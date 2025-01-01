https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-sarkici-haluk-levent-yeni-yila-depremzedelerle-birlikte-girdi-1092245573.html

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yeni yıla depremzedelerle birlikte girdi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yeni yıla depremzedelerle birlikte girdi

Sputnik Türkiye

Sanatçı Haluk Levent, yeni yıla Hatay'da depremzedelerle birlikte girdi. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T14:09+0300

2025-01-01T14:09+0300

2025-01-01T14:09+0300

yaşam

haluk levent

hatay

defne

depremzede

konser

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Ünlü sanatçı Haluk Levent bu yılbaşında da depremzedeleri yalnız bırakmadı ve Hatay'ın Defne ilçesinde onlar için ücretsiz konser verdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Levent'e, afetzedeler de eşlik etti.Şarkıcı Haluk Levent, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da yaptığı çalışmalar sırasında verdiği konser sözünü yerine getirdi. Levent, Defne ilçesindeki Kültür ve Sanat Çarşısı'nda depremzedelere özel konser verdi. Levent, konserde beraber sahne alma sözünü verdiği bazı yerel sanatçılarla da şarkı söyledi. Kalabalık, şarkıcı Levent'le birlikte yeni yıla geri sayım yaparak girdi.Konserde konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Deprem zamanından itibaren kendisinin maddi ve manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bir kardeş, bir dost, bir can yoldaşı gibi şehrimize hizmet etmeye başladı" dedi.

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haluk levent, hatay, defne, depremzede, konser