https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-oyuncu-kivanc-tatlitugun-ogluyla-yaptigi-paylasima-begeni-yagdi-1092251061.html

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunu omuzlarında gezdirdiği anları sosyal medyasından paylaştı, hayranları beğeni yağdırdı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T16:20+0300

2025-01-01T16:20+0300

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yaşam

kıvanç tatlıtuğ

başak dizer

londra

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yi omuzlarında gezdirdiği görüntüleri sosyal medyasından paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine girerken ünlü oyuncunun hayranları beğeni yağmuruna tuttu. Londra 'ya aşçılık eğitimi almak için ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yi omuzlarına alarak gezdirdiği anlara ait görüntüleri sosyal medyasından paylaştı. Baba oğulun görüntüleri yüzbinlerce beğeni alırken çok sayıda hayranı da yorum yağdırdı. Stilist Başak Dizer ile yedi yıl önce Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de ilk kez baba olmuştu. Daha önce verdiği röportajlarda da baba olmanın hayatını değiştirdiğini anlatan Tatlıtuğ, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" demişti.

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kıvanç tatlıtuğ, kıvanç tatlıtuğ oğlu, kıvanç tatlıtuğ kurt efe