https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-peynir-markasinda-kuf-tespit-edildi-acil-toplatma-karari-alindi-1092255314.html
Ünlü peynir markasında küf tespit edildi: Acil toplatma kararı alındı
Ünlü peynir markasında küf tespit edildi: Acil toplatma kararı alındı
Sputnik Türkiye
Dortmund – Federal Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), 'Deichkase' isimli peynir markasının yüzeyinde istenmeyen küf oluşumu tespit edilmesi... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T18:29+0300
2025-01-01T18:29+0300
2025-01-01T18:29+0300
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Ünlü peynir markası 'Deichkäse' inceleme sırasında tespit edilen küf nedeniyle toplatılacak.Almanya'da çiğ süt peynir mandırası Backensholz GmbH & Co. KG, rutin bir inceleme sırasında tespit edilen küf nedeniyle 'Deichkäse' isimli peynirinin geri çağırıldığını duyurdu. Peynirin satıldığı Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hesse, Mecklenburg-Batı Pomeranya, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rhineland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletlerindeki tüketicilere uyarı yapıldı.Ünlü peynir üreticisi tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ürünü tüketmek yerine atmalarını veya ilgili satış noktasına peynirin iade edilmesinin gerektiği belirtildi. Gıdanın tüketimi halinde zehirlenme tehlikesi yaşanabileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/isvicrede-kamu-alanlarinda-burka-yasagi-basladi-ihlallere-bin-franka-kadar-para-cezasi-kesilecek-1092253903.html
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peynir, küf , toplatma, almanya, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi, gıda zehirlenmesi
peynir, küf , toplatma, almanya, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi, gıda zehirlenmesi
Ünlü peynir markasında küf tespit edildi: Acil toplatma kararı alındı
Dortmund – Federal Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), 'Deichkase' isimli peynir markasının yüzeyinde istenmeyen küf oluşumu tespit edilmesi nedeniyle marketlerden acil toplatma kararı alındığını duyurdu.
Ünlü peynir markası 'Deichkäse' inceleme sırasında tespit edilen küf nedeniyle toplatılacak.
Almanya'da çiğ süt peynir mandırası Backensholz GmbH & Co. KG, rutin bir inceleme sırasında tespit edilen küf nedeniyle 'Deichkäse' isimli peynirinin geri çağırıldığını duyurdu. Peynirin satıldığı Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hesse, Mecklenburg-Batı Pomeranya, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rhineland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletlerindeki tüketicilere uyarı yapıldı.
Ünlü peynir üreticisi tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin ürünü tüketmek yerine atmalarını veya ilgili satış noktasına peynirin iade edilmesinin gerektiği belirtildi. Gıdanın tüketimi halinde zehirlenme tehlikesi yaşanabileceği açıklandı.