https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-senarist-ve-yonetmen-olgun-ozdemir-kalp-krizinden-vefat-etti-1092260479.html

Ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir kalp krizinden vefat etti

Ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir kalp krizinden vefat etti

Sputnik Türkiye

Beyazperdede 'Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Olgun Özdemir 51 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. Film... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T23:39+0300

2025-01-01T23:39+0300

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Filmleriyle ulusal ve uluslararası pek çok sinema festivalinde ödül alan yönetmen ve senarist Olgun Özdemir hayatını kaybetti.Film Yönetmenleri Derneği, 'Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir'in 51 yaşında kalp krizi geçirerek vefat ettiği duyurdu. Dernek tarafından yayımlanan taziye mesajında cenazesinin ikindi namazına müteakip İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camii'nden kaldırılacağı açıklandı.Olgun Özdemir kimdir?18 Ağustos 1974'te İzmir'in Buca ilçesinde doğan Olgun Özdemir, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne başladı. Ancak sinemaya olan ilgisi nedeniyle 1994 yılında Almanya'nın Köln kentindeki Medya Akademisi Reji Bölümü'ne geçiş yaparak yönetmen oldu. Yönetmen Özdemir, Türkiye ve Almanya'da birçok kısa film ve belgesel projesine imza atmıştı.

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