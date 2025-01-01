https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-rapci-reckol-kibrista-tutuklandi-aracindan-uyusturucu-cikti-1092253407.html
Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı: Aracından uyuşturucu çıktı
Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı: Aracından uyuşturucu çıktı
Sputnik Türkiye
Türkçe Rap'in yükselen isimlerinden Reckol mahaslı Recep Eker sahne almak için gittiği Kıbrıs'ta polis çevirmesine takıldı. Aramada iki gram ağırlığında Hint... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T17:36+0300
2025-01-01T17:36+0300
2025-01-01T17:36+0300
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Reckol mahlaslı Recep Eker Kıbrıs'ta uyuşturucu bulundurma suçlamasından tutuklandı.Kıbrıs'ın Lefke kentine konser vermek için gelen Rapçi Reckol (Recep Eker) polis çevirmesine takıldı. Aramada aracında iki gram ağırlığında Hint Keneviri ve 16 uyuşturucu hap bulunan ünlü rapçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Rapçi Reckol (Recep Eker) kimdir?Reckol, gerçek adıyla Recep Eker, 15 Aralık 2000 tarihinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğmuş bir Türk rap sanatçısı olarak bilinir. Prodüktörlük çalışmalarında 'İtadakimasu' takma adını kullanan ünlü rapçi kariyerine Berk Erdemanar ile birlikte çıkardığı 'Trankobuskas' şarkısıyla başlamış, ardından Çakal ile birlikte yayımladığı 'Glock' şarkısıyla tanındı. Daha sonra 'Perros Blancos Freestyle' ve solo çalışması 'Sharingan' gibi eserlerle dinleyici kitlesini genişletti. En bilinen şarkılarından biri, 4 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 'İstediğim Olucak' isimli çalışmasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/sosyal-medyada-canli-yayin-acip-uyusturucu-kullanan-supheli-gozaltina-alindi-1091772021.html
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reckol kimdir, reckol mp3 dinle, reckol şarkıları
reckol kimdir, reckol mp3 dinle, reckol şarkıları
Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı: Aracından uyuşturucu çıktı
Türkçe Rap'in yükselen isimlerinden Reckol mahaslı Recep Eker sahne almak için gittiği Kıbrıs'ta polis çevirmesine takıldı. Aramada iki gram ağırlığında Hint Keneviri ve 16 uyuşturucu hap bulunan araçtaki ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Reckol mahlaslı Recep Eker Kıbrıs'ta uyuşturucu bulundurma suçlamasından tutuklandı.
Kıbrıs'ın Lefke kentine konser vermek için gelen Rapçi Reckol (Recep Eker) polis çevirmesine takıldı. Aramada aracında iki gram ağırlığında Hint Keneviri ve 16 uyuşturucu hap bulunan ünlü rapçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Rapçi Reckol (Recep Eker) kimdir?
Reckol, gerçek adıyla Recep Eker, 15 Aralık 2000 tarihinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğmuş bir Türk rap sanatçısı olarak bilinir. Prodüktörlük çalışmalarında 'İtadakimasu' takma adını kullanan ünlü rapçi kariyerine Berk Erdemanar ile birlikte çıkardığı 'Trankobuskas' şarkısıyla başlamış, ardından Çakal ile birlikte yayımladığı 'Glock' şarkısıyla tanındı. Daha sonra 'Perros Blancos Freestyle' ve solo çalışması 'Sharingan' gibi eserlerle dinleyici kitlesini genişletti. En bilinen şarkılarından biri, 4 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 'İstediğim Olucak' isimli çalışmasıdır.