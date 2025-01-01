https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-oyuncu-hande-ercelin-yeni-yil-ritueli-masa-altinda-12-uzum-yedi-1092259943.html

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni yıl ritüeli: Masa altında 12 üzüm yedi

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni yıl ritüeli: Masa altında 12 üzüm yedi

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni yılı karşılarken sergilediği gelenekle dikkatleri üzerine çekti. 31 Aralık gecesi bir davette bulunan güzel oyuncu, yeni yıl... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

hande erçel

üzüm

masa

yeni yıl

yeni yıl kutlama

yeni yıl gelenekleri

yılbaşı

yılbaşı tatili

hakan sabancı

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Hande Erçel'in masa altında 12 üzüm yediği görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.İş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisine devam eden Hande Erçel, yeni yılı karşılarken sergilediği gelenekle sosyal medyada gündem oldu. 31 Aralık gecesi bir davete katılan oyuncu, yeni yıl dileğini gerçekleştirmek için masa altına girerek 12 üzüm yedi.12 üzüm ritüeli, çoğu zaman şans getirmesi ve yeni yılda dileklerin kabul olması için yapılan bir gelenek olarak biliniyor. Hande Erçel’in de bu geleneği uyguladığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Sosyal medyada gündem olduMasa altında 12 üzüm yediği görüntüler sosyal medyada yayılırken, takipçilerinden pek çok yorum geldi. Bazı hayranları Hande Erçel’in samimiyetini ve şans ritüelini beğenirken, bazıları ise bu geleneği komik buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/yilbasi-uzumleri-yola-cikti-12-uzum-yeme-ritueli-ne-zaman-saat-kacta-yapilir-1092193150.html

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hande erçel, üzüm, masa, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri, yılbaşı, yılbaşı tatili, hakan sabancı