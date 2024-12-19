https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/sosyal-medyada-canli-yayin-acip-uyusturucu-kullanan-supheli-gozaltina-alindi-1091772021.html
Sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kütahya'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir adam yayın sırasında uyuşturucu kullanmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T22:52+0300
2024-12-19T22:52+0300
2024-12-19T22:53+0300
türkiye
kütahya
uyuşturucu
sentetik uyuşturucu
canlı yayın
sosyal medya
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Kütahya'da Evliya Çelebi Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen Ö.G, isimli şüpheli yaptığı canlı yayın sırasında sentetik uyuşturucu kullandı.Olayla ilgili harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adrese baskın yaparak şüpheliyi gözaltına aldı. Ö.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/mecliste-elektronik-sigara-icildi-saglik-reformu-tartisiliyordu-1091771250.html
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kütahya, uyuşturucu, sentetik uyuşturucu, canlı yayın, sosyal medya
kütahya, uyuşturucu, sentetik uyuşturucu, canlı yayın, sosyal medya
Sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı
22:52 19.12.2024 (güncellendi: 22:53 19.12.2024)
Kütahya'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir adam yayın sırasında uyuşturucu kullanmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Kütahya'da Evliya Çelebi Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen Ö.G, isimli şüpheli yaptığı canlı yayın sırasında sentetik uyuşturucu kullandı.
Olayla ilgili harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adrese baskın yaparak şüpheliyi gözaltına aldı.
Ö.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.