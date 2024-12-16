https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/hadise-neden-ayrildigini-yillar-sonra-anlatti-sinan-akcildan-jet-yanit-geldi-1091569082.html

Hadise neden ayrıldığını yıllar sonra anlattı, Sinan Akçıl’dan jet yanıt geldi

Hadise neden ayrıldığını yıllar sonra anlattı, Sinan Akçıl’dan jet yanıt geldi

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Hadise, yıllar önce yaşadığı aşk hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündemini sarstı. Sinan Akçıl ise bu açıklamaya yanıt vererek geçmişin... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T07:39+0300

2024-12-16T07:39+0300

2024-12-16T07:39+0300

yaşam

sinan akçıl

hadise

aşk

aşk

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magazin

ayrılık

dövme

dövme

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Hem konserleri hem de yeni dizisiyle adından söz ettiren Hadise, bu kez eski aşkıyla gündeme geldi. YouTube'da İbrahim Selim’in programına konuk olan şarkıcı, 2009-2010 yıllarında yaşadığı ve olaylı bir şekilde biten ilişkisinde yaşananları anlattı.Hadise, açıklamasında şunları söyledi:“Bir kavga yaşandı, ben evden çıktım ve otele gittim. Peşimden geldi. Olur ya, ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır ama bir türlü ayrılamazsınız. Telefonumu şarj eder misin dedi, sonra birden her şeyi senkronize etmek ister misin diye bir şey çıktı. Bastım ve aynada aşırı fazla pozlarını gördüm. Daha sonra bir video izledim.”Bu açıklama kısa sürede magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.Sinan Akçıl’dan jet yanıtHadise’nin açıklamaları üzerine Sinan Akçıl, sosyal medyada hızla yayılan haberlere kısa bir cevap verdi. 2. Sayfa programına konuşan Akçıl, “Hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır.” ifadelerini kullandı.Olaylı aşkın ayrıntıları: Neden ayrıldılar?Hadise ve Sinan Akçıl arasındaki aşk, 2009-2010 yıllarında magazin gündemini sıkça meşgul etmişti. Ayrılık nedeni ise Akçıl’ın cep telefonunda yer alan görüntülerdi. İddiaya göre, videoda Sinan Akçıl’ın eski sevgilisiyle samimi anlarının yer aldığı bir kayıt bulunuyordu.Sinan Akçıl, videonun ilişki başlamadan önce çekildiğini savunurken, Hadise buna inanmadı ve ilişkiyi bitirme kararı aldı.Ablası nedeniyle gerilim yaşandıAyrılığın ardından Hadise’nin menajeri olan ablası Hülya Açıkgöz, ilişkiyle ilgili yorumlarda bulundu. Bu durum, Sinan Akçıl’ı kızdırdı. Akçıl, özür beklediğini, aksi takdirde Hadise’nin albümünde yer alan dört şarkıyı geri çekeceğini belirtti.Hadise ise ablasına, ilişkisine karışmaması gerektiğini söyleyerek “Mesajı sil” uyarısında bulundu. Akçıl ise Hadise’ye şu sözlerle karşılık verdi:Dövme ve poster kriziSinan Akçıl, Hadise ile tanıştıkları tarih olan “27 Aralık 2008” tarihini dövme yaptırarak ölümsüzleştirmişti. Ancak ayrılıktan sonra bu dövmeden pişman olduğunu söyleyen Akçıl, “Gençlere tavsiye; kalıcı dövme yaptırmayın. İlişki bitince sildirmek zor oluyor.” ifadelerini kullanmıştı.Ayrılık sonrası, Hadise yeni albümünün posterini Sinan Akçıl’ın evinin tam karşısına astırarak dikkat çekmişti. Bu olay, magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.Hadise ve Sinan Akçıl’ın açıklamaları neden gündeme oturdu?Yıllar sonra yapılan açıklamalar, Hadise ve Sinan Akçıl’ın olaylı ilişkisini bir kez daha gündeme taşıdı. Hem geçmişte yaşananların detayları hem de iki ünlü ismin verdiği yanıtlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/masterchef-final-yolunda-buyuk-kayip-son-eleme-gecesinde-gozyaslariyla-veda-etti-1091568541.html

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