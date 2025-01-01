https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-senarist-ve-yonetmen-olgun-ozdemir-kalp-krizinden-vefat-etti-1092260479.html
Ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir kalp krizinden vefat etti
Ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir kalp krizinden vefat etti
Sputnik Türkiye
Beyazperdede 'Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Olgun Özdemir 51 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. Film... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T23:39+0300
2025-01-01T23:39+0300
2025-01-01T23:39+0300
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Filmleriyle ulusal ve uluslararası pek çok sinema festivalinde ödül alan yönetmen ve senarist Olgun Özdemir hayatını kaybetti.Film Yönetmenleri Derneği, 'Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir'in 51 yaşında kalp krizi geçirerek vefat ettiği duyurdu. Dernek tarafından yayımlanan taziye mesajında cenazesinin ikindi namazına müteakip İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camii'nden kaldırılacağı açıklandı.Olgun Özdemir kimdir?18 Ağustos 1974'te İzmir'in Buca ilçesinde doğan Olgun Özdemir, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne başladı. Ancak sinemaya olan ilgisi nedeniyle 1994 yılında Almanya'nın Köln kentindeki Medya Akademisi Reji Bölümü'ne geçiş yaparak yönetmen oldu. Yönetmen Özdemir, Türkiye ve Almanya'da birçok kısa film ve belgesel projesine imza atmıştı.
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yönetmen, yönetmenler birliği, senaryo, film, sinema, yerli sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema tv sendikası, yabancı sinema, sinema yasası, sinema sanatları ve bilimleri akademisi
Ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir kalp krizinden vefat etti
Beyazperdede 'Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Olgun Özdemir 51 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. Film Yönetmenleri Derneği tarafından taziye mesajı yayımlanırken cenazesinin İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camii'nden kaldırılacağı açıklandı.
Filmleriyle ulusal ve uluslararası pek çok sinema festivalinde ödül alan yönetmen ve senarist Olgun Özdemir hayatını kaybetti.
Film Yönetmenleri Derneği, 'Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir'in 51 yaşında kalp krizi geçirerek vefat ettiği duyurdu. Dernek tarafından yayımlanan taziye mesajında cenazesinin ikindi namazına müteakip İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camii'nden kaldırılacağı açıklandı.
18 Ağustos 1974'te İzmir'in Buca ilçesinde doğan Olgun Özdemir, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne başladı. Ancak sinemaya olan ilgisi nedeniyle 1994 yılında Almanya'nın Köln kentindeki Medya Akademisi Reji Bölümü'ne geçiş yaparak yönetmen oldu. Yönetmen Özdemir, Türkiye ve Almanya'da birçok kısa film ve belgesel projesine imza atmıştı.