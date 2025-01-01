https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-peynir-markasinda-kuf-tespit-edildi-acil-toplatma-karari-alindi-1092255314.html

Ünlü peynir markasında küf tespit edildi: Acil toplatma kararı alındı

Ünlü peynir markasında küf tespit edildi: Acil toplatma kararı alındı

Sputnik Türkiye

Dortmund – Federal Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), 'Deichkase' isimli peynir markasının yüzeyinde istenmeyen küf oluşumu tespit edilmesi... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T18:29+0300

2025-01-01T18:29+0300

2025-01-01T18:29+0300

dünya

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Ünlü peynir markası 'Deichkäse' inceleme sırasında tespit edilen küf nedeniyle toplatılacak.Almanya'da çiğ süt peynir mandırası Backensholz GmbH & Co. KG, rutin bir inceleme sırasında tespit edilen küf nedeniyle 'Deichkäse' isimli peynirinin geri çağırıldığını duyurdu. Peynirin satıldığı Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hesse, Mecklenburg-Batı Pomeranya, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rhineland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletlerindeki tüketicilere uyarı yapıldı.Ünlü peynir üreticisi tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ürünü tüketmek yerine atmalarını veya ilgili satış noktasına peynirin iade edilmesinin gerektiği belirtildi. Gıdanın tüketimi halinde zehirlenme tehlikesi yaşanabileceği açıklandı.

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