https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/hastaneye-kaldirilmisti-haluk-levent-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-yapti-1091997220.html

Hastaneye kaldırılmıştı: Haluk Levent sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Hastaneye kaldırılmıştı: Haluk Levent sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçı Haluk Levent sağlık... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T07:42+0300

2024-12-25T07:42+0300

2024-12-25T07:42+0300

haluk levent

yaşam

hasta

ağır hasta

hastane

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Haluk Levent bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 56 yaşındaki Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, açıklama yapmıştı."Bugün gerçekleştirilen anjiyografide 'koroner yavaş akım' olarak adlandırılan bir bulgu saptandı. Bu durum şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve stresin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kalp krizini taklit edebilen bir tablo" diyen Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Masum gibi görünse de koroner yavaş akım, kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durumdur. Erken dönemde tespit edilen bu bulgu gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Haluk Levent’in bundan sonraki süreçte stresten uzak durması, diyet ve egzersize düzenli olarak devam etmesi ve ilaçlarını eksiksiz kullanması çok önemli. Erken dönemde tespit edilen bu durum gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" detayını paylaşmıştı.Taburcu olduHastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Haluk Levent'in taburcu olduğu öğrenilmişti.Söz verdi̇ği̇ etki̇nli̇ğe katıldıHastaneden taburcu olduktan sonra söz verdiği etkinliğe katılan Haluk Levent sağlığıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Magazinburadanet'in haberine göre Haluk Levent yaptığı açıklamada, " Strese bağlı yavaş akım diyorlar kalbe sıkıntı yaratıyor. Strese bağlı bazen böyle problemler olabiliyor. Daha bugün kalktım söz vermiştim Galatasaray forması için ben Beşiktaşlıyım. Ama söz verdim kardeş takıma hemen forma satışı için geldim. Hastaneden çıktım buraya geldim. Dostlarıma bir aydır söz vermiştim. " dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ferdi-tayfurun-saglik-durumuyla-ilgili-basin-danismanindan-aciklama-1091990369.html

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haluk levent, hasta, ağır hasta, hastane