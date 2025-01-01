https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-sarkici-haluk-levent-yeni-yila-depremzedelerle-birlikte-girdi-1092245573.html
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yeni yıla depremzedelerle birlikte girdi
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yeni yıla depremzedelerle birlikte girdi
Sputnik Türkiye
Sanatçı Haluk Levent, yeni yıla Hatay'da depremzedelerle birlikte girdi. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T14:09+0300
2025-01-01T14:09+0300
2025-01-01T14:09+0300
yaşam
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defne
depremzede
konser
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Ünlü sanatçı Haluk Levent bu yılbaşında da depremzedeleri yalnız bırakmadı ve Hatay'ın Defne ilçesinde onlar için ücretsiz konser verdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Levent'e, afetzedeler de eşlik etti.Şarkıcı Haluk Levent, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da yaptığı çalışmalar sırasında verdiği konser sözünü yerine getirdi. Levent, Defne ilçesindeki Kültür ve Sanat Çarşısı'nda depremzedelere özel konser verdi. Levent, konserde beraber sahne alma sözünü verdiği bazı yerel sanatçılarla da şarkı söyledi. Kalabalık, şarkıcı Levent'le birlikte yeni yıla geri sayım yaparak girdi.Konserde konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Deprem zamanından itibaren kendisinin maddi ve manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bir kardeş, bir dost, bir can yoldaşı gibi şehrimize hizmet etmeye başladı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/hastaneye-kaldirilmisti-haluk-levent-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-yapti-1091997220.html
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haluk levent, hatay, defne, depremzede, konser
haluk levent, hatay, defne, depremzede, konser
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yeni yıla depremzedelerle birlikte girdi
Sanatçı Haluk Levent, yeni yıla Hatay'da depremzedelerle birlikte girdi.
Ünlü sanatçı Haluk Levent bu yılbaşında da depremzedeleri yalnız bırakmadı ve Hatay'ın Defne ilçesinde onlar için ücretsiz konser verdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Levent'e, afetzedeler de eşlik etti.
Şarkıcı Haluk Levent, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da yaptığı çalışmalar sırasında verdiği konser sözünü yerine getirdi. Levent, Defne ilçesindeki Kültür ve Sanat Çarşısı'nda depremzedelere özel konser verdi. Levent, konserde beraber sahne alma sözünü verdiği bazı yerel sanatçılarla da şarkı söyledi. Kalabalık, şarkıcı Levent'le birlikte yeni yıla geri sayım yaparak girdi.
Konserde konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Deprem zamanından itibaren kendisinin maddi ve manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bir kardeş, bir dost, bir can yoldaşı gibi şehrimize hizmet etmeye başladı" dedi.