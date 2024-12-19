https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/sosyal-medyada-canli-yayin-acip-uyusturucu-kullanan-supheli-gozaltina-alindi-1091772021.html

Sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kütahya'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir adam yayın sırasında uyuşturucu kullanmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T22:52+0300

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türkiye

kütahya

uyuşturucu

sentetik uyuşturucu

canlı yayın

sosyal medya

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Kütahya'da Evliya Çelebi Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen Ö.G, isimli şüpheli yaptığı canlı yayın sırasında sentetik uyuşturucu kullandı.Olayla ilgili harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adrese baskın yaparak şüpheliyi gözaltına aldı. Ö.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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kütahya, uyuşturucu, sentetik uyuşturucu, canlı yayın, sosyal medya