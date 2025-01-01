https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-oyuncu-hande-ercelin-yeni-yil-ritueli-masa-altinda-12-uzum-yedi-1092259943.html
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni yıl ritüeli: Masa altında 12 üzüm yedi
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni yıl ritüeli: Masa altında 12 üzüm yedi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni yılı karşılarken sergilediği gelenekle dikkatleri üzerine çekti. 31 Aralık gecesi bir davette bulunan güzel oyuncu, yeni yıl... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T22:35+0300
2025-01-01T22:35+0300
2025-01-01T22:35+0300
türkiye
hande erçel
üzüm
masa
yeni yıl
yeni yıl kutlama
yeni yıl gelenekleri
yılbaşı
yılbaşı tatili
hakan sabancı
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Hande Erçel'in masa altında 12 üzüm yediği görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.İş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisine devam eden Hande Erçel, yeni yılı karşılarken sergilediği gelenekle sosyal medyada gündem oldu. 31 Aralık gecesi bir davete katılan oyuncu, yeni yıl dileğini gerçekleştirmek için masa altına girerek 12 üzüm yedi.12 üzüm ritüeli, çoğu zaman şans getirmesi ve yeni yılda dileklerin kabul olması için yapılan bir gelenek olarak biliniyor. Hande Erçel’in de bu geleneği uyguladığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Sosyal medyada gündem olduMasa altında 12 üzüm yediği görüntüler sosyal medyada yayılırken, takipçilerinden pek çok yorum geldi. Bazı hayranları Hande Erçel’in samimiyetini ve şans ritüelini beğenirken, bazıları ise bu geleneği komik buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/yilbasi-uzumleri-yola-cikti-12-uzum-yeme-ritueli-ne-zaman-saat-kacta-yapilir-1092193150.html
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hande erçel, üzüm, masa, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri, yılbaşı, yılbaşı tatili, hakan sabancı
hande erçel, üzüm, masa, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri, yılbaşı, yılbaşı tatili, hakan sabancı
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni yıl ritüeli: Masa altında 12 üzüm yedi
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni yılı karşılarken sergilediği gelenekle dikkatleri üzerine çekti. 31 Aralık gecesi bir davette bulunan güzel oyuncu, yeni yıl dileğini gerçekleştirmek için masa altına girerek 12 üzüm yedi. Erçel’in geleneği uyguladığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Hande Erçel'in masa altında 12 üzüm yediği görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.
İş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisine devam eden Hande Erçel, yeni yılı karşılarken sergilediği gelenekle sosyal medyada gündem oldu. 31 Aralık gecesi bir davete katılan oyuncu, yeni yıl dileğini gerçekleştirmek için masa altına girerek 12 üzüm yedi.
12 üzüm ritüeli, çoğu zaman şans getirmesi ve yeni yılda dileklerin kabul olması için yapılan bir gelenek olarak biliniyor. Hande Erçel’in de bu geleneği uyguladığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sosyal medyada gündem oldu
Masa altında 12 üzüm yediği görüntüler sosyal medyada yayılırken, takipçilerinden pek çok yorum geldi. Bazı hayranları Hande Erçel’in samimiyetini ve şans ritüelini beğenirken, bazıları ise bu geleneği komik buldu.