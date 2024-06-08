https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/ask-i-memnunun-iki-yildizi-15-yil-sonra-birbirini-takip-etti-1084649117.html

Aşk-ı Memnu'nun iki yıldızı 15 yıl sonra birbirini takip etti

Aşk-ı Memnu'nun iki yıldızı 15 yıl sonra birbirini takip etti

Sputnik Türkiye

Aşk-ı Memnu' dizisinde rol alan Beren Saat ile Hazal Kaya, 15 yıl sonra sosyal medyadan birbirlerini takip etti. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T21:24+0300

2024-06-08T21:24+0300

2024-06-08T21:24+0300

türkiye

aşk-ı memnu

beren saat

hazal kaya

dizi

türk dizileri

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Halit Ziya Uşaklıgil’in eserinden televizyona uyarlanan, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi, perşembe akşamları Kanal D'de yeniden yayınlanmaya başladı. Dizide Bihter karakterini canlandıran Beren Saat ile Nihal'e hayat veren Hazal Kaya'nın proje sonrası hiç görüşmedikleri hatta Kaya'nın Beren Saati düğününe bile çağırmadığı öne sürüldü. Oyuncular, 2024 yılının ilk aylarında Selçuk Yöntem'le bir araya gelerek fotoğraf paylaştı. Saat ve Kaya, 15 yıl sonra sosyal medya üzerinden takipleşmeleri ile gündeme geldi.'Biz bu ortamların eskisiyiz'Haber kaynaklarına göre bir mekan çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, konuyla ilgisi sorulara yanıt verdi. Kaya, "Biz bu ortamların eskiyiz, iletişim kurmak takipleşmek ile olmuyor. Size öyle gelmiş olabilir ama bizim ilişkimiz devam ediyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231124/kivanc-tatlitug-havuza-atlama-sahnesine-iliskin-konustu-adanada-yuzmeyen-anlamaz-1077752872.html

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aşk-ı memnu, beren saat, hazal kaya, dizi, türk dizileri