https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/isvicrede-kamu-alanlarinda-burka-yasagi-basladi-ihlallere-bin-franka-kadar-para-cezasi-kesilecek-1092253903.html

İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı: İhlallere bin frank'a kadar para cezası kesilecek

İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı: İhlallere bin frank'a kadar para cezası kesilecek

Sputnik Türkiye

İsviçre'de 'Burka yasağı' 1 Ocak 2025 itibariyle resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, sokaklar, toplu taşıma araçları, kamuya açık ofisler, restoranlar... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T18:04+0300

2025-01-01T18:04+0300

2025-01-01T18:04+0300

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İsviçre’de kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesini yasaklayan 'Burka Yasağı' 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. 2021 yılında yapılan referandumda yüzde 51,2 oyla kabul edilen yasa, ülkede tartışmalara neden olmuştu. Hükümet, düzenlemenin kamu güvenliğini artırmayı ve toplumsal uyumu sağlamayı amaçladığını belirtirken, eleştirmenler yasanın özellikle Müslüman kadınları hedef aldığını ve ayrımcılığa yol açtığını savunuyor.Yasanın kapsamı ve istisnalarYeni düzenleme, sokaklar, toplu taşıma araçları, kamuya açık ofisler, restoranlar ve mağazalar gibi herkesin erişimine açık alanlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesini yasaklıyor. Ancak, dini ibadet yerleri ve kutsal alanlar yasağın dışında tutuluyor. Sağlık, güvenlik, hava koşulları, geleneksel etkinlikler ve reklam amaçlı yüz kapatmalar da istisnalar arasında yer alıyor.Cezai yaptırımlarYasaya uymayanlar için 1000 İsviçre frangına (yaklaşık 1100 dolar) kadar para cezası öngörülüyor. Yasanın uygulanmasıyla ilgili yetkililer, bu düzenlemenin toplumu birleştirme amacı taşıdığını ve yalnızca kamu düzenine tehdit oluşturabilecek durumlarda devreye gireceğini ifade etti.Hangi ülkelerde burka yasağı var?Burka yasağı, başta Müslüman dernekler olmak üzere birçok insan hakları örgütü tarafından eleştirildi. İsviçre İslam Konseyi, yasanın ayrımcı olduğunu ve Müslüman kadınların özgürlüklerini kısıtladığını belirtti. Hükümet ise bu düzenlemenin herhangi bir dini topluluğu hedef almadığını ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini savunuyor.İsviçre, bu yasayla Fransa, Belçika, Avusturya ve Danimarka gibi yüz kapatmayı yasaklayan Avrupa ülkeleri arasına katılmış oldu. Ancak, bu tür yasaların etkileri ve toplumsal sonuçları konusunda tartışmalar devam ediyor.Yasa, İsviçre’de dini özgürlük, kadın hakları ve güvenlik gibi temel konular üzerine süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle yasağın uygulanma şekli ve toplum üzerindeki etkileri önümüzdeki süreçte dikkatle takip edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/italyanin-moda-baskenti-milanoda-acik-alanlarda-sigara-icme-yasagi-basladi-1092242663.html

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