https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/sergen-yalcin-bir-ilke-imza-atacak-besiktastaki-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1092258423.html

Sergen Yalçın bir ilke imza atacak: Beşiktaş'taki sözleşme detayları belli oldu

Sergen Yalçın bir ilke imza atacak: Beşiktaş'taki sözleşme detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Serdar Adalı'nın başkanlık görevine gelmesiyle Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başladı. Siyah beyazlı takım ile anlaşması kesin... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

sergen yalçın

trendyol süper lig

transfer

sözleşme

serdar adalı

teknik direktör

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Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Serdar Adalı başkan seçilirken Sergen Yalçın'a teknik direktörlük için teklif götüreceğini açıklamıştı. Sabah'ın haberine göre sözleşmenin detayları belli oldu. İlk kez 3.5 yıllık sözleşme imzalayacakSiyah beyazlı kulüp ile anlaşması beklenen Sergen Yalçın'ın 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bu anlaşmanın kariyerindeki ilk uzun soluklu imzası olacağı açıklandı. Sergin Yalçın'ın ekibinde antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz'ün olması bekleniyor.

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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sergen yalçın, trendyol süper lig, transfer, sözleşme, serdar adalı, teknik direktör