladı.
Doktora arkasını döndüğü sırada çantasından çıkardığı bıçakla saldıran kadın, bıçağı Hakkı Nail Ö.'nün omzuna saplayıp çocuklarını klinikte bırakıp kaçtı.
Bıçak ameliyatla çıkarıldı
Klinikteki doktorlar 112 ekiplerini araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hakkı Nail Ö.'nün omzuna saplanan bıçak ameliyatla alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 25 yaşında olduğu belirtilen kadının tutuklandığını duyurdu. Başsavcılık, gözaltına alınan şüpheli H.H.Y.'nin, 'Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Sağlık Görevlilerine Karşı Silahla Yaralama' suçundan tutuklanarak konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiğini açıkladı.