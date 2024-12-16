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Hadise neden ayrıldığını yıllar sonra anlattı, Sinan Akçıl’dan jet yanıt geldi
Hadise neden ayrıldığını yıllar sonra anlattı, Sinan Akçıl’dan jet yanıt geldi
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Hadise, yıllar önce yaşadığı aşk hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündemini sarstı. Sinan Akçıl ise bu açıklamaya yanıt vererek geçmişin... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T07:39+0300
2024-12-16T07:39+0300
yaşam
sinan akçıl
hadise
aşk
aşk
magazin
magazin
ayrılık
dövme
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Hem konserleri hem de yeni dizisiyle adından söz ettiren Hadise, bu kez eski aşkıyla gündeme geldi. YouTube'da İbrahim Selim’in programına konuk olan şarkıcı, 2009-2010 yıllarında yaşadığı ve olaylı bir şekilde biten ilişkisinde yaşananları anlattı.Hadise, açıklamasında şunları söyledi:“Bir kavga yaşandı, ben evden çıktım ve otele gittim. Peşimden geldi. Olur ya, ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır ama bir türlü ayrılamazsınız. Telefonumu şarj eder misin dedi, sonra birden her şeyi senkronize etmek ister misin diye bir şey çıktı. Bastım ve aynada aşırı fazla pozlarını gördüm. Daha sonra bir video izledim.”Bu açıklama kısa sürede magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.Sinan Akçıl’dan jet yanıtHadise’nin açıklamaları üzerine Sinan Akçıl, sosyal medyada hızla yayılan haberlere kısa bir cevap verdi. 2. Sayfa programına konuşan Akçıl, “Hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır.” ifadelerini kullandı.Olaylı aşkın ayrıntıları: Neden ayrıldılar?Hadise ve Sinan Akçıl arasındaki aşk, 2009-2010 yıllarında magazin gündemini sıkça meşgul etmişti. Ayrılık nedeni ise Akçıl’ın cep telefonunda yer alan görüntülerdi. İddiaya göre, videoda Sinan Akçıl’ın eski sevgilisiyle samimi anlarının yer aldığı bir kayıt bulunuyordu.Sinan Akçıl, videonun ilişki başlamadan önce çekildiğini savunurken, Hadise buna inanmadı ve ilişkiyi bitirme kararı aldı.Ablası nedeniyle gerilim yaşandıAyrılığın ardından Hadise’nin menajeri olan ablası Hülya Açıkgöz, ilişkiyle ilgili yorumlarda bulundu. Bu durum, Sinan Akçıl’ı kızdırdı. Akçıl, özür beklediğini, aksi takdirde Hadise’nin albümünde yer alan dört şarkıyı geri çekeceğini belirtti.Hadise ise ablasına, ilişkisine karışmaması gerektiğini söyleyerek “Mesajı sil” uyarısında bulundu. Akçıl ise Hadise’ye şu sözlerle karşılık verdi:Dövme ve poster kriziSinan Akçıl, Hadise ile tanıştıkları tarih olan “27 Aralık 2008” tarihini dövme yaptırarak ölümsüzleştirmişti. Ancak ayrılıktan sonra bu dövmeden pişman olduğunu söyleyen Akçıl, “Gençlere tavsiye; kalıcı dövme yaptırmayın. İlişki bitince sildirmek zor oluyor.” ifadelerini kullanmıştı.Ayrılık sonrası, Hadise yeni albümünün posterini Sinan Akçıl’ın evinin tam karşısına astırarak dikkat çekmişti. Bu olay, magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.Hadise ve Sinan Akçıl’ın açıklamaları neden gündeme oturdu?Yıllar sonra yapılan açıklamalar, Hadise ve Sinan Akçıl’ın olaylı ilişkisini bir kez daha gündeme taşıdı. Hem geçmişte yaşananların detayları hem de iki ünlü ismin verdiği yanıtlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/masterchef-final-yolunda-buyuk-kayip-son-eleme-gecesinde-gozyaslariyla-veda-etti-1091568541.html
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Hadise neden ayrıldığını yıllar sonra anlattı, Sinan Akçıl’dan jet yanıt geldi

07:39 16.12.2024
© İHAHadise
Hadise - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© İHA
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Ünlü şarkıcı Hadise, yıllar önce yaşadığı aşk hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündemini sarstı. Sinan Akçıl ise bu açıklamaya yanıt vererek geçmişin kapanmış olduğunu vurguladı. 2009-2010 yıllarında yaşanan olaylı ilişki yeniden gündeme geldi. İşte Hadise ve Sinan Akçıl aşkına dair bilinmeyenler...
Hem konserleri hem de yeni dizisiyle adından söz ettiren Hadise, bu kez eski aşkıyla gündeme geldi. YouTube'da İbrahim Selim’in programına konuk olan şarkıcı, 2009-2010 yıllarında yaşadığı ve olaylı bir şekilde biten ilişkisinde yaşananları anlattı.
Hadise, açıklamasında şunları söyledi:
“Bir kavga yaşandı, ben evden çıktım ve otele gittim. Peşimden geldi. Olur ya, ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır ama bir türlü ayrılamazsınız. Telefonumu şarj eder misin dedi, sonra birden her şeyi senkronize etmek ister misin diye bir şey çıktı. Bastım ve aynada aşırı fazla pozlarını gördüm. Daha sonra bir video izledim.”
Bu açıklama kısa sürede magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Sinan Akçıl’dan jet yanıt

Hadise’nin açıklamaları üzerine Sinan Akçıl, sosyal medyada hızla yayılan haberlere kısa bir cevap verdi. 2. Sayfa programına konuşan Akçıl, “Hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Olaylı aşkın ayrıntıları: Neden ayrıldılar?

Hadise ve Sinan Akçıl arasındaki aşk, 2009-2010 yıllarında magazin gündemini sıkça meşgul etmişti. Ayrılık nedeni ise Akçıl’ın cep telefonunda yer alan görüntülerdi. İddiaya göre, videoda Sinan Akçıl’ın eski sevgilisiyle samimi anlarının yer aldığı bir kayıt bulunuyordu.
Sinan Akçıl, videonun ilişki başlamadan önce çekildiğini savunurken, Hadise buna inanmadı ve ilişkiyi bitirme kararı aldı.

Ablası nedeniyle gerilim yaşandı

Ayrılığın ardından Hadise’nin menajeri olan ablası Hülya Açıkgöz, ilişkiyle ilgili yorumlarda bulundu. Bu durum, Sinan Akçıl’ı kızdırdı. Akçıl, özür beklediğini, aksi takdirde Hadise’nin albümünde yer alan dört şarkıyı geri çekeceğini belirtti.
Hadise ise ablasına, ilişkisine karışmaması gerektiğini söyleyerek “Mesajı sil” uyarısında bulundu. Akçıl ise Hadise’ye şu sözlerle karşılık verdi:
“Benimle ya da bensiz mutlu olmanın tek yolu var; ablanla iş ve özel hayatında yollarını ayırman.”

Dövme ve poster krizi

Sinan Akçıl, Hadise ile tanıştıkları tarih olan “27 Aralık 2008” tarihini dövme yaptırarak ölümsüzleştirmişti. Ancak ayrılıktan sonra bu dövmeden pişman olduğunu söyleyen Akçıl, “Gençlere tavsiye; kalıcı dövme yaptırmayın. İlişki bitince sildirmek zor oluyor.” ifadelerini kullanmıştı.
Ayrılık sonrası, Hadise yeni albümünün posterini Sinan Akçıl’ın evinin tam karşısına astırarak dikkat çekmişti. Bu olay, magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.

Hadise ve Sinan Akçıl’ın açıklamaları neden gündeme oturdu?

Yıllar sonra yapılan açıklamalar, Hadise ve Sinan Akçıl’ın olaylı ilişkisini bir kez daha gündeme taşıdı. Hem geçmişte yaşananların detayları hem de iki ünlü ismin verdiği yanıtlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.
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