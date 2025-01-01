https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/sergen-yalcin-bir-ilke-imza-atacak-besiktastaki-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1092258423.html
Sergen Yalçın bir ilke imza atacak: Beşiktaş'taki sözleşme detayları belli oldu
Sergen Yalçın bir ilke imza atacak: Beşiktaş'taki sözleşme detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Serdar Adalı'nın başkanlık görevine gelmesiyle Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başladı. Siyah beyazlı takım ile anlaşması kesin... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T20:32+0300
2025-01-01T20:32+0300
2025-01-01T20:32+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
sergen yalçın
trendyol süper lig
transfer
sözleşme
serdar adalı
teknik direktör
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Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Serdar Adalı başkan seçilirken Sergen Yalçın'a teknik direktörlük için teklif götüreceğini açıklamıştı. Sabah'ın haberine göre sözleşmenin detayları belli oldu. İlk kez 3.5 yıllık sözleşme imzalayacakSiyah beyazlı kulüp ile anlaşması beklenen Sergen Yalçın'ın 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bu anlaşmanın kariyerindeki ilk uzun soluklu imzası olacağı açıklandı. Sergin Yalçın'ın ekibinde antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz'ün olması bekleniyor.
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sergen yalçın, trendyol süper lig, transfer, sözleşme, serdar adalı, teknik direktör
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sergen yalçın, trendyol süper lig, transfer, sözleşme, serdar adalı, teknik direktör
Sergen Yalçın bir ilke imza atacak: Beşiktaş'taki sözleşme detayları belli oldu
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Serdar Adalı'nın başkanlık görevine gelmesiyle Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başladı. Siyah beyazlı takım ile anlaşması kesin gözüyle bakılan tecrübeli teknik adamın sözleşme detaylarında bir ilke imza atacağı açıklandı.
Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Serdar Adalı başkan seçilirken Sergen Yalçın'a teknik direktörlük için teklif götüreceğini açıklamıştı. Sabah'ın haberine göre sözleşmenin detayları belli oldu.
İlk kez 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak
Siyah beyazlı kulüp ile anlaşması beklenen Sergen Yalçın'ın 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bu anlaşmanın kariyerindeki ilk uzun soluklu imzası olacağı açıklandı. Sergin Yalçın'ın ekibinde antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz'ün olması bekleniyor.